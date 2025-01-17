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ABD'de görevi bırakmaya hazırlanan Biden'ın TikTok yasağını uygulamayacağı iddia edildi

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ABD'de görevini devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden'ın, Çin menşeli sosyal paylaşım uygulaması TikTok'u yasaklama kararını uygulamayacağı öne sürüldü.
ABD'de görevi bırakmaya hazırlanan Biden'ın TikTok yasağını uygulamayacağı iddia edildi

ABD basınındaki haberlere göre, TikTok'a 19 Ocak'a kadar Çinli ByteDance ile tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre veren, aksi takdirde firmanın ülkede yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildiren Biden yönetiminin bu kararında değişikliğe gideceği iddia edildi.

Çok sayıda medya organı, Biden'ın TikTok'u yasaklamayacağını ve bu kararı seçilmiş Başkan Donald Trump'a bırakacağını haberleştirdi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan bu iddialara ilişkin yanıt gelmedi.

ABD'de TikTok'un yasaklanmasını mümkün kılan yasal düzenleme

ABD yönetimi 2024'te, ülkedeki kullanıcıların bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya Amerikalı firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongrede kabul edilen yasa tasarısı, nisanda Senatodan geçerek ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. maddesindeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok, başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında platformun ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Öte yandan Donald Trump, seçim kampanyasında görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.

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