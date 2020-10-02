2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları!

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YOKSA YÜKSELECEK Mİ?
Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ekim ortası itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
ATA ALTIN
- Alış: 3.141,70
- Satış: 3.163,60
CUMHURİYET ALTIN
- Alış: 3.142,00
- Satış: 3.190,00
GRAM ALTIN
- Alış: 471,82
- Satış: 471,93
YARIM ALTIN
- Alış: 1.532,30
- Satış: 1.547,70
ÇEYREK ALTIN
- Alış: 767,30
- Satış: 774,80
TAM ALTIN
- Alış: 3.030,55
- Satış: 3.090,38
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