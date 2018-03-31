4'lü koalisyon ortakları yerel seçim ittifakında sona doğru...

1 Temmuz tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere doğru siyaset sahnesinde ciddi hareketlilik yaşanıyor.

Hükümeti oluşturan CTP,HP,TDP ve DP heyetleri bugün yeniden buluşuyor. Heyetler daha önce 3 kez toplanmış ardından siyasi parti başkanları konuyu birlikte değerlendirme toplantısı yapmıştı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın bir TV programında açıklamasına göre tüm bu toplantılar sonrasında 4 siyasi partiye mensup milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi'nde ortak toplantı yapıp konuyu yeniden değerlendirmişti.

Heyetler 4. kez

Hükümeti oluşturan CTP,HP,TDP ve DP heyetleri bugün 4. kez bir araya geliyor.

Edinilen bilgiye göre bir çok belediyede ortak aday konusunda heyetler arasında bir fikir birliği oluşmuş durumda.

Koalisyon Hükümetinin desteği yüzde elli beş

Hükümeti oluşturan 4 siyasal partinin halk desteği ise yüzde elli beş civarlarında olduğunu belirten siyasal gözlemciler önümüzdeki günlerde ikili üçlü hatta bir çok bölgede dörtlü ittifakların yerel seçimlerde bir çok belediyeyi kazanabileceğini de belirttiler.