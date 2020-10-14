14 Ekim Gram Ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Son günlerde en çok merak edilen konular arasında kuşkusuz altın fiyatları var. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisi üst üste geliyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Özellikle son aylarda pandemi etkisiyle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselme nedeniyle gram altına olan ilgi de arttı. Bu sabah gram altın altın 482,03 TL'den alınırken 482,16 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Özellikle evlerde yastık altı altın dediğimiz altınların çoğu çeyrek altındır. Dolar ve euroya göre daha fazla tercih edilen çeyrek altın bugün 781,70 TL'den alınırken 791,40 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah 1.563,10 TL'den alınan yarım altın 1.580,70 TL'den satılıyor. Yarım altın genelde uzun vadeli birikim aracıdır kolay kolay bozdurulmaz.

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın da tıpkı yarım altın gibi uzun vadeli olarak tercih edilir. Tam altın fiyatlarında da son durum şu şekilde bugün 3.080,19 TL'den alınan tam altın 3.139,78 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını görünüş olarak çeyrek altına benzese de hem gram olarak hem fiyat olarak daha pahalıdır. Cumhuriyet altını bugün 3.185,00 TL'den alınırken 3.233,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.202,90

SATIŞ: 3.231,20

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 269,33

SATIŞ: 312,61

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 351,33

SATIŞ: 351,54

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,25

SATIŞ: 452,07