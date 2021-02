3317 akademisyenden hükümete Boğaziçi çağrısı

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Judith Butler, Noam Chomsky gibi isimlerin aralarında olduğu 3 bini aşkın akademisyen ve düşünür, polis şiddetini kınamanın yanı sıra üniversite özerkliğini savundu. İmzacılar Bulu'ya da istifa çağrısı yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne eski AKP milletvekili adayı Melih Bulu'yu ataması ardından başlayan sürece dünya çapından tepkiler sürüyor.

Bianet’te yer alan habere göre, aralarında Eleştirel Teori Profesörü olan feminist düşünür Judith Butler, Profesör ve düşünür Noam Chomsky'nin de bulunduğu dünya çapından 3317 (Perşembe saat 12.30 itibarıyla) akademisyen, yazar ve düşünür Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma metni yayınladı.

3317 isim, AKP hükümetini akademik özgürlüğe ve üniversite özerkliğine saygı göstermeye, "Rektör" Bulu'yu da istifa etmeye yaptı.

İçlerinde metne kurumsal olarak imza atanların da olduğu imzacılar ayrıca tutuklu öğrencilerin acilen serbest bırakılmasını talep etti.

Dayanışma metninin tamamı ise şu şekilde:

“Türkiye'deki AKP hükümeti, bireylerin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra üniversitelerin ve sivil kuruluşların özerklik ilkesinin altını oymaya devam ediyor.

Son olarak, Türk polisi, AKP'nin İstanbul Boğaziçi Üniversitesi üzerinde siyasi kontrol kurma girişimini barışçıl bir şekilde protesto eden düzinelerce öğrenciye saldırdı ve gözaltına aldı.

1 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar partisinin sadık üyelerinden ve Boğaziçi Üniversitesi rektörü Profesör Melih Bulu'yu atamak için 2016'dan (KHK 676) çıkarılan olağanüstü hal kararnamesi kullandı.

Bulu, Üniversite yönetiminin yerleşik kural ve uygulamalarına istinaden, aslında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi değil.

PROFESÖR BULU'YU POZİSYONUNU REDDETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ni kontrolü altına alma girişimi, fakülte ve öğrenci protestolarının yaygınlaşmasına neden oldu. Hükümetin tepkisi ise acımasız oldu.

Erdoğan, özellikle LGBTİ + öğrencileri vurgulayarak, öğrencileri "terörist" olarak nitelendirdi. Polis, silahlarla ev baskınları düzenledi, öğrencileri gözaltına aldı, protestocuları soyarak aradı ve işkence yaptı.

Aşağıda imzası bulunan bizler, bu eylemleri kınıyor, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.

Profesör Bulu'yu pozisyonunu reddetmeye, Türk hükümetine halen tutuklu bulunan öğrencileri serbest bırakmaya, tüm suçlamaları geri çekmeye ve akademik özgürlük ile üniversite özerkliğine saygı göstermeye çalışıyoruz.

İmzacılar

1. Judith Butler, Professor, UC Berkeley, USA

2. Seyla Benhabib, Eugene Meyer Professor of Political Science and Professor of Philosophy, Yale University

3. Noam Chomsky, Tucson AZ USA, Laureate Professor U of Arizona, Institute Professor emeritus MIT

4. Joan W. Scott, Professor Emerita, Institute for Advanced Study

5. David Harvey, Distinguished Professor, City University of New York, City of New York

6. Wendy Brown, Class of 1936 Professor, UC Berkeley

7. Homi K. Bhabha, Anne F. Rothenberg Professor of the Humanities, Harvard University

8. Rahel Jaeggi, Professor of Practical Philosophy and Director of the Center for Humanities and Social Change Berlin, Humboldt-Universität, Berlin, Germany

9. Michael Hardt, Professor of Literature, Duke University, USA

10. Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Professor of Comparative Literature and Gender Studies, Columbia University, USA

11. Axel Honneth, Jack C. Weinstein Professor for the Humanities, Department of Philosophy, Columbia University; Director of the Institute for Social Research, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany

12. Michael Löwy, Emeritus research director, CNRS, Paris, France

13. Eleni Varikas, Emeritus Professsor in political science, Universite de Paris 8, France

14. Nancy Fraser, Professor of Philosophy and Politics, New School for Social Research, New York

15. Jean Howard, George Delacorte Professor in the Humanities, Columbia University, USA

16. Michael Rothberg, 1939 Society Samuel Goetz Chair in Holocaust Studies, UCLA, USA

17. Jason Stanley, Jacob Urowsky Professor of Philosophy, Yale University, USA

18. Sally Haslanger, Ford Professor of Philosophy and WGS, MIT, USA

19. Robin Celikates, Professor of Social Philosophy, Free University Berlin, Germany

20. Andreas Huyssen, Villard Professor Emeritus of German and Comparative Literature, Columbia University, New York, USA

21. Robert Pollin, Distinguished University Professor of Economics, University of Massachusetts Amherst

22. Elazar Barkan, Professor of International and Public Affairs, Columbia

23. Domna C. Stanton, Distinguished Professor, Graduate Center, City University, NY

24. Etienne Balibar Anniversary Chair of Modern European Philosophy, Kingston University London, UK

25. Penelope Deutscher, Professor, Northwestern University, Evanston, IL, USA

26. Claude Calame, Directeur d'études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France

27. Sara Ahmed, Independent Scholar

28. Michael Taussig, Class of 1933 Professor Emeritus of Anthropology, Columbia University

29. Donatella della Porta, professor of Political Science, Dean of the Faculty of Political and Social Sciences, Scuola Normale Superiore, Florence

30. JM Bernstein, University Distinguished Professor of Philosophy, New School for Social Research

31. Lynne Segal, Anniversary Professor, Emerita, Birkbeck, University of London

32. Adi Ophir, Professor Emeritus, Tel Aviv University, Israel

33. Lorie Novak, Professor, New York University, USA

34. Rosalind Petchesky, Distinguished Professor Emerita of Political Science, Hunter College & the Graduate Center, City University of New York, New York City USA

35. Alison M Jaggar, Professor Emerita, University of Colorado at Boulder, USA

36. George Yancy, Samuel Candler Dobbs Professor of Philosophy, Emory University, USA

37. Gerasimos Kouzelis, Professor Emeritus, Athens University

38. Dagfinn Føllesdal, C.I.Lewis Professor of Philosophy, Emeritus, Stanford University, USA, and Professor of Philosophy, Emeritus, University of Oslo, Norway

39. Arnold Aronson, Professor Emeritus, Columbia University, New York, USA

40. Mary Marshall Clark, Director, Center for Oral History, Columbia University USA

41. Mark Blyth, Brown University, USA

42. Professor Bill Bowring, FAcSS, Barrister, Director of the LLM/MA in Human Rights, Birkbeck College, University of London

43. Kader Konuk, Chair of Turkish Studies, Director of Academy in Exile, Universität Duisburg-Essen, Germany

44. Didier Fassin, Professor, Institute for Advanced Study, USA

45. Eric Fassin, professor of sociology, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis

46. Nancy Kricorian, Writer, New York, USA

47. Metin Arık, İstanbul, Turkey, Emeritus Professor of Physics, Boğaziçi University, Turkey

48. Gary Shapiro, Professor Emeritus of Philosophy University of Richmond, USA

49. Zillah Eisenstein, Ithaca New York, Prof. Emerita, Political Theory, Ithaca College, USA

50. Sandro Mezzadra, Professor, University of Bologna, Bologna, Italy

51. Arien Mack, Marrow Professor of Psychology, New School NY USA

52. Susan Buck-Morss, Distinguished Professor, Ithaca, NY USA

53. Edouard Brezin, Professor emeritus Ecole Normale Supérieure, Paris, Foreign member of Bilim Akademisi

54. Livia Derderian, Professor Emeritus, University of Minnesota, USA

55. Bülent Şık, Antalya, Turkey

56. Tuna Altınel, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut Camille Jordan, France

57. Anwar Shaikh, Professor, New School for Social Research, NY, USA

58. Willem Morris, organizer of the Columbia Tuition Strike, New York City, USA

59. Nathalie Schäfer, Frankfurt, Executive Committee of Students within the German Education and Science Workers’ Union (GEW), Germany

60. Simten Coşar, Pittsburgh, PA, USA. Visiting Scholar, University of Pittsburgh

61. Ayça Çubukçu, Associate Professor, LSE

62. Christian Parenti, Prof. Economics, John Jay, CUNY

63. Andreas Zick, Prof. Dr., Institute for interdisciplinary Research of Conflict and Violence at Bielefeld University, Germany

64. Eugene Rogan, Professor, University of Oxford, UK

65. Prof. Sanja Bojanic, Executive Director, Center for Advanced Studies University of Rijeka, Croatia

66. Oksan Bayulgen, Storrs/CT, USA. Associate Professor of Political Science, University of Connecticut

67. Gazela Pudar Drasko, Director, Institute for Philosophy and Social Theory University of Belgrade, Serbia

68. Daniel Loick, Associate Professor of Political and Social Philosophy, University of Amsterdam

69. Elena Loizidou, School of Law, Birkbeck College, University of London

70. Isin Önol, Curator, Research Scholar, New York, USA

71. Eylem Delikanli, Oral Historian, Research Institute on Turkey

72. Caghan Kizil, Associate Professor of Neuroscience, Helmholtz Association, Dresden

73. Yektan Turkyilmaz, Research Fellow, Forum Transregionale, Berlin, Germany

74. Onur Günay, Associate Research Scholar, Princeton University

75. Özge Savaş, Professor of Psychology, Bennington College, USA

76. Aylin Tekiner, Artist, Research Institute on Turkey

77. Viviane Baladi, Paris, France, Directeur de Recherches, CNRS

78. Georges Dertilis, directeur d'études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France

79. Em. Professor Dr DDr h.c. Ruth Wodak, FAcSS, Distinguished Professor and Chair in Discourse Studies, Lancaster University/University Vienna

80. Matthew B Sulliva, Ann Arbor, United States - Lecturer and Program Director at University of Michigan, USA

81. Jonathan Cohen, Professor and Chair, Dept of Philosophy, University of California, San Diego, USA

82. Stephen Angle, Professor of Philosophy and Director, Fries Center for Global Studies, Wesleyan University, Middletown, Connecticut, USA

83. Ali Chetwynd, Assistant Professor & Dept Chair, American University of Iraq, Sulaimani, Iraq

84. C. D. C. Reeve, Delta Kappa Epsilon Distinguished Professor of Philosophy, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

85. Raymond Duvall, Professor Emeritus, University of Minnesota, USA

86. Dennis Papazian, Professor Emeritus, University of Michigan, USA

87. Nancy Holmstrom, Prof Emerita of Philosophy, Rutgers University, Newark, NJ, USA

88. Naomi Scheman, Professor Emerita of Philosophy, University of Minnesota, USA

89. Gul Ozyegin, Professor Emerita, William & Mary, Williamsburg, Virginia, USA

90. Nicholas Onuf, Professor Emeritus, Florida International University, USA

91. Peter Smith, Professor Emeritus, California State University, USA

92. Himani Bannerji, Professor Emeritus, York University, Canada

93. Prof. Dr. Ibrahim Yokas (Emeritus) Mugla SK University

94. Patricia T. Clough, professor emerita, CUNY, NYC

95. Elizabeth Kirch, Professor Emerita, University of Massachusetts, Boston

96. Serdar Arat, Professor Emeritus, Concordia College, USA

97. Elizabeth Sanders, professor of government emerita, Cornell University, Ithaca, NY USA

98. Gustavo Indart, Professor Emeritus, University of Toronto, Canada

99. Ray Serpkenci, Ph. D., BU75, Professor Emeritus, University of Toronto, Canada

100. Arthur MacEwan, Emeritus Professor of Economics, University of Massachusetts Boston, USA

101. Geneviève Massard-Guilbaud, Em. Professor, EHESS, Paris, France

102. Richard Fung, Professor Emeritus, OCAD University

103. M. Abbas Yongacoglu, Emeritus Professor, University of Ottawa, Canada

104. Harry Smaller, Associate Professor Emeritus, York University, Toronto, Canada

105. Aydin Durgunoglu, emeritus professor, University of Minnesota Duluth, USA

106. David Goodman, Professor Emerita of Philosophy, University of Minnesota, USA

107. Roger Chartier, Emeritus Professor, Collège de France

108. Peter D. Klein, Professor Emeritus, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA

109. Naomi Papazian, Professor Emeritus, University of Arkansas, USA

110. Ellen Ross, Professor Emerita, History, Ramapo College, New Jersey, USA

111. Joseph DeBoer, Professor Emeritus, Columbia University, New York, USA

112. Heleni Harutyan, Emeritus Professor of History, Universite de Paris 8, France

113. Beatrice Carey, Professor Emerita, University of Colorado at Boulder, CO, USA

114. Thomas Waugh, Distinguished Professor Emeritus, Cinema, Concordia University, Montreal, Canada

115. David Ozonoff MD, MPH Professor Emeritus Boston University School of Public Health, USA

116. Kari Dehli, Professor Emerita, University of Toronto, Canada

117. Nilgun Tezey Ozer, Emeritus Professor, San Francisco State University, Materials Science, SF CA, USA

118. Heidi von Rosen, emeritus professor, University of Salento, Lecce, Italy

119. Alexandre Borovik, Professor Emeritus, UK

120. Yves Dermenjian, Professeur émérite, Université d'Aix-Marseille, Marseille, France

121. Wilfrid Waluchow Professor Emeritus, McMaster University, Hamilton, Canada

122. Irene Heim, Professor Emerita, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA, USA

123. Mark Bernstein, Professor Emeritus, Purdue University, USA

124. Frederick M. Dolan, Professor Emeritus, UC Berkeley, USA

125. Hillel Steiner, Emeritus Professor of Political Philosophy, University of Manchester

126. Walter Schachermayer, Professor emeritus of Mathematics, Vienna University, Austria

127. Glendon Blume, Professor Emeritus, The Pennsylvania State University, USA

128. Isik Zeytinoglu, Professor Emeritus, McMaster University, Canada

129. Mehmet Zeytinoglu, Professor Emeritus, Ryerson University, Canada

130. Ukai Satoshi, Emeritus Professor, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan

131. Michel Waldschmidt, Emeritus Professor, Sorbonne University, Paris, France

132. Riccardo Luccio, Emeritus Professor, University of Trieste, Italy

133. Thomas Ilgen, Emeritus Professor of Political Studies, Pitzer College, Claremont, CA, USA

134. Anny King, Emeritus Director, University of Cambridge, Fellow of Churchill College, Cambridge, UK

135. Supriya Chaudhuri, Emeritus Professor, Jadavpur University, Kolkata, India

136. Mona Baker, Professor Emeritus of Translation Studies, University of Manchester, UK

137. Sherene H. Razack, Distinguished Professor, UCLA, USA

138. Katherine H. Tachau, Professor Emerita of History, University of Iowa, Iowa City, IA, USA

139. Margaret D. LeCompte, Professor Emerita, University of Colorado-Boulder, Boulder CO USA

140. Dr. Darko Suvin, Professor Emeritus, McGill University, Montréal QC, Canada

141. Brian W. Ogilvie, Professor of History and Department Chair, History Department, University of Massachusetts Amherst, USA

142. Henry Widdowson, Professor Emeritus, University of London, Hon.Professor, University of Vienna

143. Dave Hill, Brighton, UK. Emeritus Professor of Education at Anlia Ruskin University, England, UK

144. Donca Steriade, Class of 1941 Professor of Linguistics, Massachusetts Institute of Linguistics

145. Robert Nola FRSNZ, Professor (Emeritus), University of Auckland, New Zealand

146. Şebnem Bahadır, Professor of Translation Studies, University of Graz, Austria

