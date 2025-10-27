Rum basınından Erhürman açıklaması: Yeni Kıbrıslı Türk Liderin İlk Açıklamaları Beklentileri Düşürdü

  • BIST 10838.17
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kıbrıslı Rum kayıplar için anıt dikilmesi kararı ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kıbrıslı Rum kayıplar için anıt dikilmesi kararı ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Gazeteler, konuya ilişkin haberlerini ve Erhürman’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:

Politis gazetesi: “Kayıplar Anıtı Konusunda Erhürman’dan Tepki – AP’ın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Faaliyetlerini Bilmediğini İddia Etti”.

Fileleftheros: “Erhürman’dan Niyetleri Ortaya Koyan Açıklamalar – Yeni Kıbrıslı Türk Liderin İlk Açıklamaları Beklentileri Düşürdü”.

Haravgi: “AP’ın Kayıplar Anıtı Konusunda İşgal Bölgelerinde Tepkiler”.

Alithia: “Erhürman’dan AP Kayıplar Anıtına Sert Tepki”.

