1 Mayıs’a Neden Katılmalıyız?

Hiç düşündünüz mü, yılın neredeyse her günü tarihteki birden fazla anılacak, kutlanacak, sevinecek, üzülecek, hatırlanacak olayla dolu... Bir şairin doğum veya ölüm günü; bir savaşın başlangıcı veya bitişi; bir ülkenin kuruluşu, yokoluşu; doğayla, uzayla, bilimle, sanatla, savaşla, barışla, erkeklerle, kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla ilgili en az bir olayın yıldönümü gelip geçiyor her gün...

Bunların içinde sevgililer günü gibi salt alışveriş çılgınlığı yaratmaya yönelik olanlar da var, Çernobil faciasının yıldönümü gibi geçmişteki bir felaketi hatırda tutarak bizi uyarmaya çalışanlar da...

Peki 1 Mayıs’ın tüm bu günlerden ne farkı var? Tüm diğer günler gibi olan bu günde neden hepimiz sokakta olmalıyız? Neden 1 Mayıs’a katılmalıyız?

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1- Çünkü biribirinden habersiz binler, yüzbinler, milyonlarız… Kapatıldığımız kişisel yalnızlığımızda, hepimiz ayrı ayrı ama benzer şekillerde tüketiliyoruz…

2- Çünkü sıkıcı, bunaltıcı, boğucu iş yaşamımızda; bizi, kişiliğimizi, haklarımızı, mutluluğumuzu önemseyen hiçbir şey yok… Başlayan, biten ve tekrar başlayan iş var…

3- Çünkü işimizi yaptığımız ve patrona para kazandırmaya devam ettiğimiz sürece, ne hissettiğimiz kimsenin umrunda değil.

4- Çünkü patronun malı, bizim canımızdan daha kıymetli…

5- Çünkü heryerde sürekli demokrasiden bahsedilen bu çağda, uyanık vaktimizin yarısından çoğunu geçirdiğimiz iş yerlerimizde; konuşmaya, düşünmeye, itiraz etmeye hakkımız yok…

6- Çünkü çocuklarımızın, bizim ve sevdiklerimizin yaşamımızı doğrudan etkileyen iş yaşamımız, bizi hiç önemsemeyen birilerinin iki dudağı arasında…

7- Çünkü içimize attıkça hiçbir şey geçmiyor, sadece gerilimimiz artıyor, stresimiz çoğalıyor…

8- Çünkü bizimle aynı sıkıntıları yaşayanlar dışında bizi kimse anlamıyor…

9- Çünkü sabahları kendimiz için değil, başkaları için uyanmak, böyle bir yaşamı ölene dek devam ettirmek her geçen gün daha da zorlaşıyor…

10- Çünkü sadece bekleyerek, uyum sağlayarak ve söz dinleyerek her şeyin düzeleceğine dair kendimize söylediğimiz yalanlar; biz sustukça asla gerçek olmayacak…

11- Çünkü içimizde büyüyen isyanı artık bastırmak mümkün değil…

12- Çünkü aslında biliyoruz ki; başka türlü bir yaşam mümkün ve biz böyle bir yaşamı hak etmiyoruz…

13- Çünkü yalnızken ne kadar savunmasızsak, birlikteyken o kadar güçlüyüz…

14- Çünkü 1 Mayıs bizim günümüz…