60 araç birbirine girdi,50 yaralı!

ABD’nin Virginia eyaletinde 60’tan fazla araç yaşanan kaza sonucu birbirine girdi.
Eyaletler arası karayolunda yaşanan zincirleme kazada ikisi ağır, en az 50 kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıklayan polis, sis ile buzlanmanın kazaya neden olmuş olabileceğini duyurdu.
Pazar günü yaşanan kazaya ilişkin görüntülerde, metrelerce uzunlukta bir zincirde araçların birbirine girdiği görülüyor.
Kurtarma ekipleri üst üste araçların arasında dikkatle ilerleyerek, yaralılara ulaşmaya çalıştı.
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