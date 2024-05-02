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Park halindeki iki araçta yangın çıktı!

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Zeytinlik ile Lefkoşa’da dün park halinde bulunan iki araçta yangın meydana geldi.
Park halindeki iki araçta yangın çıktı!

Polisten verilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında Zeytinlik’te Çaldıran sokak’ta, park halinde bulunan Sabina ALİMOVA’nın kullanımındaki FK 473 plakalı araçta, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın motor bölümündeki muhtelif elektrik aksamları ile klimasının motor hortumu yanarak zarar gördü.

Lefkoşa’da Arca Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında park halinde bulunan Bülent MAVİOĞLU’nun kullanımındaki araçta, muhtemelen aracın motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının sıcak aksamlarına temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile motor koruyucusu yanarak zarar gördü.

Soruşturmalar devam ediyor.

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