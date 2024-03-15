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4 bin 388 kişiye tarama yapıldı, yüzde 14,1'inde kronik böbrek hastalığı tespit edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bakanlık tarafından yapılan Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Diyabet Taraması kapsamındaki çalışmaya 4 bin 388 kişi katıldığını ve katılımcıların yüzde 14,1’inde kronik böbrek hastalığı tespit edildiğini açıkladı.
4 bin 388 kişiye tarama yapıldı, yüzde 14,1'inde kronik böbrek hastalığı tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kronik böbrek yetmezliğinin küresel bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekti.

Dinçyürek, Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu (IFKF) iş birliğinde düzenlenen Dünya Böbrek Günü'nün, her yıl Mart ayının ikinci perşembesi böbrek sağlığına ve farkındalık oluşturmaya yönelik önemli bir kampanya olduğunu belirtti.

2024 yılı için belirlenen tema olan "herkes için böbrek sağlığı – bakıma adil erişimin ve optimal ilaç uygulamasının geliştirilmesi" doğrultusunda, kronik böbrek hastalıklarının erken teşhisinin ve tedavisinin önemine vurgu yapan Dinçyürek, böbrek hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin dünya genelinde 8'inci sırada yer aldığını ancak tedaviye erişimdeki zorlukların aşılmasıyla bu durumun değişebileceğini ifade etti.

Güncel olarak ülkemizde toplam 248’ü hemodiyaliz hastası, 39’u periton diyalizi hastası, 185’i ise böbrek nakilli hasta olduğunu belirten Dinçyürek,  Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 2015 yılından günümüze dek arasında 33’ü kadavradan 29’u ise canlıdan olmak üzere toplam 62 kişiye nakil yapıldığını kaydetti.

Dinçyürek, bakanlık tarafından yapılan Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Diyabet Taraması kapsamındaki çalışmaya 4 bin 388 kişi katıldığını,  sözü edilen kişilerin yüzde 52,2’si kadınken yüzde 43,8’i erkek olduğunu, yapılan tarama kapsamında kişilerin yüzde 41,6’sında hipertansiyon teşhisi ve yüzde 35,8’inde ise diyabet tanısı olduğu görüldüğünü kaydetti. Dinçyürek, yapılan tarama kapsamında katılımcıların yüzde 14,1’inde kronik böbrek hastalığı tespit edildiğini açıkladı.

Dinçyürek, kronik böbrek hastalığından korunma yolları hakkında da bilgi vererek, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi, tuz tüketiminin azaltılması, sigara içilmemesi, ağrı kesici ilaçların kontrollü kullanılması ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının önemini vurguladı.

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