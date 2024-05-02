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KHK önünde eylem: Okullarımızda 11 müdür ve 35 müdür muavini eksik

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) önünde yaptığı eylemde, müdür ve müdür muavinliği atamalarının ivedilikle yapılmasını istedi.
KHK önünde eylem: Okullarımızda 11 müdür ve 35 müdür muavini eksik

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) önünde yaptığı eylemde, müdür ve müdür muavinliği atamalarının ivedilikle yapılmasını istedi.

KTOEÖS yetkilileri, saat 10.00’da KHK önüne davul ve trampetlerle giderek eylem yaptı.

Eylem: “Bu bir hak gaspıdır”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı açıklamada, “Sağır sultanlara sesimizi duyurmaya geldik.” diyerek, KHK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerini duymazdan geldiğini söyledi.

Okullarda 35 müdür muavini ve 11 müdürün eksik olduğunu kaydeden Eylem, geçen yıl nakillerin de yapılmadığını aktardı. Mart ayında müdür ve müdür muavinliği ile ilgili sınavların yapıldığını ancak aradan bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen atamaların yapılmadığını belirten Eylem, “Bu bir hak gaspıdır.” dedi. Eylem, “Mağduriyet yaşayan öğretmenlerimiz ve çocuklarımızdır.” ifadelerini de kullandı.

Selma Eylem, atamalar yapılmadığı için nakil çalışmalarının da başlayamadığını söyleyerek, atamaların ivedilikle yapılmasını ve gelecek eğitim yılının riske atılmamasını istedi.

Gökçebel: “Okulların çalışmasının engellenmesi ülkeye yapılan bir haksızlık”

Ardından söz alan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, KHK’ya siyasi irade ile atanan kişilerin “Vaktim yok.” deme lüksü olmadığını vurguladı.

Atamalar yapılmayarak okulların çalışmasının da engellendiğini söyleyen Gökçebel, bunu “ülkeye yapılan haksızlık” olarak yorumladı. Gökçebel, atama ve nakiller yapılmayarak çocuklarının haklarının da gasp edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından KTOEÖS yetkilileri, KHK önünde davul ve trampet çaldı.

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