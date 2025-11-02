  • BIST 10971.52
Larnaka-Vuda'da 273 "göçmen" evi Türk malı üzerine inşa edildi: Tapu sorunu devam ediyor
Larnaka-Vuda’da 273 “göçmen” evi Türk malı üzerine inşa edildi: Tapu sorunu devam ediyor

Larnaka’ya bağlı Kalo Horio (Vuda) köyünde Kıbrıs Türk arazileri üzerine Rum “göçmenler” tarafından inşa edilen evlerin tapu sorunu olduğu haber verildi.

Haravgi’nin “Larnaka Kalo Horio’daki Göçmen Evlerin Tapuları Hala Gecikiyor” başlıklı haberinde, AKEL Milletvekili Nikos Kettiros’un ilgili sorusuna Rum İçişleri Bakanlığı’nın 23 Ekim 2025’te verdiği cevapta yer alan verileri aktardı.

Buna göre Vuda’da Rum “göçmenler” tarafından inşa edilen evlerden 145’i Rum, 273 ev ise Türk malı üzerinde bulunuyor. Rum malları üzerine inşa edilen evler için tapu, Türk malları üzerine inşa edilenler için ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tescilli kira belgesi” verilecek.

Rum Bakanlığına göre tapu ve kira tescil belgesi verilmesiyle ilgili prosedür etap etap yürütülüyor. Şu ana kadar tamamlanan etaplar da var, henüz başlangıç aşamasında olanlar da ileri aşamada olmasına karşın tamamlanması için bir dizi prosedürden geçilmesi gereken aşamalar da var.

