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Lapta'da Sentetik Cannabinoid Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Lapta'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 Miligram Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi
Lapta'da Sentetik Cannabinoid Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Lapta’da Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Cannabinoid Bulundurmakla Suçlanan Şüpheli Tutuklandı

01.05.2024 tarihinde, Lapta’nın Bayraktar Sokak bölgesinde saat 23:30 sıralarında gerçekleşen operasyonda, Polis Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen S.Y.(E-42) isimli şahsın üzerinde ve kullanımındaki araçta detaylı bir arama yapıldı. Bu arama sonucunda, şahsın tasarrufunda yaklaşık 400 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulundu ve emare olarak alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bahse konu şahıs tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili diğer olası bağlantıları da araştırdıklarını belirtti.

Bu operasyon, KKTC yetkililerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri kararlı çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi. Kamu güvenliği ve toplumun sağlığı için uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılık sürüyor.

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