Kıbrıslı Türk Larnaka Havaalanı’nda kaçak sigarayla yakalandı: Zanlı teminatla serbest
Kıbrıslı Türk Larnaka Havaalanı’nda kaçak sigarayla yakalandı

Larnaka Havaalanı’ndan İngiltere’ye gitmek üzere olan Kıbrıslı Türk bir kadının valizinde, 65 karton sigara ele geçirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, 48 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk kadının Pazar günü Larnaka’dan İngiltere’ye uçmak üzereyken valizinde kaçak sigarayla yakalandığını yazdılar.

Gazete, 65 karton sigarayla yakalanan kadının tutuklandığını, ödeyeceği ceza konusunda uzlaşıya varılmasının ardından ise serbest bırakıldığını aktardı.

