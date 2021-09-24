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83 Yaş ve Üstü Kişilerin 3’üncü Doz Aşılanması

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83 Yaş ve Üstü Kişilerin 3’üncü Doz Aşılanması
83 Yaş ve Üstü Kişilerin 3’üncü Doz Aşılanması

Güney Kıbrıs’ta, randevusuz aşı merkezlerinde pazartesi gününden itibaren 83 yaş ve üstü kişilerin 3’üncü doz aşı olabileceği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta randevusuz aşı merkezlerinde(walk-in), pazartesi gününden itibaren 83 yaş ve üzeri kişilere, 3’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını yazdılar.

Habere göre açıklamada aşıların, Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar sabah 08:00-13:00 saatleri arasında yapılabileceği de duyuruldu.

AŞI ORANI

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’ta yetişkin nüfusun yüzde 80.6’sının en azından tek doz aşısını yaptırdığını yazdı.

Habere göre yetişkin nüfusun yüzde 77.1’i ise aşı sürecini tamamladı.

12-15 yaş arasında ise en azından tek doz olanların oranının yüzde 25.6 olduğunu yazan gazete, yine aynı yaş grubuna bağlı kişilerin yüzde 17.7’sinin ise 2’inci doz aşısını yaptırarak bu süreci tamamladığını belirtti.

AŞI DİPLOMASİSİ

Öte yandan Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülkelere aşı verme konusunda diplomasiye başladığını yazdı.  

Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, Güney Kıbrıs’ın 50 bin doz AstraZeneca aşısını Mısır’a vereceğini açıkladı.

Gazete, bu aşıların KKTC tarafından iade edilen aşılar olduğunu yazdı.

KIŞ SAFEPASS İLE GEÇECEK

Politis gazetesi yukarıdaki başlıklı haberinde ise, epidemiyoloji uzmanlarına dayanarak epidemiyolojik görüntünün iyi olmasının beraberinde gevşemeleri getirmemesi gerektiğini yazdı.

Gazete uzmanların, kış ayında yeni bir artışın olmasından korktuğunu da belirtti.

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