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459 araç sürücüsü rapor edildi

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oplam1,633 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 459 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 30 araç ise trafikten men edilmiştir.
459 araç sürücüsü rapor edildi

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam
1,633 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 459 araç
sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklanmış ve 30 araç
ise trafikten men edilmiştir.


#Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
255’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
5’i sigortasız araç kullanmak ve
113’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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