147. Cynthia Enloe, Research Professor, Political Science, Clark University

148. Loredana Polezzi, Alfonse D'Amato Chair, Stony Brook University, NY, USA

149. Carol Cohn, Director, Consortium on Gender, Security and Human Rights, University of Massachusetts Boston

150. Matthew Evangelista, President White Professor of History and Political Science, Cornell University, Ithaca NY, USA

151. Ahmed Abbes, Directeur de recherche au CNRS, Paris, France

152. Günter Huber, Professor emeritus, University of Tübingen Germany

153. Pramod (Raja) Junankar, Emeritus Professor, Western Sydney University, and Adjunct Professor UNSW

154. Paul Johnson, Pittsburgh, USA, Assistant Professor, University of Pittsburgh, USA

155. Aisha Finch, Associate Professor, UCLA, USA

156. Gayane Ayvazyan, Senior researcher, Institute of Ancient Manuscripts Matenadaran, Yerevan, Armenia

157. Tural Sadigov, Visiting Assistant Professor of Mathematics and Statistics, Hamilton College, Clinton, NY, USA

158. Bilge Yabanci, Marie Skłodowska Curie Fellow, Ca' Foscari University of Venice, Italy

159. Yusuf Sarfati, Associate Professor of Political Science, Illinois State University

160. Vega Sankur, Los Angeles, California, USA

161. Haluk Sankur LA CA

162. Secil Dagtas, Associate Professor of Anthropology, University of Waterloo, Canada

163. Kendall Gerdes, Asst. Prof, University of Utah, Salt Lake City, USA

164. Imdat Oner, Florida International University

165. Zeynep Turkyilmaz, Research Fellow, Forum Transregionale, Berlin, Germany

166. Yael Navaro, Reader in Social Anthropology, University of Cambridge

167. Ilker Aslantepe, Lecturer, New York University, NY, USA

168. Hakan Topal, Associate Professor, SUNY Purchase College

169. Kıvanç Ersoy, Priv. - Doz. Dr., Freie Universität Berlin, Germany

170. Sadia Saeed, University of San Francisco

171. Esra Akcan, Professor, Director of European Studies, Cornell University, NY, USA

172. Andrea Perunović, Research Associate, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, Serbia

173. Frederick Neuhouser, Barnard College, Columbia University

174. Yener Bayar, PhD Candidate, LSE

175. Seckin Sertdemir, Collegium Researcher, Turku Institute for Advanced Studies, Finland

176. Agnieszka Sadecka, Jagiellonian University in Kraków, Poland

177. Hazal Ozdemir, PhD Student, Northwestern University

178. Paola Rivetti, Dublin City University

179. Ayşe Gül Altınay, Professor of Anthropology, Istanbul, Turkey

180. Zeynep Senahan Yıldız, PhD student, UCLA

181. Birgit Poopuu, Research Fellow, Tallinn University, Tallinn, Estonia

182. Adam Renner-Yıldız, PhD Candidate, SUNY Binghamton, NY

183. Derya Keskin, Visiting scholar, Université Paris Nanterre

184. Birgul Kutan, Research Fellow, University of Sussex, BRIGHTON , UK

1628. Olga Nikolić, Research Associate, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

1629. Feyzi Ismail, Lecturer, Goldsmiths, University of London

1630. Tim Pringle, Reader, SOAS, University of London

1631. Eugenia Relano Pastor, Senior Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle

1632. Dafni Tragaki, Assistant Professor, Univ. of Thessaly, Greece

1633. Eskil Vesterlund, PhD candidate, Lund university, Sweden

1634. Deniz Ay, Postdoctoral Researcher, University of Bern

1635. Katrin Amelang, Dr., University of Bremen, Germany

1636. Eleanor Newbigin, Senior Lecturer, SOAS, University of London, UK

1537. Nathalie Clayer, Professor, CNRS-EHESS, Paris

1638. Nilgün Güdük, Ph.D. Candidate, TU Delft, Netherlands

1639. Danilo Lima, São Paulo, Brazil.

1640. Yalçın Özkan, Visiting Assistant Professor, Reed College, USA

1641. Meera Sabaratnam, Senior Lecturer, SOAS University of London, UK

1642. Cristina Cobianchi, Rome Italy

1643. Alice Finden, SOAS, London

1644. Melis Mevsimler, PhD Candidate, Utrecht University, Utrecht, Netherlands

1645. Antony Pemberton, professor, Leuven Institute of Criminology, KU Leuven

1646. Laura Hein, Phd candidate, KU Leuven, Belgium

1647. Federico Demaria, Assistant professor, University of Barcelona, Spain

1648. Ebru Öztürk, Senior Lecturer, Mid Sweden University

1649. Edit Torzs, affiliated researcher, KU Leuven, Belgium

1650. Igor Marchetti, Assistant Professor, University of Trieste, Italy

1651. Eeva Houtbeckers, Postdoctoral Researcher, Aalto University, Finland

1652. Mónica M. Nunes, visual artist, Berlin, Germany

1653. Joanne Tomkinson, Post-doctoral researcher, SOAS University of London

1654. Fabio Del Missier, Associate Professor, University of Trieste, Trieste, Italy

1655. Laura Litschel, Research Associate, Phd Candidate, Germany

1656. Ilenia Iengo, PhD Fellow, ICTA, Autonomous University of Barcelona, SpainIgnasi Puig Ventosa, Fundació ENT, Barcelona, Spain

1657. Claudio Cattaneo, contract professor, Autonomous University of Barcelona

1658. Pablo Dominguez, Toulouse, France

1659. Sergio Tirado Herrero, Research Fellow, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Spain

1660. Mine Islar, Associate Professor, Lund University, Sweden

1661. Judith Herrin, Professor Emerita, King's College London, UK

1662. Claudia Westermann, Senior Associate Professor, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China

1663. Viviana Asara, Assistant Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria

1664. Alevgül Şorman, Ikerbasque Research Fellow, Basque Centre for Climate Change (BC3), Bilbao, Spain

1665. Giuseppina Siciliano, Lecturer, School of Oriental and African Studies, University of London, UK

1666 Eneko Garmendia, Assistant Professor, University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Basque Country

1667. Prof. Paulina Kramarz, Jagiellonian University, Kraków, Poland

1668. Silvia Randazzo, Phd researcher, KU Leuven University, Belgium

1669. Mira Wallis, Research Associate, Humboldt University of Berlin

1670. Engin Selcuk Alumni

1671. Marien González-Hidalgo, Postdoctoral researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

1672. Seán O’Neill McPartlin, Graduate Student, University of Oxford

1673. Panagiota Kotsila, Postdoctoral Researcher, ICTA-UAB, Barcelona, Spain

1674. Clementien Dieffenbach, Amsterdam, The Netherlands

1675. Moritz Roemer, Berlin, Germany

1676. Salvatore Paolo De Rosa, Researcher, Environmental Humanities Lab of KTH, Stockholm, Sweden

1677. Victoria Klinkert, Phd Candidate, London, SOAS

1678. Daniel Hausknost, Assistant Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria

1679. Leyla Sezer, London, England

1680. Mark van Ostaijen, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

1681. Marco Antoniotti, Associate Professor, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milan, Italy

1682. Miriyam Aouragh, Associate Professor, University of Westminster, Oxford, United Kingdom

1683. Freya Normington, MA, Downham Market, Norfolk, UK

1684. Dr. Marius Barth, University of Cologne, Germany

1685. Josepha Wessels, Senior Lecturer, Malmö University, Sweden

1686. Leslie Gates, Associate Professor, Binghamton University

1687. Riccardo Sola, PhD student, University of Trieste, Trieste, Italy

1688. Amelie Huber, PhD, Independent Researcher, Germany

1689. Dragutin Ivanec, Professor, University of Zagreb, Croatia

1690. Zeynep Sila Akinci, PhD candidate, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya

1691. Victoria Brooks, Senior Lecturer, University of Westminster, London, UK

1692. Prof. Dr. Sule Daldal, Marmara University, Istanbul, Turkey

1693. Keenan Wilder, Providence Rhode Island, PhD student Brown University

1694. Elhan Webb, Massachusetts, USA

1695. Dr Maciej Grodzicki, Jagiellonian University in Kraków

1696. Xavi Bach Coma, PhD candidate, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya

1697. María Constanza Guzmán, Associate Professor, York University

1698. Yordanka Valkanova, Senior Lecturer, Canterbury Christ Church University, UK

1699. Mario Padial; PhD Candidate; Universitat Autònoma de Barcelona

1700. Ana Catarina Luz, Researcher, ISEG Lisbon School Economics & Management

1701. Dr. Tone Smith, Vienna, Austria

1702. Giulio Ciucci, PhD student, University of Trieste, Trieste, Italy

1703. Giorgina Pi, PhD Student, University of L'Aquila, Italy/Paris 8, France

1704. Robert Mok, DPhil, Postdoctoral Research Associate, University of Cambridge

1705. Antonio Bontempi, PhD candidate, Autonomous University of Barcelona, Spain

1706. Daniela Del Bene, Post Doc fellow, Autonomous University of Barcelona, Catalonia, Spain

1707. Evren Savcı, Assistant Professor, Yale University, New Haven, CT, USA

1708. Filiz Kahraman, Assistant Professor, University of Toronto

1709. Aysegul Sirakaya, PhD Researcher, Ghent University, Belgium

1710. Dibyesh Anand, Professor, University of Westminster, London, UK

1711. Andrea Medrado, Lecturer, University of Westminster, London, UK

1712. Sumru Atuk, Assistant Professor, Ithaca College

1713. Isiksu Buyuker. Binghamton University SUNY, New York USA

1714. Izabela Wagner, Warsaw, Poland, Professor of Sociology at Collegium Civitas

1715. Chip Gagnon, Professor, Ithaca College

1716. Carlos Figueroa, PhD, Ithaca College, USA

1717. Burcu Degirmen Dysart, Ph.D., National Louis University, Chicago

1718. Zouhair Hammana, Rotterdam, The Netherlands, PhD candidate at Erasmus University

1719. Chloe Dominique, Researcher, UCL, UK

1720. Suky Martinez, El Paso, TX USA

1721. Annick Wibben, Professor, Swedish Defence University

1722. Naeem Inayatullah, Professor, Politics, Ithaca College, Ithaca, New York, USA

1723. Carla Golden, Professor, Ithaca College, USA

1724. Nicole PHELOUZAT Paris, France, CNRS sociologie

1725. Ted Swedenburg, Professor, University of Arkansas

1726. David McDonald, Chair and Professor, Indiana University

1727. Dilovan Karabulut, MSc Student, LMU Munich

1728. Patricia Rodriguez, Politics Dept., Ithaca College

1729. Christopher F. Zurn, Professor of Philosophy, University of Massachusetts Boston

1730. Michael Deflorian, Teaching and Research Associate, PhD Candidate. Vienna University of Economics and Business

1731. Sabine Weiss, PhD student, Vienna University of Economics and Business, Austria

1732. Liesbeth de Schutter., Research Associate, Vienna University of Economics & Business, Vienna, Austria

1733. Zachary M. Wilmot, PhD, Brown University

1734. Steffen Bettin, PhD candidate, Central European University, Vienna, Austria

1735. Michaela Neumann, Researcher, Vienna University of Economics and Business, Austria

1736. Emily Blakley, PhD Student and Research Assistant, New York, USA

1737. Maureen Sheahan, Southfield MI USA

1738. Jonathon Acosta, Providence RI, USA. PhD Student in Brown University Sociology Department

1739. Prof. Dr. Clive L. Spash, Chair of Public Policy and Governance, WU Vienna University of Economics & Business, Vienna, Austria

1740. Walter Kissling, Ass. Prof. i.R., Univ. ov Vienna, Austria

1741. Roland Steinbauer, Professor, University of Vienna, Austria

1742. Arzu Akbatur, Ph.D., Boğaziçi University

1743. John O'Neill, Professor of Political Economy, University of Manchester

1744. Ernest Aigner, MSc. vienna University of Economic and Business, Vienna, Austria

1745. William Terrell, Binghamton, USA

1746. Maria del Carmen Rodriguez Galindo. Teaching Assistant, SUNY Binghamton University, Binghamton, NY, USA

1747. Anna Bailey Doyle, Binghamton NY, USA

1748. Colin Kohlhaas, Doctoral Candidate, Binghamton University, New York

1749. Natalie Weiss, PhD student, Binghamton University, USA

1750. Christopher Zosh, PhD Student, Binghamton University, Binghamton NY, USA

1751. Veronica Ferreri, postdoc, ZMO Berlin, Germany

1752. Mariia Koskina, PhD Candidate, Binghamton University, Binghamton, USA

1753. Emma-Clementine Welsh, State University of New York at Binghamton, Binghamton, NY, United States

1754. Poorya Chavoshnejad, PhD Student and research assistant, Binghamton University, New York, USA

1755. Benjamin Levine, Geography Graduate Student, SUNY Binghamton

1756. Busra Sati, PhD student, SUNY Binghamton

1757. Katarzyna Gruszka, Vienna, Austria

1758. Fanny Lauby, Associate Professor of Political Science, William Paterson University, USA

1759. Josef Melchior, Ass.Prof., University of Vienna, Austria

1760. Francesco Miele, research fellow, University of Padova, Italy

1761. John McMahon, Assistant Professor, Political Science, SUNY Plattsburgh

1762. Anya Briy, PhD student, Binghamton University, NY, USA

1763. Wolfram Seidler, Librarian, Univ. of Vienna, Austria

1764. Claire Gleitman, Professor of English and President of the H&S Faculty Senate, Ithaca College

1765. Arild Vatn, Professor of environmental sciences, Norwegian of Life Sciences

1766. B Stone, PhD candidate, the Graduate Center, the City University of New York

1767. Danielle Snali, PhD Student, Binghamton University

1768. Kaity Kelliher, Graduate Student, Binghamton University, Binghamton, NY USA

1769. Saira Rafiee, PhD student, Graduate Center, City University of New York

1770. Dana McKelvey, PhD Candidate, Central European University, Vienna, Austria

1771. Pierre Pica, CNRS Paris, France

1772. Matthew Goldman, Former Lecturer at Bogazici, Brussels, Belgium

1773. Carl. W. Jones, Snr Lecturer, University of Westminster/PhD candidate, Royal College of Art, UK

1774. Alyssa Green, SUNY Binghamton University, New York, USA

1775. Madeleine Beaulieu, PhD student, New York, USA

1776. William Ryan, Graduate student, Binghamton University, Vestal, NY, USA

1777. Dr. Georg Gittler, Professor i.R., University of Vienna, Austria

1778. Hasan Serce, Lecturer, University of Oklahoma, Norman, USA

1779. Julien-François Gerber, International Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands

1780. Theresa Kadish, Binghamton University, Ph.D Candidate, Biology

1781. Yunus Emre Tortamis, Binghamton, USA. PhD Student in SUNY, Binghamton

1782. Cole Depuy, PhD student, Binghamton University

1783. Mag. Dr. Anton Fuxjäger, University of Vienna, Austria

1784. Saba Kharabadze, PhD Student and research assistant, Binghamton University, NY, USA

1785. Assoc. Prof. Dr. Liselotte Krenn, University of Vienna, Austria

1786. Renate Lunzer, Univ.Doz., Universitiy of Vienna, Austria

1787. Dave Colucci, PhD student, Binghamton University, New York, USA

1788. Kaan Goncu, PhD student, University of British Columbia, Vancouver, Canada

1789. Xiaoqian Wan, PhD student, Brown University, Providence USA

1790. Davjola Ndoja, University of Victoria, Canada

1791. David Gallagher, MA student, CUNY Graduate Center, New York City, USA

1792. Teresa Rose Osborne, PhD Candidate at SUNY College of Environmental Science and Forestry and 1793. Graduate Student Employees Union representative, Syracuse, NY, USA

1794. Hari Asokan, PhD student, Binghamton University, NY, USA

1795. Christiane Wilke, Associate Professor, Legal Studies, Carleton University, Canada

1796. Austen Tinz-Burdick, MS Candidate, Binghamton University, New York, USA

1797. Lorenzo Velotti, PhD student, Scuola Normale Superiore, Italia

1798. Ashley Ahonen-Critchley, PhD student, Binghamton University, NY, USA

1799. Karen Emmerich, Associate Professor, Princeton University

1800. Nihan Soyoz, PhD student, Binghamton University, Binghamton, USA

1801. Wendy Pearlman, Professor, Northwestern University, Evanston, IL, USA

1802. Craig Polizzi, PhD student, Binghamton University

1803. Gavin Trevorrow, PhD Student, Binghamton University, NY, USA

1804. Andrew Lamoureux, PhD student, Binghamton University, Binghamton, USA

1805. Milo Ward, PhD Candidate at CUNY Graduate Center, NY, USA

1806. Chelsea Springs, Syracuse, USA

1807. Maisy Byerly, Bloomfield, IN, USA

1808. Rogier van Reekum, Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

1809. Eva Blimlinger, MP, Vienna, Austria

1810. Ayse Atayman, San Francisco, CA, USA

1811. Mebrahtu Weldeghebriel, PhD candidate, Binghamton University, Binghamton, NY, USA

1812. Hannah Appel. Associate Professor of Anthropology and Global Studies. University of California, Los Angeles, USA

1813. Mehmet Can Teacher Los Angeles USA

1814. Jennifer Fielder, Research Master's student, University of Amsterdam, The Netherlands

1815. Susanne Hochreiter, Assistant Professor, University of Vienna, Austria

1816. Oriol Roig Costa, PhD candidate, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya

1817. Jorge Fernando Flores, PhD Candidate, Binghamton University SUNY, Binghamton, NY, USA

1818. Saskia Frisby, PhD Student, MRC Cognition and Brain Sciences Unit, University of of Cambridge, UK

1819. Peyi Soyinka-Airewele, Professor, Ithaca College, USA

1820. Enrique Castañón Ballivián, GTA, SOAS, University of London

1821. Elhan Webb, Massachusetts, USA

1822. María Constanza Guzmán, Associate Professor, York University

1883. PD Dr. Gesine Drews-Sylla, Heisenberg Fellow (DFG), Slavic Studies, University of Tübingen, Germany

1884. Aurelia Weikert, Lecturer, Univ of Vienna

1885. Katarzyna Bartoszynska, Assistant Professor, Ithaca College, NY, USA

1886. Seriyye Akan, PhD Student, SUNY at Binghamton, NY, USA

1887. Jan Hohenstein, PhD candidate, Binghamton University

1888. Daniel Hennie, GA and Masters candidate, SUNY Binghamton, Binghamton, New York, USA

1889. Rachel Kruger, MS candidate, Binghamton University, Binghamton, NY, USA

1890. Pradyumna Kaushik, PhD Candidate at Binghamton University (SUNY), Binghamton, NY, USA

1891. Merve Kahraman, PhD Student, Genome Institute of Singapore

1892. James McDermott, PhD student at Binghamton University, Binghamton, NY, USA

1893. Natalie Kouri-Towe, Assistant Professor, Simone de Beauvoir Institute, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada

1894. JL Despina Averill, Ann Arbor, MI, USA

1895. Caleb Andrews, PhD Student, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, United States of America

1896. Ruşen Yaşar, PhD, Senior researcher, University of Konstanz

1897. Johanna Schaffer, Prof., Kunsthochschule Kassel, Germany

1898. Hsu Huang, PhD student, Sociology Department, Brown University

1899. Aaron Garrett, Associate Professor, Boston University

1900. Jacob Feder, PhD Candidate, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA

1901. Juan Pablo Arteaga, PhD Student, Stony Brook University

1902. Jana Hrckova, PhD Candidate, Central European University in Vienna, Austria

1903. Violetta Zentai, Associate professor, Central European University

1904. Onsel Gurel Bayrali, PhD Student, SUNY at Binghamton, NY, USA

1905. Arzu Işık Topbaş, Evanston, United States of America

1906. Emmett Larsen, M.A., PhD student, Stony Brook, NY, USA

1907. Yunus Topbas, PhD Candidate, Evanston, IL, USA

1908. Lorenzo Pellegrini, Associate professor, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

1909. M Acuff Associate Professor of Art, Whitman College, Walla Walla, WA, USA

1910. Andrew Gill, PhD Candidate, SUNY at Albany, NY, USA

1911. Idil Bülbül, Berlin, Freie Universität Berlin, Germany

1912. David Borgonjon, Critic, Rhode Island School of Design, New York City, USA

1913. Mert Can Bayar, PhD Candidate, Binghamton University, NY, USA

1914. Gabrielle McMillan, TA, SUNY at Binghamton, Corning, NY, USA

1915. Arda Çelik, Madrid, Spain

1916. Sekine Ozturk, PhD Student, Stony Brook University, Stony Brook, USA

1917. Christine Pash, South Setauket, NY, USA, Graduate Teaching Assistant, State University of New York Stony Brook, USA

