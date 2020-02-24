  • BIST 114.271
  • Altın 332,646
  • Dolar 6,1460
  • Euro 6,6611
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

900 Bin TL sahibine teslim edildi

» »
900 Bin TL sahibine teslim edildi
900 Bin TL sahibine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat 2020 tarihli çekilişinde 900 Bin TL’lik
büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet
Piyangosu çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği
ve ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Gazimağusa Şubesi Yetkilisi
Tuğçe Can’ın teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev,
kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.
Yıldızev ayrıca 28 Şubat çekilişinde 300 Bin TL için bilet satışlarının devam
ettiğini de hatırlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı:İlk iş olarak Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullandıracağım24 Şubat 2020 Pazartesi 10:00
  • Tatar “ Koronavirüs için hükümetimiz tüm tedbirleri aldı”24 Şubat 2020 Pazartesi 09:56
  • Akıncı’dan, Van’da yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı24 Şubat 2020 Pazartesi 09:53
  • Bugünden itibaren yürürlüğe giriyor24 Şubat 2020 Pazartesi 09:49
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!24 Şubat 2020 Pazartesi 08:30
  • 20 yıl sonra,kazanan: #Galatasaray23 Şubat 2020 Pazar 21:04
  • “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” Dereboyu’nda Açıldı…23 Şubat 2020 Pazar 19:49
  • Sağlık Bakanı Onayladı: KKTC'de Corona Vakası yok23 Şubat 2020 Pazar 19:00
  • Corona virüs şüphesiyle karantinaya alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı23 Şubat 2020 Pazar 17:48
  • Kayıp şahıs (Gelişme)23 Şubat 2020 Pazar 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti