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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin'e Uygur Türkleri ve Hong Kong uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı Yang Jiechi'ye ülkesinin Sincan, Tibet ve Hong Kong'da insan hakları ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin'e Uygur Türkleri ve Hong Kong uyarısı

Daha önce Çin'in Sincan'da Uygur Türklerine karşı "soykırım" işlediği kanaatinde olduğunu dile getiren Blinken, ayrıca Myanmar'daki askeri darbeyi kınaması noktasında Çin'e baskı yapacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz perşembe günü Çin'in Sincan'da toplama kamplarındaki Uygurlar ve diğer Müslüman kadınlara yönelik cinsel taciz raporlarından "derin rahatsızlık duyduklarını" iletti.

ABD'nin uluslararası sistem içinde müttefikleriyle birlikte çalışacağını belirten Blinken, "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden çabalarından" ve "uluslararası sisteme zarar veren" eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutacaklarını kaydetti.

"Siyasi sistemimize saygı duyun"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yang, Blinken'e ABD'nin son hatalarını "düzeltmesini" ve her iki tarafın da birbirlerinin siyasi sistemlerine saygı duyması gerektiğini söyledi.

Bakan Yang 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin öngörülebilir ve yapıcı bir yola dönmesini umduğunu; ancak ABD'nin Sincan, Hong Kong ve Tibet dahil Çin'in "iç işlerine karışmaması gerektiğini" vurguladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişki Donald Trump'ın başkanlığı sırasında on yılların en düşük noktasına geriledi. Çinli yetkililer, Joe Biden yönetimiyle ilişkilerin gelişeceği konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" ifade etti.

ABD Başkanı Biden, perşembe günü Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'i "en önemli küresel rakibimiz" şeklinde tanımlamıştı.

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