1918. Laura Parisi, Associate Professor, University of Victoria, Canada

1919. Austen Tinz-Burdick, MS Candidate, Binghamton University, New York, USA

1920. Carlos Gary Bicas, Graduate Student, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA

1921. Garima Singh Panwar, University of Michigan, Ann Arbor, USA

1922. Carol Ann Pawlyshyn, PhD Candidate, Binghamton University, New York, USA

1923. Alexander Jackson, Associate Professor, Boise State University, USA

1924. Eri Kitada, PhD Candidate, Rutgers University-New Brunswick, USA

1925. Henry Krisch, Prof em Pol Sci University of Connecticut Storrs CT USA

1926. H. Topaloglu, Professor, Cornell University, New York, USA

1927. Amy Kahng, PhD Student, Stony Brook University, NY, USA

1928. Alex Velez, PhD Candidate, Binghamton University, NY, USA

1929. Samantha Landmesser, Graduate Student, Pennsylvania State University, PA, USA

1930. Duncan Lien, PhD Candidate, Pennsylvania State University, USA

1931. Kristen Roedel, Stony Brook, USA, Graduate TA/PhD student, Stony Brook University, USA

1932. Satenik Papyan, PhD Student, Binghamton University, NY, USA

1933. Sebastian Wogenstein, Associate Professor, University of Connecticut, USA

1934. prabhdeep singh kehal, PhD Candidate, Brown University, Providence, RI, USA

1935. Begum Adalet, Assistant Professor, Cornell University, USA

1936. Annapurna Menon, University of Westminster, London

1937. Iñigo Capellán-Pérez, postdoc researcher, University of Valladolid (Spain)

1938. Yeojin Kim, PhD Candidate, Binghamton University SUNY, NY, USA

1939. Katarzyna Sidło, Visiting Scholar, Ilia State University, Tbilisi, Georgia

1940. Tugce Akyuz, Melbourne, Australia

1941. Didem Salgam Poyraz, PhD Candidate, Central European University, Vienna, Austria

1942. Jaime Paneque-Gálvez, Assistant Professor, UNAM, Mexico

1943. Sinisa Malesevic, Professor of Sociology, University Collge, Dublin, Ireland

1944. Troy Singletary, PhD Student, Stony Brook University, NY, USA

1945. Ute Smit, Professor of English Linguistics, University of Vienna, Austria

1946. Martin Cloonan, Professor, University of Turku, Finland

1947. Irene Barbiera, researcher in demography, University of Padova, Italy

1948. Carolin Schwab, PhD student, University of Munich, Germany

1949. Waltraud Schlögl, Universität Wien, Austria

1950. Amelia Spooner, PhD Student, Columbia University, New York, NY

1951. Mari-Liis Jakobson, Tallinn University, Estonia

1952. Berkay Özkan, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin, Germany

1953. Nayia Kamenou, Lecturer, Department of Social & Political Sciences, University of Cyprus

1954. Alev Basaran, Berlin, Germany

1955. Dominic McLoughlin, Counsellor, University of Westminster, UK

1956. Louison Cahen-Fourot, Vienna, Austria, Researcher, Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business

1957. Efi Kanner, Assistant Professor , University of Athens, Greece

1958. Fazilet Cilli, Graduate Student, UC Irvine, USA

1959. Franz Stefan Meissel, Professor, University of Viennaien

1960. Deniz Ulker, Berlin, DE; MA Student at Humboldt Universität zu Berlin

1961. Pekka Vayrynen, Professor, University of Leeds, UK

1962. Bastian Herzog, Berlin, Germany

1963. Elodie Gavrilof, PhD candidate, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

1964. Bindu Menon, Azim Premji University, Bangalore

1965. Melisa Yılmaz, İstanbul, Türkiye

1966. Deniz Keskin, HU Berlin, Germany

1967. Alejandra Barrera, PhD Student, Vienna, Austria

1968. Selda Asal, Artist, Berlin, Germany

1969. Şevval Balkan, İstanbul, Turkey

1970. Zaniar Ghadernezhad, research associate, Imperial College London, UK

1971. Ingrid Getreuer-Kargl, Assoc.Professor, Universitaet Wien, Austria

1972. Hilary Kilpatrick, Independent scholar, Lausanne, Switzerland

1973. Priti Shah, Professor, University of Michigan, Ann Arbor, USA

1974. Gözde Özler, Berlin , Germany

1975. Kendra McDuffie, PhD Candidate (Penn State University), State College, USA

1976. Pinar Aksoy, PhD, Boston, MA, USA

1977. Shuvro Prosun Sarker, Assistant Professor, National Law University, Nagpur, India

1978. Orin Starn, Professor of Cultural Anthropology, Duke University, Durham, North Carolina, USA

1979. Vasuki Nesiah, The Gallatin School, NYU, USA

1980. Alyssa Webb, PhD Candidate (University of Connecticut), Storrs, USA

1981. Glenn Mitoma, Assistant Professor of Human Rights and Education, University of Connecticut, USA

1982. Luca Bortolotti, Postdoctoral Research Fellow, University of Turin, Italy

1983. Sophia Mo, PhD Candidate (Columbia University), New York, NY USA

1984. Friederike Faust, PhD, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

1985. Asli Bulbul, NYC, USA

1986. Leonardo Bargigli, Assistant Professor, Università di Firenze, Firenze, Italy

1987. Sarah Irving, Leverhulme Early Career Fellow, Edge Hill University

1988. Colleen Schneider, Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria

1989. Gökçe Dayanıklı, Ph.D. Candidate, Princeton University, Princeton, USA

1990. Tim Slawisch, Berlin, Germany

1991. Robert Rydzewski, professor assistant, Univeristy of Rzeszww

1992. Orkun Yetkili, Lecturer, University of Westminster, London, UK

1993. Wayne Yeung (Hong Kong), Graduate student, Pennsylvania State University, USA

1994. Rukiye Ozkan, NJ, USA

1995. James Brackley, Lecturer in Accounting, University of Birmingham, UK

1996. Ryo Chonabayashi, Associate Professor in Philosophy, Soka University, Japan

1997. Peter Hill, Vice Chancellor's Research Fellow, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, England

1998. Sarah Winter, Professor of English, University of Connecticut, USA

1999. Maria Schiller, Assistant Professor, Rotterdam, The Netherlands

2000. Hazal Hürman, PhD Student, Princeton University, USA

2001. James Dickins, Prof. of Arabic, University of Leeds, England

2002. Lisa Matthewson, Professor, University of British Columbia

2003. Gülbike Mirzaoğlu, PhD candidate, Tilburg University

2004. Sandra Sirota, Postdoctoral Research Fellow, University of Connecticut, USA

2005. Rachel White, Graduate Student, Stony Brook University, USA

2006. Anne O'Byrne, Philosophy, Stony Brook University, USA

2007. Robert Sgroi, Islip, United States of America

2008. Peter Henry, Associate Professor, University College. Virginia Commonwealth University. USA

2009. Baran Doyuker Bakırcı, London, UK

2010. Luciana Parisi, Professor of Literature, Duke University, USA

2011. Andrew Spagnuolo, Rochester, NY, USA

2012. Alexandria D. Booth, Residence Hall Director, State University of New York - Oswego, USA

2013. Sergio Bruno, full professor of public economics, Rome La sapieza, Italy

2014. Lydia Barnes, PhD Student, University of Cambridge, Cambridge, UK

2015. Kaleem Mogent, Graduate Assistant, SUNY Brockport, Brockport, USA

2016. Joseph McCarthy, Masters Student of Urban Entomology, Baton Rouge, USA

2017. Kyle Pollicove, Syracuse, United States

2018. Andrea Martinez, PhD Student, Pennsylvania State University, USA

2019. Carrick T. Palmer, MS Student, SUNY College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, United States of America

2020. Devin Sonne, PhD Student, SUNY-ESF, Syracuse, NY, USA

2021. William Vrachopoulos, MFA Student, SUNY New Paltz, New York, USA

2022. Kyle Bailey, PhD Candidate, York University, Toronto, Canada

2023. Skylar Joseph, Student, Binghamton University, NY, USA

2024. Nicolai Volland, Associate Professor of Asian Studies & Comparative Literature, Penn State University, USA

2025. Austin Gaffin, PhD student, State College, PA, USA

2026. Federico Aguilera Klink, catedrático jubilado Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain

2027. Kaleb Colosimo, Graduate Student, Rochester, NY United States

2028. Jessica Bullock, Raritan, NJ, US

2029. Harvey Cormier, Philosophy, Stony Brook University, USA

2030. Michelle Lelièvre, Associate Professor, William and Mary, Williamsburg, Virginia, USA

2031. Nil Kaya, Hatay, Turkey

2032. Melike Taşoğulları, Hatay, Turkey

2033. Ruth Sonderegger, Professor, Academy of Fine Arts Vienna

2034. Morgan Costello, Cortland, NY, USA

2035. Nicholas Barone, PhD Student, Princeton University, USA

2036. Sylvan Perlmutter, Dallas, USA

2037. LD Baker, Professor, Duke University, Durham, NC, USA

2038. Evelyn Zevallos, MS, MHC-LP, Graduate Student at SUNY Oswego

2039. Gorkem Caylak, MS Student, University of Washington, Seattle WA, USA

2040. Ryan Naylor, Ph.D. Student, Pennsylvania State University, USA

2041. Niklas A. Chimirri, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

2042. Neil Sadler, Lecturer in Translation, Queen's University Belfast

2043. Austen Tinz-Burdick, MS Candidate, Binghamton University, New York, USA

2044. Todd Ziegler; University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

2045. Samantha Miner, Syracuse, United States

2046. Albert Pearson, UK

2047. Alyson Cole, Professor of Political Science, City University of New York

2048. Shelby Coleman, PhD Candidate, SUNY ESF, Syracuse, New York, USA

2049. John S. Olson, PhD Candidate, University of Michigan - Ann Arbor, USA

2050. Christopher Wilbert, Montréal

2051. Dr Severine Hubscher-Davidson, Associate Professor, Milton Keynes, UK

2052. Åsa Gustafson, Umeå, Sweden, Senior Lecturer, Dept of Sociology, Umeå Univesity

2053. Austen Tinz-Burdick, MS Candidate, Binghamton University, New York, USA

2054. Emma Dean, Ocoee, FL, USA

2055. Tracy Scala, Financial Manager, The Pennsylvania State University, USA

2056. Bernardo Modenesi, PhD Candidate, University of Michigan, Ann Arbor, USA

2057. Duygu Alpan, PhD Student, Stony Brook University, SUNY, New York, USA

2058. Mine Aksu, Associate Professor, Istanbul, Turkey

2059. Nihal Celik-Lynch, Lecturer or Sociology, University of Massachusetts at Lowell, USA

2060. Alyson Cole, Professor of Political Science, City University of New York

2061. Philipp Rothmaler, Professor, City University of New York, USA

2062. Andrew Joung, Doctoral Candidate, University of Michigan, USA

2063. Jan Nespor, Professor, The Ohio State University, USA

2064. Güneş Murat Tezcür, Endowed Chair and Professor, University of Central Florida

2065. Camila Gutierrez, Doctoral Candidate, The Pennsylvania State University, USA

2066. Jezz Bold, Children's Librarian in Lenapehoking, NYC, USA

2067. Melanie C. Berger, Ph.D. Student, SUNY ESF, New York, USA

2068. Prof. Banu Onaral, Philadelphia, USA

2069. Dylan T. Moore, Doctoral Candidate, University of Michigan, Department of Economics

2070. Shaimus Ryan, Master Student, SUNY ESF, New York, USA

2071. Sonia de Jager, PhD student, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands

2072. Prof. Sabine Hark, TU Berlin, Germany

2073. Isabell von Falkenhausen, TU Berlin, Germany

2074. Lucilla Barchetta, Postdoctoral researcher, IUAV Venice

2075. Basil Isaac, PhD Candidate, University of Michigan, USA

2076. Dominique Autschbach, Giessen, Germany

2077. Shushan Kerovpyan, Paris, France

2078. Anna Secor, Professor, Durham University, UK

2079. Prof. Dr. Uli Kowol, Sociology, Professor of Social Management, Fachhochschule Dortmund Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften, Germany

2080. Prof. Uğur Üngör, University of Amsterdam

2081. Catherine Cobham, Lecturer, University of St Andrews, Scotland UK

2082. Fabiano Dalpiaz, Assistant Professor, Utrecht University, Netherlands

2083. Bárbara Azaola Piazza, Associate Professor, UCLM, Toledo, Spain

2084. Prof. Dr. Stefan Gosepath, Freie Universität Berlin, Germany

2085. Mathilda Rosengren, PhD, Research Assistant, Department of Geography, University of Cambridge, U.K.

2085. Ulrike Popp-Baier, Associate Professor, University of Amsterdam, The Netherlands

2086. Grischa Liebel, Assistant Prof., Reykjavik University, Iceland

2087. Ahmed Nuri, PhD Candidate, University of Amsterdam, Netherlands

2088. Carla Baldivieso, Junior Researcher Associated Comunidad de Estudios JAINA, Bolivia

2089. Steffen Herrmann, Associate Professor, Hagen, Germany

2090. Niklas Kluger, Berlin, Germany

2091. S B Martin, University of Kent, UK

2092. Yolande Jansen, Professor of philosophy, University of Amsterdam and Free University Amsterdam

2093. Catherine Koekoek, PhD candidate, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands

2094. Boris Hanin, Assistant Professor, Princeton University, Princeton, USA

2095. Saskia Patermann, MA Student, Cologne, Germany

2096. Annet Dekker, Ass. Prof. Archival and Information Studies, UvA, NL

2097. Yasemin Uluşahin, Ph.D. Candidate, University of St. Andrews, Scotland/UK

2098. Emma O'Dwyer, Senior Lecturer, Kingston University London, UK

2099. Mark Hunter, Professor, Geography, University of Toronto, Canada

2100. Johanna Ray Vollhardt, Associate Professor, Clark University, USA

2101. Emily Gilbert, Professor, University of Toronto, Canada

2102. Dilek Cetindamar, Professor, University of Technology Sydney, Sydney, Australia

2103. Carina Hoerst, PhD student, University of Sussex, England/ UK

2104. Evangelos Ntontis, Lecturer in Social Psychology, Canterbury Christ Church University, UK

2105. Jamie Fogel, Student, University of Michigan, USA

2106. Carina Hoerst, PhD student, University of Sussex, England/UK

2107. Francesca Knaus, Berlin, Germany

2108. Amelie Knaus, University of Oxford

2109. Mehmet Ulusahin, Newcastle upon Tyne, UK

2110. Elsie Lewison, Postdoctoral Fellow, University of British Columbia

2111. Stephen Reicher, Wardlaw Professor of Psychology, University of St. Andrews

2112. Asli Umur, PhD

2113. Felix Diaz, Associate Professor, American University in Bulgaria

2114. Jans Henke, PhD candidate, University of Amsterdam, the Netherlands

2115. Matthew Farish, Associate Professor, Geography & Planning, University of Toronto

2116. Torsten Jochem, Associate Professor, University of Amsterdam

2117. Anke Bernau, Senior Lecturer, University of Manchester UK

2118. Claudia Padovani, University of Padova and co-coordinator of SAR Italy

2119. James Elsey, Postdoctoral Researcher, University of Amsterdam

2120. Asli Akdeniz, PhD Candidate, University of Amsterdam, The Netherlands

2121. Anne Templeton, Lecturer in Social Psychology, University of Edinburgh, UK

2122. Dominique Petitqueux, Aix-en-Provence, France

2123. Stephen Carson, Open University Social Psychology Student, Northern Ireland

2124. Annadís G. Rúdólfsdóttir, Associate Professor, University of Iceland

2125. Caitlin Hegarty, PhD candidate, University of Michigan, USA

2126. Yashpal Jogdand, Assistant Professor, Indian Institute of Technology Delhi, India

2127. Zuzana Kobesova, Lecturer, University of Vienna, Austria

2128. Charles Tien, Professor, Hunter College and the Graduate Center, CUNY, USA

2129. Sander Onderstal, Professor of Strategy & Markets, University of Amsterdam, The Netherlands

2130. Robin de Bruin, Historian at the European Studies Department, University of Amsterdam, The Netherlands

2131. Sena Narin, MA student, Berlin, Germany

2132. Deborah Cowen, Professor, University of Toronto, Canada

2133. Alberto Forte, International Officer, University of Pavia, Italy

2134. Thomas O. Beebee, Professor of Comparative Literature, Penn State University

2135. HA TARIQ, MSc. The Hague University Gradute School, The Hague, South-Holland, Netherlands

2136. Ester Gallo, University of Trento and Co-cordinator of SAR Italy

2137. Peter Giangrasso, Brockport, USA, Graduate Assistant, SUNY Brockport, USA

2138. Tricia Sutton, Cambridge, UK

2139. Thomas Brosy, PhD student, Ann Arbor, University of Michigan, USA

2140. Jennifer Mayo, PhD candidate, University of Michigan, USA

2141. Penny Koutrolikou, Associate Professor, National Technical University of Athens, Greece

2142. Gabriela Zucchetti, Lecturer in Political Science, University of Amsterdam (UvA)

2143. Shahriar Tajbakhsh, PDRA, University of Oxford, UK

2144. Thuy Anh Tran, Adjunct Lecturer, Baruch College, New York City, USA

2145. Annie de Jong, lecturer, University of Amsterdam, the Netherlands

2146. John Castellaw, MPH, Iola, KS, USA

2147. Rik Letterie, PhD Candidate, VU University Amsterdam, The Netherlands

2148. Kenneth Stern, Director, Bard Center for the Study of Hate

2149. Stan Nadel, University of Portland Salzburg Austria Center

2150. Marco Santagostino, PhD, Manager for Internationalization, International Relation Office, University of Pavia, Pavia, Italy

2151. Conrad Kosowsky, PhD Student, University of Michigan, USA

2152. Bengi Akbulut, Assistant Professor, Concordia University, Montréal, Québec, Canada

2153. Liam Fox, PhD Student, University of Toronto, Canada

2154. Laurence Davis, Department of Government and Politics, University College Cork, Ireland

2155. George Fenton, PhD Candidate, University of Michigan, USA

2156. Dara Salam, Teaching Fellow, SOAS University of London, UK

2157. Ellyse Stanislow, MBA Baruch College, CUNY, USA

2158. Nevena Sicevic, MSc Student, Tampere, Finland

2159. Charlotte Eubanks, Associate Professor, Penn State, Pennsylvania, USA

2160. Christa, I.M. Leeftink, Msc Student Uva, the Netherlands

2161. James Allen, PhD Candidate, University of Michigan, USA

2162. Ignacio Martínez, Professor of Political Science, Universidad Complutense de Madrid, Spain

2163. Elif Ozkirimli, Switzerland

2164. Murat Aydin, Associate Researcher, University of California, Irvine, USA

2165. César Abadía-Barrero, Associate Professor, University of Connecticut, USA

2166. John Gimbel, University of Alaska

2167. Jessica Granieri, PhD student, SUNY Binghamton , USA

2168. Filio Hatera, student of Open University, Athens, Greece

2169. Miquel Ortega, researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

2170. Raffaella Baccolini, Professor, University of Bologna, Italy

2171. Joachim Hoesler, Professor, Philipps-University of Marburg, Germany

2172. Maria Kanal, PhD Candidate, Jagiellonian University, Kraków, Poland

2173. Sharon Arana, graduate student, Georgetown University

2174. Faculty Student Council of the Faculty of Humanities, University of Amsterdam

2175. Nikos Bozatzis, Assistant Professor, University of Ioannina, Greece

2176. Korkut Erturk, Professor, University of Utah, USA

2177. Desmond Durkin-Meisterernst, Hon-Prof. at the FU Berlin

2178. Aviel Roshwald, Professor of History, Georgetown University, Washington, DC, USA

2179. Mary K. Meyer McAleese, Professor of Political Science, Eckerd College, Florida, USA

2180. Dimitris Zairis, student in higher education, Kalymnos, Greece

2181. Andrew Emerson, PhD Student, Pennsylvania State University, USA

2182. Graham Auman Pitts, Washington, D.C., Visiting Professor of International Affairs, George Washington University, USA

2183. Suna Buse Agkoc, MA student, The Graduate Center, CUNY, USA

2184. Carlijn Roovers, Amsterdam, Netherlands

2185. Julia Rais, Master student, University of Stuttgart, Germany

2186. Prof. S. Alexander Haslam, Professor of Psychology, University of Queensland

2187. Tyler Radler, PhD Candidate, University of Michigan, USA

2188. Ana Miškovska Kajevska, affiliated researcher, University of Amsterdam, The Netherlands

2189. Heather Ladd, Ph.D, Vancouver, Canada

2190. Jessica Rose, PhD Candidate, McGill University, QC, Canada

2191. Nicole Latulippe, University of Toronto Scarborough, Canada

2192, Onur Hokelekli, Research Master student at Tilburg University, The Netherlands

2193. Ali Yaycioglu, Associate Professor of History, Stanford University, USA

2194. Helen Schwenken, Professor, Social Sciences, Osnabrück, Germany

2195. Associate Professor Marc Demange, RMIT, Melbourne, Australia

2196. Yesim Yaprak Yildiz, Lecturer, Goldsmiths, University of London

2197. Kelly Lennon, Graduate Resident Mentor, Levittown, New York, USA

2198. Amber Lennon, Masters Student, Levittown, New York, USA

2199. Maxwell Krys, Austin Texas, United States of America

2200. Carolina Rocha, PhD student, University of St Andrews, St Andrews, Scotland

2201. Judith Friedlander, Professor of Anthropology, Emerita, Hunter College (CUNY), USA

2202. E. Wayne Ross, Professor, Faculty of Education, University of British Columbia, Canada

2203. Sandra Penić, Lecturer, University of Geneva, Switzerland

2204. Winnifred Louis, Professor of Psychology, University of Queensland, Brisbane, Australia

2205. Clemens Grelck, Associate Professor, University of Amsterdam, Netherlands

2206. Esin Uslu, BA Graduate Student, Brooklyn New York, USA

2207. Rebecca Davenport, BSC West Yorkshire, UK

2208. Roswitha Breckner, Professor of Sociology, University of Vienna, Austria

2209. Marguerite Beattie, Grant Researcher, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Finland

2210. Silja Klepp, Professor of Geography, Kiel, Germany

2211. Albert Ali Salah, Utrecht University, the Netherlands

2212. Ozlem Altiok, Senior Lecturer, University of North Texas, USA

2213. Steffen Herff, Research Scientist, École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland

2214. Bilgecag Aydogdu, PhD Candidate, Utrecht, Netherlands

2215. Metehan Doyran, PhD student, Utrecht University, The Netherlands

2216. Heysem Kaya, Assistant Professor, Utrecht University, the Netherlands

2217. Tina Bastajian, Tutor - Sandberg Instituut, Amsterdam, The Netherlands

2218. Simonetta Simoni, Bologna, Italy, sociologist researcher

2219. Luca Trappolin, Assistant Professor of Sociology, University of Padua (Italy)

2220. Dr Gabriela Saldanha, Birmingham, UK

2221. Giuseppe Feltrin, Bologna, Italy, publisher

2222. Fuad Musallam, LSE, London, United Kingdom

2223. Konstantinos Ioannidis, PhD Candidate, University of Amsterdam, Netherlands

2224. Irene Fernández-Molina, Senior Lecturer in IR, University of Exeter, UK

2225. Mariline Christelle van Es, Amsterdam, The Netherlands

2226. Baran Başimi, Bachelor Student in University of Amsterdam, Media and Culture, Amsterdam, Netherlands

2227. Nevcan Altuğ, MSc Student Political Science, University of Amsterdam, The Netherlands

2228. Yoanna Mihaylova, BA student, University of Amsterdam, NL

2229. Didem Solak, Amsterdam, Netherlands

2230. Lotte Vos, Rotterdam, The Netherlands

2231. Leo van der Molen, Bachelor student History Faculty of Humanities, University of Amsterdam

2232. Dr Sarah Jay. University of Limerick, Ireland

2233. Petja Dimitrova. Ass. Prof., Academy of Fine Arts, Vienna

2234. Büsra Canci, MSc student, LMU Munich, Germany

2235. Loic Johanns, Bachelor Student in Amsterdam, European Studies, Amsterdam, Netherlands

2236. Lisa Hannema, BA European Studies student, Amsterdam, The Netherlands

2237. Sufiane Saadi, Nettetal, Germany

2238. Taco Walstra, Faculty of Science, University of Amsterdam, NL

2239. Björn Horbank, BA European Studies, University of Amsterdam, The Netherlands

2240. Burak Kazaz, Syracuse NY, USA

2241. Julia Sadlej, BA student, University of Amsterdam, Netherlands

2242. Danee van den Heuvel, BA student European Studies, University of Amsterdam, the Netherlands

2243. Helene Hillmann, BA student European Studies, Amsterdam, The Netherlands

2244. Ksenia Prokhorova, BA European Studies, Faculty of Humanities, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

2245. Robb E. Eason, Senior Affiliated Faculty, Emerson College, Boston Massachusetts, USA

2246. Ayse Bingol Demir, Turkey Human Rights Litigation Support Project, NY, USA

2247. Tom Godin, BAC1 student, University of Mons, Belgium

2248. Dilhan Schrörs, BA European Studies, University of Amsterdam, Netherlands

2249. George Andreopoulos, Professor of Political Science and Criminal Justice, City University of New York

2250. Stephanie R. Golob, Assoc Prof of Political Science, Baruch College and the Graduate Center, CUNY

2251.Erika Biagini, Assistant Professor in Security Studies, Dublin City University

2252. Ekmel Ertan, lecturer at Izmir University of Economics

2253. Magalí Armillas-Tiseyra, Associate Professor, Department of Comparative Literature, Penn State University (USA)

2254. Stef Dissanayake, Student BA European Studies, University of Amsterdam

2255. Ayse Caglar, Professor, Vienna, University of Vienna

2256. Jocelyn Bell, Sociology PhD Student, Brown University, USA

2257. Adam McMahon, Assistant Professor of Political Science, Rider University

2258. Ahmet Palazoglu, Distinguished Professor of Chemical Engineering, University of California, Davis, USA

2259. Ahmet Akgündüz, Institute for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam, NL

2260. Andrew O'Donohue, PhD Student, Harvard University, Cambridge, USA

2261. Kiersten van Vliet, PhD Candidate, McGill University, Montreal, Canada

2262. Lea Greenaway, Brisbane, Australia

2263. Nihal Tümer, Ph.D University of Florida, USA

2264. Bann Seng Tan, Assistant Professor, Ashoka University, India

2265. Irena Beqja, BU Alumna of 2002, Albania

2266. Amalia Calderón, Amsterdam, Netherlands. Student Assistant at the University of Amsterdam

2267. Yasemin Cam, Italy

2268. Sumru Pichler Avukat, Wien, Austria

2269. Lena Mrotzek, BA English Language and Culture, University of Amsterdam, Netherlands

2270. Sara Gestrin, Helsinki, Finland

2271. Nadia Jamil, Senior Researcher, University of Oxford, UK

2272. Federico Neresini, full professor, University of Padova, Italy

2273. Leon Theelen, MA student, Meditrìerranean Archaeology, UvA, Faculty of Humanities

2274. Audrey R. Chapman, Ph.D., Professor, UConn School of Medicine, USA

2275. Quinn Georgic, PhD student, Rice University, Houston, Texas, USA

2276. Andrea Ballestero, Associate Professor, Rice University, USA

2277. Gen Tsudaka, New York, US. PhD Candidate in Cognitive, Social and Developmental Psychology, New School for Social Research, USA

2278. Anupam Mitra, Chandan Nagar, West Bengal, India

2279. Christiane Fuchs, BdWi, Regensburg, Germany

2280. Yasemin Akçagüner, PhD student, Columbia University, New York, USA

2281. Canan Karacan, Paris, France

2282. Ľubica Kobová, Assistant Professor, Charles University, Prague, Czech Republic

2283. Engin D. Akarli, Joukowsky Family Distinguished Professor Emeritus of History, Brown University, USA

2284. Giustina Selvelli, Assistant Professor, University of Nova Gorica, Slovenia

2285. Fulvia Calcagni, PhD student, ICTA-UAB, Barcelona, Spain

2286. Hazal Corak, PhD Student, University of Chicago, USA

2287. María Clara Cortés, Profesora asistente, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

2288. Rigoberto Quintana, PhD Student, Rice University, Houston, TX, USA

2289. Alex Demirovic, Universität Frankfurt, Deutschland

2290. Professor Sioux McKenna - Director of Postgraduate Studies, Rhodes University, South Africa

2291. Emanuela Sala, Phd student, SOAS, London

2292. Linus Nekondo, PhD Student, Rhodes University, South Africa

2293. Professor Emeritus Arlene Voski Avakian, University of Massachusetts Amherst, USA

2294. Prof Jenny Clarence-Fincham, Nelson Mandela university

2295. Alexandra Karas, MA student, The New School for Social Research, New York, USA

2296. Katie Ulrich, PhD Candidate, Rice University, Houston, TX, USA

2297. Xolelwa Ngantweni, PhD Student, Rhodes University, South Africa

2298. Dr Fiona Jackson, Lecturer, University of KwaZulu-Natal, South Africa

2299. Simbongile Ntwasa, East London, South Africa, Academic Developer

2300. Dr Temwa Moyo, Tshwane, South Africa

2301. Dr Jessica Cockburn, Department of Environmental Science, Rhodes University, South Africa.

2302. Nathi Madondo, PhD, Teaching and Learning Development Centre Lecturer, Mangosuthu University of Technology, South Africa

2303. Pamela Vale (PhD), Senior Researcher, Rhodes University, Makhanda, South Africa

2304. Leonidas Zachariadis, BA Student, Hellenic Open University, Athens, Greece

2305. Grant Cyster, PhD Student, Rhodes University, South Africa

2306. Louise Erskine, Master’s Student, Cornell University, Ithaca, USA

2307. Tembi Charles, USA

2308. Colette Gerards, Centre for International Cooperation, Vrije Universiteit Amsterdam

2309. Nicola Pallitt, PhD, Rhodes University, South Africa

2310. Sherran Clarence, Rhodes University, South Africa

2311. Mandy Carver, (PhD), University of the Witwatersrand, South Africa

2312. Joni Van Heerden PhD Student, Rhodes University, South Africa

2313. Laurence Thieux, Lecturer Complutense University Madrid-Spain

2314. Pablo Santoro, Associate Professor of Sociology, Universidad Complutense de Madrid, Spain

2315. Asiphe Mxalisa, Nelson Mandela university and PhD at Rhodes University

2316. Natasha Engelbrecht, Lecturer & Head of German Studies, Rhodes University, Makhanda, South Africa

2317. Florian Bieber, Professor of Southeast European History and Politics, University of Graz

2318. Joshua Farley, Professor of Community Development and Applied Economics, University of Vermont, USA

2319. Eli Karetny, PhD, CUNY Graduate Center, USA

2320. John Torpey, Presidential Professor of Sociology and History and Director, Ralph Bunche Institute for International Studies, CUNY Graduate Center

2321. Edward S. Casey, Distinguished Professor of Philosophy, SUNY at Stony Brook, NY, USA

2322. Nicholas Micinski, Postdoctoral Fellow, Boston University

2323. Adekunle Tinuoye, Labour educator and Academic, Micheal Imoudu National Institute For Labour Studies, Ilorin, Nigeria

