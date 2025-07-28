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ABD'de bir uçak Pasifik Okyanusu'na düştü

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Havacılık yetkilileri, ABD'de yaşanan uçak kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD'de bir uçak Pasifik Okyanusu'na düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, küçük uçağın Pasifik Okyanusu'na düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KSBW-TV'nin haberine göre görgü tanıkları, bir uçak motorunun hızlandığını ve ardından suda bir sıçrama sesi duyduklarını söyledi. Kıyıda bulunan insanlar daha sonra kazaya uğrayan uçaktan gelen enkaz parçalarının kıyıya vurduğunu gördüklerini bildirdi.

FlightAware.com'un uçuş takip verilerine göre, içinde 3 kişi bulunan çift motorlu Beech 95-B55 Baron uçağı, yerel saatle 22.11'de San Carlos havaalanından kalkış yaptı ve en son saat 22.37'de Monterey yakınlarında görüldü.

Sahil Güvenlik botu ve helikopter ekipleri, yerel kolluk kuvvetleri ve itfaiye teşkilatlarının yardımıyla kurbanları aramak için harekete geçti.

Botla arama yapan ekipler saat 03.00 civarında bir kişiyi buldu. Dalgıçlar saat 06.30 ile 09.15 arasında uçağın içinde kalan iki kişiyi buldu. Sahil Güvenlik, üçünün de tepkisiz olduğunu söyledi.

Astsubay Ryan Graves, “Bu durumda tepkisiz, yaşam belirtisi olmadığı anlamına gelir, ancak ölü/vefat etmiş ayrımını yapan adli tıp ve şerif ofisidir” dedi.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun, kazayla ilgili soruşturma yapacağı açıklandı.

 

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