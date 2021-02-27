5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Geceleyin Ev Açma, Yaralama, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında Lefkoşa adresinde bulunan ikametgaha mülk sahiplerinden izinsiz olarak bir cürüm işlemek kastıyla ellerinde henüz tespit edilemeyen Silah, Balta ve Bıçaklar ile giriş yapan zanlılar Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu konu ikametgahta sakin Louis Kakoly LAMAH, Felix Kikachukw AJAYİ ve Ugobi UGAH’in vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip Felix Kikachukw AJAYİ’yi henüz tespit edilemeyen sivri uçlu bıçak ile sağ kalçasından bıçaklayıp 1,5 Cm ve 1 Cm lik iki adet kesi oluşmasına sebep olduklarını söyledi. Polis müştekiniyi yaraladıktan sonra kafasına ikametgahın oturma odasından almış oldukları Lecca marka televizyon ile vurarak konu televizyonun kırılmasına sebebiyet verip kasti hasara uğratip Louis Kakoly LAMAH’ın ikametgah içerisinde kapalı bulunan yatak odasını açıp giriş yaparak geceleyin ev açma suçunuda işlediklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Gencer zanlıların ikametgah sahiplerini etkisiz hale getirmiş ve pasaportları ile birlikte telefon , özel eşyaları ve paralarını alarak soygun suçunu işlediklerini belirtti. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, meseleye bağlantısı olan bir şahsın arandığını, bahse konu olayda kullanılan silah, bıçak ve baltanın henüz tespit edilemediğini, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu klmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.