2324. Philip Johnson, CUNY Graduate Center, USA

2325. Irving Leonard Markovitz, Professor of Political Science, Emeritus, Queens College and the Graduate Center of CUNY

2326. Volker Lehmann, New York, USA

2327. Zeynep Ozcelik, Amsterdam, Netherlands

2328. Ronald Grele, retired, Columbia University, USA

2329. Esther Ramani, Professor (Retired) Rhodes University, South Africa

2330. Michael Joseph, Professor (retired) Rhodes University, South Africa

2331. Priscilla Read, Chicago, IL, USA

2332. Prof Sir Richard Jolly, Institute of Development Studies, University of SUSSEX, UK

2333. Yunus Demir, Amsterdam, The Netherlands

2334. Nidhi Srinivas, Associate Professor, The New School, New York City, USA

2335. Thomas G. Weiss, Presidential Professor of Political Science, CUNY Graduate Center, USA

2336. Senija Causevic, Reader, SOAS, University of London, UK

2337. Ida Zuidema, Amsterdam, The Netherlands

2338. Paolo Liberati, Professor, University of Bologna, Italy

2339. Ian Siebörger, Senior Lecturer, Rhodes University, Makhanda, South Africa

2340. Kaity Kelliher, Graduate Student, Binghamton University, Binghamton, NY USA

2341. Karen Ellery. Associate Professor, Rhodes University, South Africa.

2342. Ozan Say, PhD, Senior Adviser at Yale Office of International Students and Scholars, New Haven CT, USA

2343. Evelyn Muthama, Postdoc, Rhodes University, South Africa

2344. Bianca van Putten, Amsterda, The Netherlands, International Officer VU Amsterdam

2345. Dion Nkomo, Associate Professor, Rhodes University, Makhanda, South Africa

2346. Pieter Spooren, University of Antwerp, Belgium

2347. Prof Chris Odhiambo, Moi University, Eldoret, Kenya

2348. Paula Thijs, Postdoc, University of Amsterdam, The Netherlands

2349. Houssine Alloul, Assistant Professor, University of Amsterdam, Netherlands

2350. Mamen Cuéllar Padilla, professor - researcher at Cordoba University, Spain

2351. Jose Hernandez - Ascanio, Cordoba, España; PDI Universidad de Cordoba

2352. Gerald Epstein university of Massachusetts Amherst

2353. Laura Silverman PhD Candidate at CUNY Graduate Center, NY, USA

2354. Jose Antonio Cerrillo Vidal, PDI Universidad de Córdoba

2355. Aysegul Sirakaya, PhD Researcher, Ghent University, Belgium

2356. David Moscoso-Sánchez, Universidad de Córdoba, Spain

2357. Marina F. Thomas, University of Vienna, Austria

2358. Safiye Coskun, the UK

2359. Inès Katz, BA student, University of Amsterdam, The Netherlands

2360. Hansalbin Sältenberg, PhD candidate, Lund University, Sweden

2361. Marianne Mantel, librarian at University of Amsterdam, The Netherlands

2362. Melissa Mendes, PhD Candidate at McGill University, Montreal, Canada

2363. Sarah Torrico, PhD student, University of Pittsburgh, USA

2364. Sam van Outheusden, university of Amsterdam, the Netherlands

2365. Nathanael Joseph, PhD Student, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

2366. Silvia Ottinetti, LLM Student at Amsterdam Law School, Netherlands

2367. Jessica Hughes, Cornell, United States

2368. Lorella Spitzer, Amsterdam, Netherlands

2369. Caitlin Schroering (PhD Candidate, University of Pittsburgh), Pittsburgh, PA, USA

2370. Virginia Bisegna, student, Media and Culture

2371. Christina Ong, PhD Student, University of Pittsburgh, USA

2372. José Reis, University of Coimbra, Portugal

2373. Michael E. Morrell, Associate Professor, University of Connecticut, Storrs, CT USA

2374. Monika Jankowska, PhD Student, Rice University, Houston, TX, USA

2375. Dean Schafer, PhD Student, CUNY Graduate Center, NY, USA

2376. Konstantinos Kavoulakos, Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

2377. Paulo Peixoto, Professor, University of Coimbra, Portugal

2378. Andreia Nabeiro, Coimbra, Portugal, Assistant of University of Coimbra

2379. Rui Bebiano, University of Coimbra, Portugal

2380. Joana Sousa, Coimbra, Portugal

2381. Patricia Branco, University of Coimbra, Portugal

2382. Vítor Neves, Associate Professor, University of Coimbra, Portugal

2383. André Saramago, Assistant Professor of International Relations, University of Coimbra, Coimbra, Portugal

2384. Vítor Raposo, University of Coimbra, Portugal

2385. João Arriscado Nunes, Professor, University of Coimbra, Portugal

2386. Céline Veríssimo, Coimbra, Portugal

2387. Elias Soukiazis, Associate Professor at the Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugal

2388. José Castro Caldas, Researcher, CoLABOR, Portugalr

2389. Luisa Winter,researcher, University of Coimbra, Portugal

2390. João Paulo Cardielos, University of Coimbra, Portugal

2391. Pedro Hespanha, University of Coimbra, Portugal

2392. Mendes, Pedro Emanuel, Assistant Professor, Univesity of Coimbra, Portugal

2393. Miriam ocadiz, PhD candidate, Vrije University Amsterdam

2394. Giuseppina Raggi; Researcher, Centre for Social Studies, Coimbra University, Portugal

2395. António Rafael Amaro, University of Coimbra, Portugal

2396. Maja Sager, PhD, Lund University, Sweden

2397. Antonio Sousa Ribeiro, University of Coimbra, Portugal

2398. Mariana Riquito, Junior Researcher, Centre for Social Studies, Coimbra, Portugal

2399. José Murteira, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, Portugal

2400. Andrea Inocêncio, PhD Candidate and Junior Researcher, University of Coimbra, Portugal

2401. Rui Graça Feijo, Research Fellow, CES, UCoimbra, Portugal

2402. João Pedroso, University of Coimbra, Portugal

2403. Carlos Barradas, University of Coimbra, Portugal

2404. Adriana Bebiano, University of Coimbra, Portugal

2405. Paulo Saraiva, Assistant Professor, University of Coimbra, Portugal

2406. Pieter Verstraete, Assistant Professor in Arts, Culture and Media, University of Groningen, the 2407. Netherlands

2408. José Manuel Pureza, University of Coimbra, Portugal

2409. Júlia Garraio, University of Coimbra, Portugal

2410. José António Bandeirinha, University of Coimbra, Portugal

2411. Tiago Castro, PhD student, Centre for Social Studies/University of Coimbra, Portugal

2412. Christine M. Korsgaard, Arthur Kingsley Porter Research Professor of Philosophy, Harvard University, Cambridge, MA. USA.

2413. Thomas Meier, Professor, University of Heidelberg, Germany

2415. Ricardo Cabral, ISEG, University of Lisbon, Portugal

2416. Sara Yaneth Fernández Moreno, Universidad de Antioquia, Profesora titular, Colombia. Posdoc University of Coímbra, Portugal

2417. Sertac Kip

2418. Dr. David H. Warren, Washington University in St. Louis, USA

2419. Alexandre Abreu, Department of Economics, ISEG - Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon, Portugal

2420. Francisco Louçã, full professor of economics, ISEG, Lisbon University, Portugal

2421. Leda Papastefanaki, Associate Professor of Economic and Social History, Department of History & Archaeology, University of Ioannina, Greece

2422. İsmail Cem Bozkuş, İstanbul

2423. Debaditya Bhattacharya, Assistant Professor, Kazi Nazrul University, Asansol, India

2424. Antonis Hadjikyriacou, Panteion University, Athens, and Stanford University

2425. Wafa Hamid, Assistant Professor, Lady Shri Ram College for Women, Delhi University, India.

2426. John Hoeks, professor communication & cognition, University of Groningen, The Netherlands

2427. Mehtap Özonat İstanbul, Turkey

2428. Lina Maria Carrillo. Universidad de Antioquia, Colombia

2429. Marie Boltz, Associate Professor, University of Strasbourg

2430. Annliese Nef, Prof. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

2431. Michel Kaplan, Emeritus Professor, Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), France

2432. Julie Valentin, Maître de conférences of economics, University Paris Sorbonne, France

2433. João Paulo Dias, Researcher, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

2434. Noëlle Burgi, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, France

2435. Mikhail Filippov, Associate Professor, Binghamton University (SUNY), USA

2436. Juan Carlos Ramirez. Profesor, Universidad de Guadalajara, México

2437. Gregoire Loiseau, Professor at the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

2438. Tiago Santos Pereira, University of Coimbra, Portugal

2439. Christoph Lüthy, Dean, Radboud University, Nijmegen, NL

2440. María E. Osorio Soto (Universidad de Antioquia) Colombia

2441. Ana Filipa Guardião, Researcher Centre for Social Studies - University of Coimbra, Portugal

2442. Elif Deniz, Amsterdam, The Netherlands

2443. Eduardo L.Menéndez, Profesor/investigador emérito del CIESAS, Ciudad de México

2444. Sarah Leperchey, maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2445. Julie Gervais, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

2446. Gözde Nur Donat, MA, Paris, France

2447. Adam Pasek, Paris, Université Panthéon-Sorbonne, France

2448. Mert Tas, Barcelona, Spain

2449. Naveen Gaur, Associate Professor, Dyal Singh College, DU, Delhi

2450. Anwesha Sengupta, Kolkata, India

2451. Sriram Mohan, PhD candidate & Rackham Predoctoral Fellow, University of Michigan, USA

2452. Pamela Steiner, Senior Fellow, Harvard School of Public Health, Cambridge, MA, USA

2453. Chinmay Sharma, Assistant Professor, Shiv Nadar University, India

2454. Victoria Peralta Rolón, ALAMES Paraguay, San Lorenzo, Paraguay

2455. Jonas Loebbing, Assistant Professor, LMU Munich, Germany

2456. Sofia Verza, PhD candidate, University of Perugia, Italy

2457. Alexandra Martin, PhD Student, Binghamton University, Binghamton, NY, USA

2458. Supurna Banerjee, Kolkata, India

2459. Gulsah Turk, PhD candidate, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

2460. Sílvia Silva, Researcher, Centre for Social Studies of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal

2461. Esra Erdem, Professor, Alice Salomon University Berlin, Germany

2462. Juha Hiedanpää, Research Professor, Natural Resources Institute Finland (Luke)

2463. Robert Ovetz, Lecturer, San Jose State University, USA

2464. Elke Pirgmaier, Research Fellow, University of Lausanne, Switzerland

2465. Julia Steinberger, Professor, University of Lausanne, Switzerland

2466. Ana Cristina Santos, Principal Researcher, Centre for Social Studies of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal

2467. Martin Klepper, Professor, Humboldt Universität zu Berlin

2468. Eszter Kelemen, senior researcher, Environmental Social Science Research Group, Hungary

2469. Anke Schaffartzik, Senior Scientist, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU)

2470. Emanuele Leonardi, Fellow Research, University of Parma, Italy

2471. Miklos Gosztonyi, PhD, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Paris, France

2472. Melda Kanatlarli, The Hague, The Netherlands

2473. Ceyda Kanatlarli, The Hague, Netherlands

2474. Anna Calderón García, Bilbao, Spain

2475. Carlos Freytes, Profesor, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina

2476. Isabel Maria Correia da Cruz, Anadia, Portugal, Professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

2477. Elke Pirgmaier, Research Fellow, University of Lausanne, Switzerland

2478. Leona Binz, Program Associate, Scholars at Risk, NYC, USA

2479. Antoon De Baets, professor of history, University of Groningen, The Netherlands

2480. Bonnie Campbell, Professor emeritus, University of Quebec in Montreal, Canada

2481. Rush Rehm, Professor, Stanford University

2482. Sherry Vatter, emerita, CSU Long Beach, USA

2483. Laure Neumayer, Assistant professor in political science, University Paris 1, France

2484. Thomas Ruedas, Postdoc, Museum für Naturkunde Berlin, Germany

2485. Nick Fitzpatrick, PhD Candidate, Nova University, Portugal

2486. Beth K. Dougherty, Professor, Beloit College, USA

2487. Elizabeth Brewer, Beloit College, Beloit, WI, USA

2488. Engin Sustam, Assoc. Prof., University Paris 8

2489. Theron P. Snell, Ph.D (retired)

2490. Fatima El-Tayeb, Professor, University of California, San Diego

2491. Uriel Abulof, Ithaca, NY USA, Associate Professor, Tel Aviv University, Cornell University

2492. Aziz Rana, Professor of Law, Cornell law School

2493. Matthew Evangelista, President White Professor of History and Political Science, Cornell University, USA

2494. Richard Bensel, Gary S. Davis Professor, Cornell University, Ithaca, New York, USA

2495. İbrahim Öztürk, Prof. of Economics, Duisburg-Essen University, Germany

2496. Sarah Shields, Professor of History, University of North Carolina, Chapel Hill, NC USA

2497. Lisa Parks, Distinguished Professor, University of California-Santa Barbara, USA

2498. Alex Madonik, Instructor, College of Alameda, California, USA

2499. Leti Volpp, Robert D. and Leslie Kay Raven Professor of Law, UC Berkeley, USA

2500. Rose Marie Kuhn, Professor of French, California State University Fresno, USA

2501. Nancy Gallagher, Professor Emerita, University of California, Santa Barbara, USA

2502. Christine Bergmann, Physician, Vivantes Hospital Am Urban, Berlin, Germany

2503. Jürgen Bergmann, Professor Emeritus, Free University Berlin, Germany

2504. Gerben Zaagsma, University of Luxembourg

2505. Vladimir DounaevBelarusian Independent Bologna Committee, Minsk, Belarus

2506. Ilyas Saliba, Research Fellow, WZB Social Science Center Berlin

2507. Kadir Yildirim, PhD, Ruhr-University Bochum, Germany

2508. Ursula Canton, Learning Development Centre SCEBE, Glasgow Caledonian University, UK

2509. Yvon Molinghen, International Relations Officer at Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium

2510. Fatma Tarlaci, PhD, Austin, TX, USA

2511. Mateo Alaluf, Professeur émérite, Université Libre de Bruxelles ULB, Bruxelles, Belgique

2512. Petra James, Associate Professor at Université Libre de Bruxelles, Belgium

2513. Pierre-Guillaume Méon, Université libre de Bruxelles (ULB), Brussels, Belgium

2514. Erik Gomez-Baggethun, Professor at NMBU, Ås, Norway

2515. Matthias Buess, University of Lausanne, Switzerland

2516. Chelsea Blackburn Cohen, Senior Program Officer, Scholars at Risk Network, New York, NY, USA

2517. Zülfükar Özdoğan, PhD Candidate, Bloomington, IN, USA

2518. M. Elizabeth Sanders, Professor emerita, Cornell University

2519. Kelly Dietz, Politics department, Ithaca College, Ithaca New York, USA

2520. Dr. Justine Mercer, Associate Professor, University of Warwick, UK and UCU Vice President from HE

2521. Sondra Hale, Professor Emerita, university of California, Los Angeles, USA

2522. Ivan Huber, PhD, Prof Emeritus of Biology, Farleigh Dickinson Univ., Madison, NJ, USA

2523. Carole Browner, Distinguished Research Professor, UCLA, USA

2524. Dr. Mehmet Eylem Kirlangic, Research Associate, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Germany

2525. Charlotta Larsson, Lecturer, Mid Sweden University

2526. Tuğçe Oklay, Ph.D, University of Paris 8, France

2527. Lilia Labidi, Professor, Tunis University, Tunis, Tunisia

2528. Cezanne Bianco, University of California, Berkeley, USA

2529. Renaud Barbaras, Professor, Paris1 Panthéon-Sorbonne university, France

2530. Dr Imen BelHadj, University of Medicine of Tunis, Tunisia

2531. David Klein, Professor of Mathematics, Cal State Northridge, USA

2532. David Bateman, Cornell University, USA

2533. Mirza Yarkın Uydaşoğlu, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey

2534. Chantal Jaquet Professor Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, France

2535. Lisa Glidden, Professor of Political Science, SUNY Oswego, Oswego, NY USA

2536. Steve Marquardt, professor emeritus, South Dakota State University, USA

2537. Amandine Thiry, PdD Candidate, UCLouvain/Ghent University

2538. Anais Wong, Doctoral student, CUNY Graduate Center, NY, USA

2539. Anna Johnson, PhD Candidate, Guelph, Canada

2540. Valérie Grand'Maison, PhD Student, University of Guelph, Canada

2541. Stefania Taviano, Associate Professor, University of Messina

2542. Gizem Sogancioglu, PHD Student, Utrecht University

2543. Hannah Asikhia, Postgrad Student, University of Birmingham, UK

2544. Elif Andac-Jones, Adjunct Professor, Georgetown University, Washington, DC, USA

2545. Angela M B Nogueira. Franca, São Paulo. Brasil

2546. Munir Gur, PhD Student, Stanford University, USA

2547. Selda Altan, Assistant Professor, Randolph College, Virginia, USA

2548. Abdulhamit Arvas, Assistant Professor of English, University of Pennsylvania

2549. Frank Bello, Human

2550.Rita Rosaria Langellotti Pompei Napoli Italy

2551. Katrien Roels, docent Artevelde University, Gent, Belgium

2552. Sarah Bracke, Professor of Sociology, University of Amsterdam

2553. Ahmet Aykaç, İstanbul, Turkey, Retired Professor

2554. Wouter Vindevoghel, lecturer, Artevelde University of Applied Sciences, Ghent, Belgium

2555. İbrahim Betil, Istanbul Turkey

2556. Yesim Atamer, Professor, University of Zurich

2557. Mehmet Erbudak, Zürich, Switzerland. Professor of Physics, ETHZ retired.

2558. Sevilay Çelenk, Associate Professor, Ankara, Turkey.

2559. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara, Türker, Associated Professor

2560. Adem Yesilyurt, Researcher, EHESS, Paris, France

2561. Sibel Perçinel, Ankara, Türkiye

2562. Dr. Annie Cottier, SAR Representative, University of Bern, Switzerland

2563. Onur Özgür, Marseille, France

2564. Professor Dr. Baskin Oran

2565. Karabekir Akkoyunlu, Lecturer, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Brazil

2566. Can Şeker, Dr., Ankara, Turkey

2567. Teoman Pamukçu, Professor, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

2568. V. Metin Bayrak, Teaching Assistant, Okan University, Istanbul, Turkey

2569. Aysuda Kölemen, Bard College Berlin, Germany

2570. Leyla Welkin PhD Independent Scholar, Seattle, Washington

2571. V. Metin Bayrak, Teaching Assiatant, Okan University, Istanbul, Turkey

2572. Cemil Aydin, Professor of History, University of North Carolina at Chapel Hill

2573. Funda Başaran, Professor of Communication, Ankara; Turkey

2574. Aykut Coban, Professor, Ankara, Turkey

2575. Mehmet Odekon, Professor Emeritus of Economics, Skidmore College, USA

2576. Ceren Şengül, Researcher, Centre Maurice Halbwachs (École Normale Supérieure), Paris, France

2577. Kamile Batur, Vienna University of Technology, Austria

2578. Yigit Yoleri, Boston USA

2579. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Emeritus Professor, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey

