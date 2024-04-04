ABD: Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakli yapılan ilk hasta taburcu oldu

62 yaşındaki Richard Slayman'ın, Harvard Tıp Fakültesi'ne bağlı Massachusetts General Hospital'da (MGH) geçirdiği ameliyat nakil alanında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üç hafta önce genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakli yapılan ilk hasta taburcu edildi.

62 yaşındaki Richard Slayman adlı hastanın Harvard Tıp Fakültesi'ne bağlı Massachusetts General Hospital'da (MGH) geçirdiği ameliyat, nakil alanında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

16 Mart'taki dört saatlik operasyon, doktorların bugüne dek ilk defa domuzlardan genetiği değiştirilmiş bir böbreği insana başarıyla nakledilmesi ile sonuçlanmıştı.

Slayman'ın son evre böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini ve organ nakline ihtiyaç duyduğunu belirten hastane basın açıklamasında, hastanın böbreğinin artık iyi çalıştığını ve diyalize girmediğini belirtti.

Slayman da yaptığı açıklamada hastaneden ayrılıp evine gidebilmenin hayatının "en mutlu anlarından biri" olduğunu söyledi.

Organ krizine çözüm olabilir mi?

Yeni domuz böbreği, Cambridge merkezli ilaç şirketi eGenesis tarafından "zararlı domuz genlerinin çıkarılıp yerine bazı insan genlerinin eklenmesi" sayesinde nakledilebildi.

Naklin arkasındaki ekip bunu, dünyadaki organ sıkıntısına potansiyel bir çözüm sağlayabilecek "tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.

Ameliyatı gerçekleştren doktorlardan Winfred Williams, "Bu teknolojik ilerlemeden kaynaklanan bol miktarda organ tedariki, nihayet sağlıkta eşitliği sağlamak ve ihtiyacı olan tüm hastalara böbrek yetmezliğine karşı en iyi çözümü sunmak için çok ileri gidebilir" dedi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı, dünya çapında yaklaşık 1 milyon hastanın organ beklediğini söylüyor. ABD'de United Network for Organ Sharing ise bu sayının onda birinden fazlasının Amerikalı hastalardan oluştuğunu belirtiyor.