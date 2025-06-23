ABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar, ABD'nin de doğrudan müdahil olmasının ardından devam ediyor.

13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar, ABD'nin de doğrudan müdahil olmasının ardından devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki nükleer tesisleri "başarıyla vurduklarını" ve İran'daki hedefin "rejim değişikliği" olabileceğini söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı yapan uçakların ABD'ye geri döndüğünü duyurdu.

Sonrasındaki mesajındaysa, "Rejim değişikliği ifadesini kullanmak politik olarak doğru değil ama eğer mevcut İran rejimi, İran'ı yeniden yüceltemiyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?" sorusunu paylaştı.

Bu paylaşımın sonunda da İran'ı yeniden yücelt (Make Iran Great Again) ifadesinin baş harfleri olan MIGA ifadesini ekledi.

22 Haziran'da İran saldırısıyla ilgili bilgilendirme yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "amacın rejim değişikliği olmadığını" savunmuştu.

Trump, bu paylaşımlarından birkaç saat sonra bu kez saldırılarda İran'ın nükleer tesislerinin tümüne "muazzam bir zarar verildiğini" ve "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olacağını yazdı.

Trump, paylaşımlarında en büyük zararın "yerin çok altında olduğunu" da savundu ve "Tam isabet!" diyerek paylaşımlarını sonlandırdı.

İran ve İsrail saldırılarını sürdürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pazar günü İstanbul'da yaptığı açıklamada saldırıya yanıt vermek zorunda olduklarını söyledi.

İsrail ise saldırılarını sürdürdü.

Ordudan yapılan bilgilendirmede, Tahran, Kermanşah ve Hameda bölgelerindeki askeri hedeflere saldırıldığı kaydedildi.

Tasnim haber ajansına göre, İsrail'in saldırıları sonrası yedi devrim muhafızı hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de Pazar akşam saatlerinde İsrail'den fırlatılan füzeler sebebiyle siren sesleri duyuldu. İran medyasına göre İsrail'in vurduğu bir ambulansta da en az üç kişi hayatını kaybetti.

22 Haziran Pazar günü İran füzeleri Tel Aviv'i vurdu, en az 80 kişi yaralandı.

İran parlamentosu Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi

İran devlet televizyonuna Press TV'ye göre Pazar günü yapılan bir oturumda İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay veren bir karar aldı.

Ancak Parlamento'nun kararları daha çok tavsiye niteliğinde.

Son kararı ülkenin dini lideri Humeyni ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, parlamentonun onayı sonrası son kararı verecek.

Dünya gaz ve petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimali, enerji piyasalarını büyük bir hızla etkiledi.

ABD'nin İran'a saldırıları sonrası Asya'da piyasalar açıldığında ham petrolün varil fiyatı yüzde 3 artarak 79 ABD dolarına ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran parlamentosunun bu kararının ardından Çin'e bir çağrı yaparak İran'la iletişime geçmesini ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına engel olmasını istedi. Amerikan televizyon kanalı Fox News'e konuşan Rubio, "Eğer boğazı kapatırlarsa bu onlar için ekonomik intihar olur," dedi.

ABD: Herhangi bir misillemeye yıkıcı şekilde karşılık verilecek

Bu gelişmelerle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Toplantısı da yapıldı.

22 Haziran Pazar günü düzenlenen oturumda İran'ın temsilcisi Amir Saeid, İran'ın "kendisini savunma hakkını saklı tuttuğunu, orantılı bir misillemenin zamanlamasına ve çapına ordunun karar vereceğini" söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer silah ürettiği yönündeki iddialarını yalanlayan Saeid, konseye ABD ve İsrail'i son saldırılardan "tamamen sorumlu tutma" çağrısı yaptı.

İsrail temsilcisi Danny Danon ise "Birçokları çekimser kalırken hızla harekete geçtiği için Donald Trump'a tüm dünya teşekkür etmeli" dedi.

ABD'nin BM temsilcisi Dorothy Shea da daha önce Savunma Bakanı Hegseth'in söylediği gibi saldırıların sadece "İran'ın yarattığı nükleer tehdidi hedef aldığını" savundu.

İran'dan Amerikalılara ya da Amerikan üslerine gelecek "dolaylı veya doğrudan herhangi bir misillemeye karşı" da "Yıkıcı şekilde karşılık verileceğini" söyledi.

Bölgedeki ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Amerikan vatandaşları için "dünya çapında" uyarı mesajı yayımladı. Ancak Lübnan ve Ortadoğu bölgesine ayrı bir vurgu yapıldı.

Lübnan'daki Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının ailelerine Lübnan'ı terk etme uyarısı gelirken bölgedeki ABD vatandaşlarına da dikkat çekmeme ve seyahatleri kısıtlama çağrısı yapıldı.

ABD içinde de güvenlik birimlerinin önlemleri artırdığı; dini, kültürel ve diplomatik merkezlerdeki güvenliğin kapasitesinin de yükseltildiği açıklandı.

İran'da Pazar günü devlet televizyonu, ABD saldırıları sonrası bölgedeki ABD hedeflerinin ve vatandaşlarının "meşru hedef haline geldiğini" ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da, İran'ın egemenliğini savunmak için "tüm seçenekleri" saklı tuttuğunu söylemiş; "ABD çok kalın bir kırmızı çizgiyi aştı" demişti.