2580. Tezcan Durna Ankara. Serbest akademisyen

2581. Merve Erkal, Albany NY, USA, Teaching Assistant, SUNY Albany

2582. Mordechai Shalom, Tel-Hai Academic College, Israel

2583. Emek Ucarer, Professor of International Relations, Bucknell University, USA

2584. Engin Coruslu, Izmir, Turkey

2585. Inge Lootens, Professor, Artevelde UAS, Ghent, Belgium

2586. Nathalia Santos Ocasio, PhD candidate, Queen's University, Canada

2587. Bugra Oben Karasaka, Master's Student, Vrije Universiteit Brussel

2588. Sander Calisal Emeritus Prof University of British Columbia Canada

2589. Ilhan Dögüs, Berlin, Germany

2590. Yahya Madra, Associate Professor of Economics, Drew University, NJ USA

2591. Ali Yaycioglu, Associate Professor, Stanford University

2592. Ilke Ercan, Associate Professor, University College Roosevelt, the Netherlands

2593. Ugur Zekeriya Pece, Assistant Professor of History, Lehigh University, USA

2594. Morad Roohi, PhD Students, Kingston, Canada

2595. Rita Lopes, Researcher CENSE FCT NOVA, Lisbon Portugal

2596. Samira kheitan, Queens university, Kingston, Canada

2597. Peter Kuniholm, Professor Emeritus, Cornell University, Ithaca, NY, USA

2598. Onur Günay, Research Scholar, Princeton University, USA

2599. Can Baris Candan, Toronto , Canada

2600. Mehmet Yavuz, PhD Student, Central European University, Vienna, Austria

2601. Begüm Güven Boğaziçi University İstanbul Türkiye

2602. Öznur Tuna, Amsterdam, The Netherlands

2603. Research Fellow, Selçuk University, Konya, Turkey

2604. Murat Baykara, Philologist, İzmir, Türkiye

2605. Dr João Pedro Gouveia, Senior Researcher, CENSE-FCT NOVA; Portugal

2606. Roberto Tenze, Mila, Italy

2607. Sema Guney, Geneva, Switzerland

2608. Gianni Monfrinoli, Commugny, Switzerland

2609. Burcu Baykurt, Assistant Professor at UMass Amherst, USA

2610. Celal Seçkin, Istanbul, Turkey

2611. Lecturer Haliç University. Graduate of Bosphourus University

2612. Sevcan Akesi Professor of Dental Faculty Marmara University, Istanbul TURKEY

2613. R. Nehir Mavioglu, PhD Candidate, University of Ulm, Ulm, Germany

2614. İnci Zeynep Kaban, İstanbul, Turkey

2615. Mustafa Sarıyılmaz, Istanbul, Turkey

2616. Prof.Dr.ahmet turan bişkin İstanbul Türkiye

2617. Nezaket Kaban, Bandırma, Turkey

2618. Prof. Dr. Ersin Kalaycioglu, Sabanci University, İstanbul, Turkey

2619. Silke Fürst, Research Assistant, University of Zurich, Switzerland

2620. Gülkızılca yürür, assistant professor, altınbaş university medical faculty

2621. Alexandros Charkiolakis, Athens, Greece

2622. Jale Akyurtlu, Professor Emerita of Engineering, Hampton University, Hampton, VA, USA

2623. Prof. Dr. Ertan Yurdakos, Altinbas University, Medical Faculty, İstanbul, Turkey

2624. Necip Ozan Kural, PhD Candidate, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Bonn, Germany

2625. Ates Akyurtlu, Professor Emeritus of Engineering, Hampton University, Hampton, VA, USA

2626. Bennur Koksuz, retired Assoc. Professor, Philadelphia University, Philadelphia, PA USA

2627. Burcu Karahan, Stanford University, USA

2628. Selim Eskiizmirliler, Assoc. Prof. University of Paris, Paris, France

2629. Dilek Kıral Onur

2630. Liz Fox, Los Angeles, California, USA (Bogazici/ACG Graduate)

2631. Pinar Selek, Maîtresse de Conférences, Département Sociologie, Université de Nice Côte d'azur. URMIS, France

2632. Zuhal Yeşilyurt Gündüz, TED University, Ankara, Turkey

2633. M. Fevzi Daldal, Professor, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

2634. Nazan Winrow Oxford UK

2635. Evan Lyroudias Dr,Msc Former President of Greek Architects Athens Greece

2636. Yagmur Basaran, London, UK

2637. Ayşe Öncü, Emeritus Professor of Sociology, Sabancı University, Istanbul, Turkey

2638. Kerem Alpay, İstanbul University-İstanbul, Turkey

2639. Ugur Aker, Emeritus Professor of Economics, Hiram College, Ohio USA

2640. Beren Azizi, MA, Central European University, Wien AT

2641. Dr. Tamara Chalabi, Beirut, Lebanon

2642. Deniz Gurtin, Senior Clinical Lecturer (retired), Homerton University Hospital

2643. Mueberra Oberli, MD Anesthesiology, retired, Switzerland

2644. Feyza Atik, Istanbul, Turkey

2645. Katherine Halcrow, Oxford, UK (Dphil/University of Oxford)

2646. Ayça Alemdaroğlu, Research Scholar, Stanford University, USA

2647. Mihriye Mete, Washington, DC, Associate Professor, Georgetown University

2648. Nuket Nowlan, PhD Candidate, Carleton U., Ottawa, Canada

2649. Prof. Dr. Nilgun Gulec, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

2650. Prof. Dr. Tamer Demiralp, Istanbul University, İstanbul, Turkey

2651. Francesco D’Andria, prof emerito Unisalento

2652. Alexa Firat, Assistant Professor of Arabic Studies, Temple University, USA

2653. Yüksel Günal, Adjunct Instructor, Marist College, Poughkeepsie, NY

2654. Serpil Uğur Baysal, MD. Professor of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

2655. Ali Arya, Associate Professor, Carleton University, Canada

2656. Tulay Artan, Sabanci University, Istanbul

2657. Sabrina OL, London , UK

2658. Yusuf Altintas, Professor of Mechanical Engineering, University of British Columbia, Canada

2659. O.F. Akinbingol Willem Pompe Enstituut,University Utrecht

2660. Nazan Erseber, Istanbul, Turkey

2661. Sedat Tardu Université Grenoble Alpes Lab. Écoulements Géophysiques et Industriels France

2662. Aysun Duyar, PhD Student, New York University, USA

2663. Tara, London, Uk

2664. Neval Koç, Amsterdam, The Netherlands

2665. Pınar Dursun, Research Fellow, Sloan Kettering Institute, New York, USA

2666. Neval Koç, Amsterdam, the Netherlands

2667. Prof Dr. Nilgun Gulec, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

2668. Mustafa Yasacan PhD candidate, Keele University

2669. Zeynep Akçakaya, Istanbul, Turkey. Alumna/Boğaziçi University

2670. Helena Palmieri, New York City, USA. Doctoral Student at NYU

2671. Ozlem Gunal, Rutgers University, USA

2672. Gaye Yilmaz, dr / university of Kassel- germany

2673. Prof. Nihal Pekergin Upec Paris France

2674. Erdal Diri, MD. Clinical Associated Med. University of North Dakota, Minot, North Dakota. U.S.A

2675. Mariel Roberts, Term Assistant Professor, Barnard College, New York, NY USA

2676. Nesrin Fidan Yuksek Zirrat Muh. Ankara Universitesi

2677. Ferit Bingel emeritus METU-Institute of Marine Sciences Erdemli/Turkey

2678. Aleksandra Draganic, University of Kassel, Germany

2679. Yasemin Acar, Lecturer, University of Dundee, UK

2680. Neval Koç, Amsterdam, the Netherlands

2681. Ekin Tünçok, New York University, PhD Candidate

2682. Michelle Lee, New York, NY, USA

2683. Neval Koç, Amsterdam, the Netherlands

2684. Marc Himmelberg, PhD, New York, USA

2685. Anamaria Alexandrescu, postdoc, NYU, USA

2686. Nefise Kahraman, University of Toronto, Canada

2687. Gail Rosenbaum, Postdoctoral Fellow, Department of Psychology, New York University, USA

2688. Andrei Cimpian, Professor of Psychology, New York University, USA

2689. Ceylin Kolsal Sarper, London, UK

2690. Irmak Olcaysoy Okten, Postdoc, NYU

2691. Sarah Master, Graduate Student in Psychology, New York University, NY USA

2692. Sevim Gūneş, Almere/Netherlands/graduaded BU, professional tourguide

2693. Elizabeth Bauer, Clinical Associate Professor, NYU, NY, USA

2694. Dilek Kirca, University of Michigan Tobacco Consultation Service, Ann Arbor, MI, USA

2695. David Poeppel, Professor, New York University and Max Planck Society

2696. Roozbeh Kiani, Professor, New York University (NYU), USA

2697. Gizem Kaya, the Hague, the Netherlands

2698. Ferhan Ozadali, Ph.D. Adj. Professor, Purdue University, Indiana U.S.A.

2699. Vera Sacchetti, chargée de cours, HEAD Geneve, Switzerland

2700. John Jost, Professor of Psychology, Politics, & Data Science, New York University, USA

2701. Dr. Egemen Kesikli, Instructor, Colorado State University

2702. Mehmet A. Oturan, Emeritus Professor, Gustave Eiffel University, France

2703. Perri Katzman, PhD Candidate, New York University, New York, USA

2704. Op. Dr . Zehra Mete ( special dr. )

2705. Feyza Atik, Istanbul, Turkey

2706. Bozbel Berk, Student, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

2707. Nina Hanning, Postdoctoral Research Fellow, New York University, NY, USA

2708. Zishan Ugurlu

2709. Charles Guay, Ph.D. Candidate, McGill University

2710. Engin Deniz Akarli,

2711. Nihal Oturan, Dr. Ingeneer, Université Gustave Eiffel, France

2712. Diego Reinero, PhD Candidate, New York University, USA

2713. Leyla Caglar, Postdoctoral fellow, Carnegie Mellon University, USA

2714. Prof. Dr. Cem Saydam, University of North Carolina at Charlotte, USA

2715. Prof. Dr. Aysel Yollu-Tok, Professor of Economics, Berlin School of Economics and Law

2716. Hakan Dinçer Samsun TURKEY

2717. Ilker Birbil, Utrecht, The Netherlands, Professor, ErasmusUniversity Rotterdam

2718. Esti Blanco-Elorrieta, Post-doctoral fellow, Harvard University, USA

2719. Abbas ali aloc, dubai, uae.

2720. Dr. Tamara Chalabi, Beirut, Lebanon

2721. Tunç Öktenoğlu Prof. of Neurosurgery Koç University İstanbul Turkey

2722. Cengiz Aktar, Professor, University of Athens, Greece

2723. Ceyda Sungur, PhD Student, Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, France

2724. Prof. Dr. Aysel Yollu-Tok, Professor of Economics, Berlin School of Economics and Law

2725. Berk Öktem, PhD candidate, University of Pau, France

2726. Periklis Pavlidis, Associate Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

2727. Adeen Flinker, Assistant Professor, NYU, New York City, USA

2728. James S. Uleman, Professor Emeritus, New York University

2729. Ozan Aksoy, London, UK, Associate Professor, University College London

2730. Michael Evans, PhD Student, New York City, NY, USA

2731. Ief Barbier, Docent en Opleidingsverantwoordelijke ArteveldeHogeschool, Gent, België

2732. Linda Swayne, Professor Emerita, The University of North Carolina at Charlotte, USA

2733. Jürgen Deller, Professor of Business Psychology, Leuphana University Lüneburg, Germany

2734. Engin Akış PT. PhD NEU Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus

2735. Vecihi Batuman, MD FASN, Professor of Medicine, Tulane University School of Medicine

2736. Eduardo Javier Rivera Pichardo, NYU, Political Psychology PhD Student Researcher. From Bayamón, Puerto Rico

2737. Nida Kamil Ozbolat, PhD, ex-researcher in the Joint Research Centre of European Commission, Seville/Spain

2738. Yildirim Aktas, Faculty Member, University of North Carolina-Charlotte

2739. Jean Nicolai, professor retired, PXL University College, MAD Faculty, Hasselt, Belgium

2740. David Kerr, Associate Professor, UNC Charlotte, USA

2741. Tim Quinn, PhD Candidate, Dept. of Anthropology, Rice University

2742. Nazire Diker, Assistant Professor in Yildiz Technical University, İstanbul, Turkey

2743. Ramazan Pertev, Dr. Littérature kurde, Université libre de Bruxelles (ULB), Belgique

2744. Jan Skotheim, Professor of Biology, Stanford University, USA

2745. Ahmet Aykaç, Retired prof. of Econ

2746. Sirma Bilge, Professor, Universite de Montreal, Canada

2747. Rick Zuber, Professor Emeritus, University of North Carolina at Charlotte, USA

2748. Chloe Obolensky

2749. Zeynel Erkut, MD., PhD, Amsterdam, The Netherlands

2750. Zafer Turhan Eindhoven, Engineering Manager, The Netherlands

2751. Atagün Mert Kejanlıoğlu, DCL Candidate, McGill University, QC, Canada

2752. Christina Hospodar, PhD student, New York University, USA

2753. William Broderick, PhD Candidate, New York University, NY, USA

2754. Syeda Masood, PhD Candidate, Brown University, USA

2755. Melike Baykal-Gursoy, Professor of Industrial and Systems Engineering, Rutgers University, New Jersey, USA

2756. Marisa Carrasco, Professor Psychology, NYU, NY USA

2757. Dr. Dogan TIRTIROGLU, Ryerson University, Canada

2758. Gaye Onurer, PhD candidate, Queens University, Canada

2759. Zeynep Tellioglu, MSc Molecular Biology, Università degli Studi di Milano

2760. Aytac Ozkan PhD Candidate, École de technologie supérieure Montréal , QC, Canada

2761. Ugur Özcan, PhD, Friedrich-Schiller Universität Jena, Germany

2762. Hazal Ungan Caliskan, Saint Mary’s University, Nova Scotia, Canada

2763. Düşün Ali Millioğulları, Ass.Professor (Retired) of Political Science, Middle East 2764. Technical University, Ankara, Turkeyed) of Political Science

2765. Murat Saatçioğlu, Distinguished University Professor, University of Ottawa, Ottawa, CANADA

2766. Subadevan, PhD Student, Brown University, USA

2767. Elisabetta Cianfanelli, University of Florence, Professor of Industrial Design, Florence, Italy

2768. Giray Kurt, Amsterdam, BSc student at Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands

2769. Ugur Cetiner, Postdoctoral Research Fellow, Harvard Medical School

2770. Yaacov Trope, Professor, New York University

2771. Sertac Kip, CT, USA, associate professor, Sema4- Mount Sinai.

2772. Nilgun Sungar, Cal Poly, San Luis Obispo, USA

2773. Tijen Tunali, research fellow, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus, Denmark

2774. Hilal Kremers, Mayo Clinic, Rochester MN, USA

2775. Rebecca Martin, Ph.D. New York University, New York, USA

2776. Aydın Ördek, Ankara, Turkey

2777. Zozan Pehlivan, Assistant Professor of History, University of Minnesota

2778. M. Teoman Akalın, PhD Industrial Engineer & Profesör (Retired) RC Bs & Ms Mechanical Eng. 1963 & 64

2779. Timothy Valshtein, Doctoral Candidate, New York University, NYC, USA

2780. Nabila Islam, Doctoral Student in Sociology, Brown University, USA

2781. Molly Kass, Brooklyn NY, USA

2782. Gizem Eren, Washington DC

2783. Kim Rygiel, Associate Professor, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada

2784. Shao-Chin Hung, PhD, New York University, New York, USA

2785. Hakan Karateke, Professor, University of Chicago

2786. Emine Sevgi Demirsoylu '82 BA

2787. Gültekin Göllü, Assistant Professor of Economics, Our Lady of the Lake University, San Antonio, TX, USA

2788. Muzaffer Bayhan Prof. of Neurosurgery American Hospital İstanbul Turkey

2789. Semih Bilgen, Professor, Istanbul

2790. Prof Dr. Memnune Apak Emeritus ( İstanbul Üniversite. )Turkey

2791. Yılmaz Nişancı emeritus prof dr

2792. Öykü Gürpınar, PhD Candidate, Ecole des hautes études en sciences sociales

2793. Ieva Zumbyte, PhD Candidate, Brown University, USA

2794. Metin Karaböcüoğlu MD, professor in pediatrics

2795. Zerrin Zerrin Medeni,Professor, Pediatrics,Istanbul, Turkey

2796. Mariel Roberts, Term Assistant Professor, Barnard College, New York, NY USA

2797. Nihan Aksakallı, Asociatted professor, Istanbul University, Turkey

2798. Alperen YUNCU, Heidelberg, TURKEY

2799. Aslı Takanay, Istanbul, Turkiye, Kampussuzler

2800. Osman Karadağ, MS Naval Postgraduate School

2801. Özkan Çakırlar, Lecturer, Çankaya University, Ankara

2802. Dilsa Deniz, UCSD, USA

2803. Deniz İşcen, Prof.Dr.,İstanbul, Turkey

2804. Nezaket Kaban, Bandırma, Turkey

2805. Hatice Aynur, Professor, İstanbu Şehir University

2806. Cenap İlter, Accounting Professor, California State University Dominguez Hills,

2807. Ibrahim Omer Saatcıoglu M.D. Professor of Psychiatry, Istanbul, Turkey

2808. Selçuk Apak, Prof.dr.emeritus, univ. İst. Med Facult İstanbul

2809. Memnune Apak İstanbul turkey Prof. Dr. İstanbul üniversitesi emeritus

2810. Ahu Vardar Krupp, Frankfurt

2811. Prof.Dr. Hayri Ülgen, İstanbul, Turkey

2812. Hüseyin Levent Köker, Izmir, Turkey

2813. Piyale Comert, Clinical faculty, University of Washington Department of Rehabilitation Medicine; Faculty and past president and board member, Seattle Psychoanalytic Society and Institute, Seattle Washington, USA

2814. Nurhan Doğan Huner Graduate 67' Lecturer Haliç University

2815. Sebnem Gures, CA, USA

2816. Haluk Levent, Professor of Economics, Istanbul Bilgi University

2817. Selim Eskiizmirliler, Assoc. Prof. University of Paris, Paris, France

2818. Ibrahim Omer Saatcıoglu M.D. Professor of Psychiatry, Istanbul, Turkey

2819. Cevdet Yitmek İzmir Turkey

2820. Ibrahim Omer Saatcıoglu M.D. Professor of Psychiatry, Istanbul, Turkey

2821. Ünversiten seçilmeli başka yerden gelip kayum gibi oturmamalı.

2822. Meltem Kadioglu Istanbul Turkey

2823. Prof. Ing. Lena Halounová, PhD, Czech Technical University in Prague, ISPRS Secretary General, Prague, Czech Republic

2824. Ülkü karlı İzmir Türkiye

2825. Yasemin Karaca, Lille/France

2826. Semih Esin, Assistant Professor, University of Pisa, Italy

2827. Burhan Hasdemir, Istanbul, Turkey

2828. Metin Karaböcüoğlu MD, professor in pediatrics

2829. Şengül Öymen Gür, Professor of Architecure; CICA Member.

