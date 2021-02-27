  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!

» »
Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Geceleyin Ev Açma, Yaralama, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında Lefkoşa adresinde bulunan ikametgaha mülk sahiplerinden izinsiz olarak bir cürüm işlemek kastıyla ellerinde henüz tespit edilemeyen Silah, Balta ve Bıçaklar ile giriş yapan zanlılar Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu konu ikametgahta sakin Louis Kakoly LAMAH, Felix Kikachukw AJAYİ ve Ugobi UGAH’in vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip Felix Kikachukw AJAYİ’yi henüz tespit edilemeyen sivri uçlu bıçak ile sağ kalçasından bıçaklayıp 1,5 Cm ve 1 Cm lik iki adet kesi oluşmasına sebep olduklarını söyledi. Polis müştekiniyi yaraladıktan sonra kafasına ikametgahın oturma odasından almış oldukları Lecca marka televizyon ile vurarak konu televizyonun kırılmasına sebebiyet verip kasti hasara uğratip Louis Kakoly LAMAH’ın ikametgah içerisinde kapalı bulunan yatak odasını açıp giriş yaparak geceleyin ev açma suçunuda işlediklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Gencer zanlıların ikametgah sahiplerini etkisiz hale getirmiş ve pasaportları ile birlikte telefon , özel eşyaları ve paralarını alarak soygun suçunu işlediklerini belirtti. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, meseleye bağlantısı olan bir şahsın arandığını, bahse konu olayda kullanılan silah, bıçak ve baltanın henüz tespit edilemediğini, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu klmasını talep etti.

1-324.jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

2-181.jpg3-119.jpg4-079.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salamis Harabeleri’ne Ait Mermer Parçasının Satışı “Ebay” Platformundan Kaldırıldı27 Şubat 2021 Cumartesi 13:51
  • Başbakan Ersan Saner, Belediyeler Birliği heyetiyle bir araya gelecek27 Şubat 2021 Cumartesi 12:24
  • Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı27 Şubat 2021 Cumartesi 12:20
  • Fırın adına satışlardan elde ettiği 5.700 TL'yi çaldı!27 Şubat 2021 Cumartesi 12:17
  • Eve girip darp ettiler, evi soydular. 5 Kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor27 Şubat 2021 Cumartesi 12:14
  • Marketi açmadı diye darp etti!27 Şubat 2021 Cumartesi 12:11
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!27 Şubat 2021 Cumartesi 11:39
  • KTTO: Marketler 19.00'da kapansın27 Şubat 2021 Cumartesi 11:18
  • TUTDER Sağduyu Çağrısı Yaptı27 Şubat 2021 Cumartesi 10:59
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor!27 Şubat 2021 Cumartesi 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti