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ABD’de Covid-19 Halk Sağlığı Acil Durumu uygulaması sona erdi

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ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Kovid-19 Halk Sağlığı Acil Durumu uygulamasının bugünden itibaren resmen sona erdiğini bildirdi.
ABD’de Covid-19 Halk Sağlığı Acil Durumu uygulaması sona erdi

ABD Sağlık Bakanı Becerra, yazılı açıklamasında, ülkenin Covid-19 salgını döneminin herhangi bir dönemine oranla daha iyi bir konumda olduğunu, bunun ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin aldığı kararlar sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Covid-19 Halk Sağlığı Acil Durumu uygulamasının bugünden itibaren resmen sona erdiğini ifade eden Becerra, “Son 2,5 yılda birçok ders aldık. Yerel tedarik zincirinde esneklik yaratarak, yeterli stokları sağlamak için kapasite oluşturarak ve NextGen gibi projeler aracılığıyla yeniliği teşvik ederek hazırlık ve müdahale çabalarımızı güçlendirmek için çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Becerra, bundan sonraki süreçte de özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış kişiler de dahil olmak üzere yüksek risk taşıyan tüm Amerikalıların sağlığını ve refahını korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu doğrultuda Bakanlığın, virüsün ileriye dönük risklerini yönetmeye hazır olduğu, Covid-19’un bir halk sağlığı önceliği konusu olmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Covid-19 salgını döneminde halk sağlığı için yapılan yatırımlar ve hizmetlere değinilirken, Sağlık Bakanlığı Köprü Erişim Programı ile sigortasız kişilerin Covid-19 aşılarının ücretsiz erişiminin 2024’e kadar garanti edileceği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede bugüne kadar 104 milyondan fazla kişi Covid-19’a yakalandı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 131 bin 819’u buldu. 

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