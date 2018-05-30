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400 Bin TL talihlisi Girne'de

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400 Bin TL talihlisi Girne'de
400 Bin TL talihlisi Girne'de

28 Mayıs 2018 çekilişinde 400.000TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "14816" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 400.000TL'lik büyük ikramiye "14816" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 400.000TL, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "14816" numaralı bilete isabet etti.

8 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (29 Mayıs 2018) itibaren satışa sunulacak.

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