2830. Dorin Mizrahi, Milano, Italy

2831. Elias Kolovos, Associate Professor, University of Crete, Greece

2832. Isabella Oztasciyan Bernardini d’Arnesano

2833. Sebla Gokce, Associate Professor, Maltepe University, Istanbul.

2834. Sergül Nguyen, Lecturer, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

2835. Cemal Ark, İstanbul, Turkey

2836. Christina Tsigonaki, Assistant Professor, University of Crete, Greece

2837. Esra Ummak, Researcher, Oslo University, Norway

2838. Fugen ÇANTAY, Ankara TURKIYE

2839. Selda İnce, Istanbul

2840. Margherita Peretti, Bruxelles

2841. Elif Bakırlıoğlu, Istanbul, Turkey

2842. Beril Yildiz, Wageningen, the Netherlands.

2843. Gülsen yakupoglu prof Dr (emeritus) Antalya/Turkey

2844. Tazelenme Üniversitesi, Muğla, TÜRKİYE

2845. Filiz Kaçmaz, İstanbul, Turkey

2846. Ann Ryckaert, Lecturer University College Ghent Belgium

2847. Elisa Sjodin, Brussels, Belgium

2848. Uzm. Dr. Anıl Yeşildal

2849. Pelin Ayan Musil PhD, Senior Researcher, Institute of International Relations, 2850. Prague, Czech Republic

2851. Mine Cetin, MA Student, Bilkent University, Ankara, Turkey

2852. Handan Onur, Professor, Ankara, Turkey

2853. Tatjana Đurđević, Belgrade, Serbia, University of Belgrade

2854. Nurhan Doğan Huner Graduate of Bosphorous University Istanbul Turkey

2855. Prof. Dr. Yasemin Sözer EUB Nederlands

2856. Ahmet Demirörs Ankara Türkiye

2857. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara, Türker, Associated Professor

2858. Redacted for their safety Bursa Turkey

2859. Kerem Cankocak, Professor Istanbul Technical University, Turkey

2860. Aylin Bircan, PhD Candidate, Sabanci University, Istanbul, Turkey

2861. Yasin Sunca, Ph.D, Ghent University, Belgium

2862. Ayşe Sakallı, Graduated from Boğaziçi Üniversitesi

2863. Belgin Vardar İstanbul Turkey

2864. Şeyda Bayraktaroğlu , Antalya, Turkey, MD

2865. Dr. Maria Hadjipavlou, academic and feminist activist, CYPRUS

2866. İsmail Ergün, Balıkesir, Turkey

2867. [redacted for their safety], Istanbul Technical University, Turkey

2868. Holly Patch, research associate, Bielefeld University, Germany

2869. Nevzat Doğan, Prof. Dr. med. Retired form Medical Faculty of Kocaeli University Turkey

2870. Ayca Serbester, Istanbul, Turkey

2871. Utku Sayin, Assistant Professor, Educational Science Faculty, Bielefeld University, Germany

2872. Alexia Panayiotou, University of Cyprus

2873. Aydın Pesen, Retired English Instructor, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey

2874. Can Şeker, Dr., Ankara, Turkey

2875. Ozden Yavuz Celik, Istanbul Turkey, BU Alumni

2876. Meltem Kulak, Geneva, Switzerland

2877. Can Cemgil, Lecturer, Istanbul Bilgi University

2878. Suna Barlas, professor emerita, University of Illinois, University of Chicago

2879. Onur Sesigür, Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey

2880. Buket Türkmen, professor, Paris Nanterre University, France

2881. Gulben Efes, specialist pediatrician, Novomed Clinic, Dubai, UAE

2882. Marlena Dorniak, University of Bielefeld, Germany

2883. Turgay Onatli Martinuscollege Grootebroek Holland

2884. Mazyar Khoojinian, Postdoc, Université Libre de Bruxelles, Belgium

2885. Nurhan Dogan Huner Bosphorous University (Robert College) Graduate 67'

2886. Lecturer at Haliç University Istanbul Turkey

2887. Pınar Kür, Retired Professor of Bilgi Univercity, Istanbul TurkeyYrkey

2888. Irfan Aydogdu, PhD, University of Calgary, AB, Canada

2889. Nedim Tüzün, Postdoctoral Researcher, KU Leuven, Belgium

2890. Kristien I. Brans, postdoctoral researcher, KU Leuven, Belgium

2891. Dr Chrys Papaioannou, Birkbeck University of London, UK

2892. Khaled Fahmy, Professor of Modern Arabic Studies, University of Cambridge

2893. Benedict Kurz, Research Associate in Education, Bielefeld University, Germany

2894. Ulaş Başar Gezgin, professor, Duy Tan University, Danang, Vietnam.

2895. Md. Berkant Oman, Dermatologist, İzmir - Turkey

2896. Edvaldo Moita, PhD Candidate at Bielefeld University (Germany) and Universdade de Brasília (Brazil)

2897. Metin Karaböcüoğlu MD, professor in pediatrics

2898. Doğan Erden,İstanbul, Türkiye

2899. Senem Gencer, Zurich, Switzerland

2900. Begum Zorlu, PhD Candidate, City University of London

2901. Ozlem Madi, Lecturer, University of Houston, Houston, Texas, USA

2902. Orhan Altan, Prof Emeritus, Istanbul Technical University, Turkey

2903. Nicholas Matheou, Programme Manager, Armenian Institute, London, UK

2904. Ilya Afanasyev, London

2905. Cigdem Selli, Edinburgh, The United Kingdom. Post-doctoral Research Fellow, The 2906. University of Edinburgh

2907. Jennifer Wellington, Lecturer, University College Dublin, Ireland

2908. Haluk Arslan, researcher, Rotterdam, The Netherlands

2909. Leila Ullrich, Lecturer, Queen Mary University of London

2910. Eser Karakas Professor Strasbourg France

2911. [redacted for safety], Professor, University of Leuven, Brussels, Belgium

2912. Kaan Onder, PhD student, University of Cambridge, UK

2913. Christopher Read, Emeritus Professor, Warwick University

2914. Christoph K. Neumann, Professor of Turkish Studies, LMU Munich, Germany

2915. Meral korzay Prof.dr of marketing&Tourism Management Boğaziçi university İstanbul Turkey

2916. FOTINI SIANOU, ATHENS, GREECE CENTER FOR RESEARCH AND ACTION ON PEACE (KEDE)

2917. M. Devrim Güner, Professor, TOBB ETU, Ankara, Turkey

2918. Hüsamettin Alper, former Assoc Prof at Boğaziçi Üniv, Yarmouk Üniv, Jordan Univ of Science and Technology

2919. A. Tugsen Aydemir, PhD, Moffitt Cancer Center, Tampa, FL, USA

2920. Ahmet Aykaç, Retired prof. of Econ

2921. Eda Poda, MD Student, UNISR, Milan, Italy.

2922. Prof Dr Teslime Atlı Ankara University

2923. Cécile Verdier, Barcelona, Spain

2924. Zeynep Erim, N Bethesda, USA

2925. Pedro Salgado, Posdoctoral Fellow, ICDD-Kassel

2926. Temuçin Tüzecan, Istanbul, Turkey

2927. Ayşe Erzan, Prof., Istanbul Technical University (Retired), İstanbul, Turkey

2928. Bulent Gultekin, Associate Professor of Finance, University of Prnnsylvania

2929. Demet Cek, Miami Florida

2930. Aydın Ulusan, Istanbul, Turkey

2931. Yannis Nikolopoulos, actor, Athens Greece

2932. Vildan Manzo, M.D, FCAP CBLPath, New York, USA

2933. Yahya Madra, Associate Professor of Economics, Drew University, NJ USA

2934. Eirini Tsirimokou

2935. Verda Kivrak Bogazici University

2936. Dora Grosomanidou, Athens, Greece.

2937. Prof. Dr. Tuncdan Baltacıoğlu, retired from Gazi University Ankara, Turkey

2938. Konstantinos Pappas, PhD C. in Journalism, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

2939. KAMİLE Açıkgöz

2940. Alexandra Makri, Athens, Greece

2941. Adnan Velioğlu, Rotterdam, The Netherlands

2942. Sevgin, Faculty, Georgia State University,Atlanta, GA, USA

2943. Oya Levendoğlu-TUGAL, MD. Professor of Pediatrics. Pediatric

2944. Hematologist/Oncologist, New York Medical College, Valhalla, NY

2945. Duygu Dede Sener, Post-doc researcher, Maastricht University, Netherlands

2946. Mehmet E Karaaslan, Economics Professor, Austin TX USA

2947. Sertac Kip MD PhD, Molecular Laboratory Director, NY, USA

2948. Esra Durmaz, Postdoctoral Research Associate, University of Fribourg, Fribourg, Switzerland

2949. Ayse Ulusoy, PhD, Staff Scientist, German Center for Neurodegenerative Diseases, Bonn, Germany

2950. Atilla Ozturk, BU Graduate of ‘88, Turkey

2951. AIKATERINI KECHAGIOGLOU ATHENS GREECE

2952. Robin Schulze Waltrup, PhD Student, Bielefeld University, Germany

2953. Necati M. GUMUS, PhD student, Lyon 2 Lumière University, France

2954. Hüsna Arat Cambridge College Adjunct Prof. Psychology Boston MA

2955. Frederick Bessai, PhD Education, professor emeritus university of Regina, Canada

2956. Ifigenia Georgiadou, Hellenic Culture Centre, Greece

2957. Umadevi Thirumurthi, Connecticut, USA

2958. Gertrud Bessai, BA, university Saskatoon, entomologist

2959. Sena Karasipahi, Texas A&M University, USA

2960. Raghu Prasad, USA

2961. KAMİLE Açıkgöz, Turkey, Retired Professor

2962. Peggy Hartwick, PhD, Carleton Universtiy, Ottawa

2963. Hale Halac

2964. Peter Cristiaensen, Arteveldehogeschool, Gent, Belgium

2965. Dr. Mustafa Karatok, Research Scientist, Harvard University, USA

2966. Zeynep İnankur, Professor Emerita Mimar Sinan Fine Arts University İstanbul Turkey

2967. Dr Özgür Akgün, Lecturer, University of St Andrews, UK

2968. Markos Mavris, Athens Greece.

2969. Prof Dr Türkiz Gürsel

2970. Baki Torbacioglu, sociology at University of Amsterdam

2971. Retired Assoc. Prof. Dr. Yaşar Yeşilçay

2972. Hasan Basri Celebi, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

2973. Dr. Klaus-Peter Kuhn, Ulm, Germany

2974. Stefan Schmalz, visting professor, Freie Universität Berlin

2975. Erensu Ozsoy, Dyersburg, Tennessee

2976. Sibel Yamak, Professor of Management, Wolverhampton University, UK

2977. Prof. Filiz Ali, Mimar Sinan University of Fine Arts, Isranbul, Turkey

2978. Isik Bayraktar, London, Master of arts degree from Central Saint Martins College of Art and design.

2979. Charles Toth, professor, OSU, US

2980. Timur Kocaoğlu, Prof., Michigan State University, USA

2981. Zeynep Osman, New York, New York USA

2982. Uğur Altunay, PhD, Retired Assistant Professor, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

2983. Laura Martín Ramos, Valladolid, España

2984. Umit Kiziltan, Ottawa, Canada

2985. Vecihi Batuman, MD FASN, Professor of Medicine, Tulane University School of Medicine, New Orleans, USA

2986. Emel Aksoy, Mainz, Germany, Bogazici University Alumni

2987. Ekmel Ertan, İzmir Ekonomy University, Turkey

2988. Burak Akin Aksoy, Mainz, Germany

2989. Sally Debra Charnow, Professor of History, Hofstra University

2990. Dr Can Başkent, Lecturer in Computer Science, Middlesex University, London, UK.

2991. Fady Harfoush, Loyola University Chicago

2992. Jan Lucas Hanke, Cuxhaven, Germany

2993. Joanna Haralampopoulou, Teacher, Greece

2994. Mustafa Ozbilgin, London, UK, Professor of Organisational Behaviour, Brunel University London

2995. ANASTASIA KIRIAKOU, ATHENS, GREECE

2996. Turgay Ertekin, Professor Emeritus, Penn State University, USA

2997. Coline Maignan, Kassel University, Germany

2998. Necla Sarikaya,MPA - Bozeman, MT, USA

2999. Jakob Storp, Undergraduate Student, ETH Zurich, Zurich, Switzerland

3000. Mustafa Gultekin, Associate Professor, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA

3001. Dominik Fliesser, Montanuniversität Leoben, Austria

3002. Agapi Karamanli, Athens, Greece, Economist

3003. Şefik Alkan, Basel, Switzerland. Retired Prof.

3004. Selin Bucak, Paris, France

3005. Aylin Himmetoglu, Universität Passau, Passau, Deutschland

3006. Malini Guha, associate professor, Carleton University

3007. Şefik Alkan, Basel, Switzerland. Retired. Prof.

3008. Mualla Alkan, Retıred Ph.D, Basel , Switzerland

3009. Jun Wang PhD, Rye Brook, NY, USA

3010. Berna Ozkale Edelmann, PhD, Zurich, Switzerland

3011. Ercüment Halil Kamalı, İzmir, Turkey

3012. Victoria Phillips, Ph.D.

3013. SungKyu, Rye brook, USA

3014. Victoria Phillips, Ph.D. London School of Economics

3015. Harry Dimopoulos, PhD. RC graduate 1963

3016. Katy Maraka, Athens, Greece

3017. Allie Petonic, Pittsburgh, PA, USA

3018. Dastan Jasim, Doctoral Fellow GIGA Hamburg, Germany

3019. Selim sirman Strasbourg France

3020. Bronwyn Lee, PhD student, Binghamton University, Binghamton NY, USA

3021. Janet Wolff, Professor Emerita, University of Manchester, UK

3022. Muhammet Can Yilmaz, Master Student at TU Braunschweig, Germany

3023. Lennart Zipf, Freelance Translator, Cologne

3024. Hasan Aras, Antifascist, Berlin, Germany

3025. Hüsna Arat Cambridge College Adjunct Prof. Psychology, Boston MA

3026. Sherwin Khabari, S.B. Student, University of Hamburg, Germany

3027. Sophie Henle, University of Mannheim, Germany

3028. Fahriye Hazer Sancar, professor emeritus, University of Colorado, Boulder-USA

3029. Benjamin Hensel, Hameln, Germany

3030. Rafael de Farias, Natal/RN, Brazil

3031. Willem van Vliet, Professor Emeritus, University of Colorado, USA

3032. Dr Sadi Ahmad Professor of Linguistics at Montgomery College

3033. Christoph Scherrer, Universität Kassel, Germany

3034. Lisa Miller, Hamburg, Germany

3035. Fulya B. Sinangil, Adjunct Faculty, Rowan County Community College, North Carolina, USA

3036. Dr. Fırat Arapoğlu, Altınbas University, Istanbul

3037. Cigdem Selli, Postdoctoral Research Fellow, The University of Edinburgh

3038. Netta van Vliet, College of the Atlantic

3039. Bilgesu Sumer, UMass Amherst, Doctoral Candidate

3040. Jale Yazıcı, Em. Prof. of Neurology of Uni. of İstanbul

3041. Hasan Alıcı/Sverige/Stockholm

3042. Verda Kivrak Bogazici University

3043. Kenneth S. Cline Professor College of the Atlantic,USA

3044, Tahir Bastayma, Professor of Social Politics Bursa Turkey

3045. Murat Özüak, Boğaziçi 1987 graduate.

3046. Nil Gurel, Postdoctoral Researcher, UCLA, USA

3047. Pablo Ripolles, New York, USA

3048. Filiz Özbaş, Professor of English Language and Literature, Turkey

3049. Zeynep Suvak, postdoc researcher, University of Edinburgh, United Kingdom

3050. Professor Karl Smith, Montgomery College, Maryland, USA

3051. Gülen Can

3052. Christina Kydona , Intensivist Thessaloniki Greece

3053. Didem ılgar

3054. Lasse Ramson, Researcher, University of Bremen

3055. Dilsad Dagtekin, PhD Student, University of Zurich, Zurich, Switzerland

3056. Baris Kavas, PhD Student, ETH Zurich, Switzerland

3057. Jonas Pfeufer, Göttingen, Germany

3058. Anne Seasholes

3059. Sedat Tardu Assoc. Prof, Grenoble University , France

3060. Antigoni Karali Dimidtriadi f V

3061. Çağlar Köseoğlu, Lecturer, Erasmus University College, the Netherlands

3062. Ulker Copur, Prof. of Architecture, RWU, Bristol, RI, USA

3063. Uzay Kaymak, Professor of Information Systems in the Healthcare, Eindhoven 3064. University of Technology, the Netherlands

3065. Vasilopoulou Efi Professor of music in middle school Athens Greece

3066. Nesrin Hisli Sahin, Fairleigh Dickinson University, Adjunct Professor ıf Psychology

3067. Zeynep Karagol, alumna of Bogazici University, Edinburgh , UK

3068. Tayfun Sen, London, UK

3069. Demet Akın Suerdem, Virginia, ABD

3070. Judit Bodnar, Professor, CEU, Vienna, Austria

3071. Loredana Casalis, Trieste, Italy

3072. María Duperron, Buenos Aires, Argentina. PhD fellow, University of Buenos Aires

3073. Pablo Nicolás Fernández Larrosa, CABA, Argentina. Researcher at CONICET, professor at FCEN, University of Buenos Aires

3074. Timur Kuran, Duke University, USA

3075. Giuseppe Ialacqua, Bologna, Italy, student in master of Sociology and Social Services

3076. Berk Öktem, PhD candidate, University of Pau, France

3077. Weiouqing Chen, Grad Student, University Student Senate Chair, New School for Social Research, NY USA

3078. Niki Roubani, President of European Network of Women-Greece

3079. Lúcio André Fernandes, associated lecturer, Federal University of Pelotas (UFPel), Brazil

3080. Erhan Peksen, MD, Bursa, Turkey

3081. Markus Deserno, Professor, Carnegie Mellon University, USA

3082. Maya Herman, PhD Student, New School for Social Research, NYC, USA.

3083. Silvia Onesti, Head of Structural Biology, Elettra Sincrotrone Trieste, Italy

3084. Assoc Prof Dr Ali Nejat Eğilmez, Urologist, İstanbul, Turkey

3085. Prof. Laurence H. Pearl FRS, Lewes, UK - Head of Division Institute of Cancer Research London and Professor of Structural Biology University of Sussex

