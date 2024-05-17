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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “105. Yıl Korteji” düzenleniyor

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 19 Mayıs Pazar günü “105. Yıl Korteji” düzenlenecek.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “105. Yıl Korteji” düzenleniyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlenecek.

19 Mayıs Pazar günü saat 09.30’da Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu yıl “105. Yıl Korteji” düzenlenecek olan korteje, Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi'ne bağlı federasyonlar, kulüpler ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halk katılacak.

Yürüyüşüne, Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı eşliğinde Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan başlayacak olan kortej, Dereboyu Avenue güzergahında ilerleyecek.

Kortejin Avenue – Samsung önüne varmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser verecek.

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