3086. Serpil Alp Antalya Turkiye

3087. Aycan Iskent Ekener, Irvine, CA, USA

3088. Mag. Nihan Schröder, Karl Franzens University, Austria

3089. Conchi De Francisco, Universidad Rey Juan Carlos, Alicante, Spain

3090. Emine Küçükbenli, Clin. Asst. Prof., Boston University, USA

3091. Douglas de Toledo Piza, The New School, New York USA

3092. Dr. Mustafa Önder, Retired Colonel, Ankara, Turkey

3093. H. Bahar Şahin, Istanbul. Turkey

3094. Rebecca Tarlau, Assistant Professor of Education, Pennsylvania State University

3095. Mark Anner, Professor, Penn State, University Park, PA USA

3096. Olivier Sandre, research director, chair of the scientific council of CNRS Institute of Chemistry, France

3097. Irem Serefoglu, The University of Edinburgh, UK

3098. Manuel Rosaldo, Assistant Professor of Labor Relations, Penn State University, State College, PA, United States

3099. Gia Yuan, Penn State University, USA

3100. Şölen Şanlı Vasquez, Sociology Instructor, Santa Rosa Junior College, San Francisco, USA

3101. Nader Nikbakht, Ph.D., MIT, USA

3102. Mary Bellman, Penn State University, USA

3103. Maria Barbara Giacometti, Trieste, Italy

3104. Franco Pellegrini, PostDoc, ENS Paris, France

3105. Nikos Chrysogelos, former Member of the European Parliament, Greece

3106. Alexis Benos, Professor of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

3107. Helen M Kinsella, University of Minnesota-Twin Cities

3108. Turgay Derya, İstanbul, Türkiye, Makina mühendisi

3109. Dr. Christiane Erten, Vienna University of Economics and Business, Lecturer, Austria

3110. Rafael Antunes Padilha, Grad Student in Contemporary Philosophy at the University of Porto, Porto, Portugal

3111. Mustafa Kemal Öztürk, Istanbul Technical University, Turkey

3112. Dr. Özden Melis Uluğ, Lecturer, University of Sussex, England

3113. Cengiz Camcı, Professor of Aerospace Engineering, The Pennsylvania State University, USA

3114. Şirin HİLMİOĞLU, İstanbul, Türkiye

3115. Levent Celik, Associate Professor of Economics, City University of London

3116. Demet Akın Suerdem, Virginia, USA

3117. Dagmara Celik, Assistant Professor of Economics, City University of London

3118. Marguerite Nguyen Lehman, Master's Student, Penn State

3119. Katie Warczak, Graduate & Research Assistant, The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA

3120. Adriana Gomes Guimarães, Philanthropist for Social Justice, São Paulo, Brazil

3121. Füsun Büyüklü, Genova, Italy

3122. Gizem Korkmaz, Associate Professor, University of Virginia, Arlington, VA, USA

3123. Firdevs Büyüklü, Istanbul, Turkey

3124. Shirin Deylami, Professor of Political Science, Western Washington University, USA

3125. Pietro Roversi. University of Leicester, England, UK

3126. Giuseppe Corneli, goa, italy

3127. Dr Daniela Mehler-Würzbach, Goethe University Frankfurt am Main, Germany

3128. Katherine Maich, Assistant Professor, The Pennsylvania State University, USA

3129. György Pataki, PhD, Budapest, Hungary

3130. Esin Kosal, Holmdel, New Jersey, USA, PhD, Senior Vice President

3131. Emrah Altindis, PhD, Boston College

3132. Tuba Inal, Associate Professor of Political Science, University West, Sweden

3133. Ferdinand Gjana, Professor, Beder University, Albania

3134. Gizem Kalay, Davis, CA, USA

3135. Anna Bibou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

3136. Aylin Ünaldı Huddersfield, UK. Senior Lecturer, University of Huddersfield

3137. Isin Altinkaya, University of Copenhagen, Denmark

3138. Elaine Hui, Assistant Professor, Penn State University

3139. Dr Matteo Fumagalli, Lecturer, Imperial College London, UK

3140. Ece Eroglu, Ithaca, NY, USA

3141. Refet Ali Yalçın, Visiting Scholar, UCLA, USA

3142. Antonios Kyparos, Associate Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

3143. Esra Ozdemir, Brown University, RI, USA

3144. Ali Calikoglu, MD Professor of Pediatrics, University of North Carolina, Chapel Hill, NC USA

3145. Sarah Naima Roller, research fellow, WZB Berlin

3146. Serena Laws, Senior Lecturer of Political Science, Trinity College, Hartford, CT USA

3147. Joseph Risi, State College PA, USA, PhD Student @ Penn State

3148. Sebnem GULER DEMIR MS. ORANGE CA. USA

3149. Gokmen Oz, Ph.D, Penn State University, USA

3150. Dilek Erzurumlu, PhD student, NEOMA BS, France

3151. Lara Sarlak, PhD Student, University of British Columbia

3152. Maurizio Guadagni, former Bosphorus University visiting professor, Washington DC

3153. Gokmen Oz, Ph.D, Penn State University, USA

3154. Katherine Maich, Assistant Professor, The Pennsylvania State University, USA

3155. Aura Angelica Hernandez Cardenas, PhD. Sociology Student, The New School, New York USA

3156. Rasmus Nielsen, Professor, University of California, Berkeley, USA

3157. MUSTAFA ,istanbul turkey free....

3158. Ali Watts, PhD Candidate, Penn State University, State College, USA

3159. Maurizio Guadagni, former Bosphorus University visiting professor, Washington DC

3160. Tamer Akkas, California, USA

3161. Irem Sepil, Research Fellow, University of Oxford, Oxford, UK

3162. Steven Baksa, PhD Candidate, Penn State University, State College, PA, USA

3163. Şölen Şanlı Vasquez, Sociology Instructor, Santa Rosa Junior College, San Francisco USA

3164. Daniele Conversi, Professor, University of the Basque Country

3165. Emily Jean Leischner, PhD Candidate, University of British Columbia, Vancouver, Canada

3166. Lara Sarlak, PhD Student, University of British Columbia, Canada

3167. Yaprak Servi, Washington DC, USA

3168. Aylin Unaldi, Huddersfield, UK. Senior Lecturer University of Huddersfield

3169. Eric Simons, UBC, Vancouver, Canada

3170. Can Isik, Professor, Syracuse University, USA

3171. Caitlyn Yates, PhD student, University of British Columbia, USA

3172. Defne Halman, New York, USA

3173. Emre Murat Bozer, Graduate Student, Boğaziçi University

3174. Sezai Atıcı, Alumni, Paris, France

3175. Zeynep Oguz, Northwestern University, Evanston IL, USA

3176. Dr. Genti Kruja, Beder Univrsity, Tirana, Albania

3177. Selen Göbelez, PhD Candidate, France

3178. Sinem Yilmaz, Researcher, European Network of Migrant Women

3179. Basak Altan, Berkeley, CA, USA

3180. Marco Isopi, Associate Professor of Mathematics, Sapienza - University of Rome, Italy

3181. Hayati Kozak, Robert College, '63, Brown University '65

3182. Danielle Gendron PhD candidate University of British Columbia, Canada

3183. Malika Hays, University of British Columbia, Canada

3184. Öykü Gürpınar, PhD Candidate, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, France

3185. Steven Balsam, Professor, Temple University

3186. Işık Efe Ünlüoğlu, Weimar, Germany, master student

3187. Dr. Guven Ince, Ithaca, NY, USA

3188. Dr. Haluk Lacin, Washington University-School of Medicine

3189. E. Yagmur Erten, Postdoctoral researcher, University of Zurich, Zurich, Switzerland

3190. Thomas Haaland, Ph.D., Postdoctoral researcher, University of Zurich, Switzerland

3191. Maya Daurio, PhD student, University of British Columbia

3192. Ayşe Durakbaşa, visiting professor, Philipps University, Marburg, Germany

3193. Theresa Fulton, PhD, Dryden, New York, USA

3194. Saulo Galicia, Penn State University

3195. Maria Peteinaki, architect NTUA, Athens, Greece

3196. Rabia Kaya, Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, France

3197. Deniz Johnson, Adjunct Professor, Northeastern University, Boston, MA, USA

3198. Dr Banu Yılmaz Kolankaya, former lecturer at Boğaziçi University, London UK

3199. Dr Fatih Uenal, Postdoctoral Researcher, University of Cambridge

3200. ALEXANDROS GARYFALLOS THESSALONIKI GREECE PROFESSOR IN INTERNAL MEDICINE & RHEUMATOLOGY ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

3201. Irvin Cemil Schick, EHESS, Paris.

3202. James B. Skeath, Washington University, School of Medicine

3203. Dr. Tolga Tören, University of Kassel, Germany

3204. Steven Tanksley, Professor Emeritus, Cornell University, USA

3205. Volkan Muslu, Associate Professor, University of Houston, USA

3206. Duygu Can, Istanbul, Turkey

3207. Alexis Benos, Prof of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

3208. Seyda Ipek, Postdoctoral Researcher, University of California, Irvine, USA

3209. Koray Doğan Kaya, PhD, Computational Research Scientist,NIH,Bethesda, MD,USA

3210. Bahar Patlar, Postdoctoral fellow, University of Winnipeg, Canada,

3211. Selcan Taskiran, Toronto, Canada

3212. Kadir Kocagöncü, Basel, Switzerland

3213. Nesecan Balkan/Retired Senior/Lecturer/Hamılton College

3214. Anna Popovych, PhD student, University of Wisconsin-Madison, USA

3215. Nausheen Shah, Assistant Professor, Wayne State University, MI USA

3216. Yasemin Erdem ISTANBUL Türkiye

3217. Gokhan Ozer, California, USA

3218. Chanda Prescod-Weinstein, Cambridge, USA, Assistant Professor of Physics, University of New Hampshire

3219. Graham White, IPMU, Tokyo, Japan

3220. Miranda Chemchick, Scranton, PA, USA

3221. Lara Sarlak, PhD Student, University of British Columbia, Canada

3222. Sila Ataca, PhD, Maryland USA

3223. Ezekiel Finkelstein, Lehman College

3224. Ezgi Kırımlı, Research Assistant, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

3225. Charlotte Basham, Associate Professor Emerita, Linguistics University of Alaska Fairbanks, USA

3226. Burcu Tan, Assistant Professor, University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA

3227. Greg Mansur, Fort Worth, TX, USA. Retired Professor of Film TV and Digital Media.

3228. Halil Mert Solak, Zonguldak, ZBEÜN, Turkey. PhD Student, Biology Department

3229. Yildiz Dak Adjunct Faculty Empire State College NY

3230. Burcu Küheylan, University of Florida, Gainesville, FL

3231. Burak Kaynak, PhD, Research Scientist, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

3232. Pemra Doruker, Retired Prof, Research scientist, University of Pittsburgh, USA

3233. Daniel Harlow, Assistant Professor of Physics, Massachusetts Institute of Technology

3234. Rozita Laghaei, PhD, Carnegie Mellon university, USA

3235. Zeynep Ucuk, Washington, DC, USA

3236. Prof. Ayse Ayhan, MD, PhD. Hamamatsu and Hiroshima Universities, Japan, and John Hopkins University, USA

3237. Dr. Tim Tait, Professor and Chair of the Department of Physics and Astronomy, UC Irvine USA

3238. Aslı Cavlak, New York

3239. Perim Ankay, NY, USA

3240. Gizem Karaali, Professor of Mathematics, Pomona College, USA

3241. Ashley Golden, Consultant, UMD

3242. Victoria Sancho Lobis, Claremont, California, USA

3243. Gary Kates, Professor of History, Pomona College

3244. Ergin Kocyildirim, M.D., Associate Professor, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

3245. Zayn Kassam, Professor, Pomona College, USA

3246. Sarah Raff, Associate Professor, Pomona College, USA

3247. Rosalie Gunawan, University of British Columbia, Vancouver, Canada

3248. Paolo Marinaro, UCLA Labor Center, Los Angeles, California, USA

3249. George L. Gorse, Viola Horton Professor of Art History, Pomona College, Claremont, CA, USA

3250. Selçuk Apak emer.prof.dr.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

3251. Oya Levendoğlu-TUGAL, MD. Professor of Pediatrics. Pediatric

3252. Hematologist/Oncologist, New York Medical College, Valhalla, NY

3253. Professor Dr. Ömer Z. Sadullah(ret.) Istanbul University, TURKEYl

3254. Julie Tannenbaum, Associate Professor of Philosophy, Pomona College, CA, USA

3255. Victor Silverman, Professor, Pomona College, Claremont, CA USA

3256. Özlem Doğan Ekici, Associate Professor, The Ohio State University at Newark, Newark, OH, USA

3257. Jo Hardin, Professor of Mathematics & Statistics, Pomona College, CA, USA

3258. Resmiye Oral, MD, Professor of pediatrics, Geisel school of medicine, Dartmouth College

3259. Hakkı Köroğlu, BARCH, UMiami ‘73

3260. Mike Kuehlwein, Professor of Economics, Pomona College, USA

3261. Anthony Shay, Pomona College (I taught at the summer semester at Bogazici in 2014)

3262. Gizem Acar, Assistant Professor, Stevens Institute of Technology, USA

3263. Kim Bruce, Professor, Pomona College, Claremont, CA USA

3264. Serhat Arslan, PhD Candidate, Stanford University, USA

3265. Turgut M. Gür, Adj. Professor, Stanford University

3266. Kenneth Baxter Wolf, Professor of History and Classics, Pomona College, Claremont, CA, USA

3267. Dimitrios Stathis, Aristotle University Thessaloniki, Greece

3268. Wallace Meyer, Director, Bernard Field Station, Pomona College, USA

3269. David Menefee-Libey, Professor, Pomona College, California USA

3270. Chase Hensel, Assoc. Professor of Anthropology (retired), University of Alaska, Fairbanks, Fairbanks, Alaska, USA

3271. Cem Eriştirenoğlu, Balıkesir, Türkiye.Boğaziçi Universitesi '93.

3272. Imci Turkey Bogazici University alumni

3273. Selma Erogul, Düsseldorf, Germany

3274. Giwon Choi, research fellow, Institute for Economic and Political Alternatives, Seoul, Korea

3275. Sezai Atıcı, Alumni, Paris, France

3276. Nurcan Koc, Istanbul, Turkey

3277. Mehmet Çetin, PhD Ankara, Turkey

3278. Refik Soyer, Professor of Decision Sciences and of Statistics, George Washington University, US

3279. Kamil Toker.MD Prof of Anesthesiology&Intensive Care, İstanbul Turkey

3280. Prof. Dr. Lale Afrasyap Basic Oncology, Head of Tumod- İstanbul, Türkiye

3281. Selin Ersoy, PhD candidate, University of Groningen, the Netherlands

3282. Prof. Ing. Lena Halounová, PhD, Czech Technical University in Prague, ISPRS Secretary General, Prague, Czech Republic

3283. University of CYPRUS- Special Teaching Staff

3284. Prof. Ing. Lena Halounová, PhD, Czech Technical University in Prague, ISPRS Secretary General, Prague, Czech Republic

3285. Nevin Kundurlu Bursa Türkiye

3286. Timothy Devinney, Professor, University of Manchester, UK

3287. Seckin eroglu, Ankara, Turkey Assistant Professor in METU Biological Sciences department

3288. Stavros Kamaroudis, Florina, University of Western Macedonia, Greece

3289. Refik Soyer, Professor, George Washington University

3290. Stavros Kamaroudis, Florina, University of Western Macedonia, Greece

3291. Fabio Gasparini, PostDoc Researcher, Department for Semitic Studies, Freie Universität Berlin

3292. Özlem Imamoglu, Professor of Mathematics, ETH Zürich

3293. Mürüvvet Çiler BÜ graduate 1976

3294. Emine Braun

3295. Dr. Yasemin Tuna-Noerling, Heidelberg, Germany

3296. Frank Lehner, DESY, Germany

3297. Ümit Dereli, Istanbul, Turkey

3298. Karin Vogt, University of Education Heidelberg, Germany

3299. Charlotte de Vries, Postdoctoral researcher, University of Zurich, Zurich, Switzerland

3300. Ifigenia Kamtsidou, Professor of Constitutional Law, Aristotle University, Thessaloniki

3301. Sendag Cetinkaya Yavuz, Istanbul, Turkey

3302. John Billings, Norwich, United Kingdom, PhD student University of East Anglia

3303. Giorgio Paolucci, Chief Scientific Officer Elettra-Sincrotrone Trieste, Trieste, Italy

3304. Sören Weber, Zürich Switzerland. Doktorand, University of Zürich

3305. Sheri Hamilton, Lecturer, University of Johannesburg, South Africa

3306. A.Alam, Engineer, Los Angeles, USA

3307. Manil Kanade, Early stage researcher Structural Biology Lab, Elettra Sincrotrone Trieste, Italy

3308. Falih Kocaman MD, İstanbul, Turkey

3309. Prof Ayşe Kocaman, MD İstanbul, Turkey

3310. Anja Zalta, Assoc. Prof., University of Ljubljana, Slovenia

3311. John Billings, Norwich, United Kingdom, PhD student University of East Anglia

3312. Ole Käbel, Berlin, Germany

3313. Sude Ünal, MAs, European University of Viadrina, Germany

3314. Aylin Aydogmus, İstanbul, Turkey

3315. İsmail Hakkı Acar, PhD, Mimar Sinan University, Istanbul, Turkey (retired)

3316. Sener Sen, Ankara, Turkey

3317. Sinan Kircova, Phd Student, University of Southern California