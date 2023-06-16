  • BIST 5.496,35
  • Altın 1488.519
  • Dolar 23.621
  • Euro 25.816
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

ABD’de hükümet kurumlarına siber saldırı

» »
ABD’de birçok federal hükümet kurumunun, yaygın olarak kullanılan yazılımlardaki bir güvenlik açığı nedeniyle küresel siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
ABD’de hükümet kurumlarına siber saldırı

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesinden Eric Goldstein, CNN'e, hackerlar tarafından istismar edilen savunmasız yazılımlar konusunda çeşitli federal kurumlara destek sağladıklarını söyledi.

Goldstein, “Bu saldırıların etkilerini anlamak ve zamanında iyileştirme sağlamak için acil bir şekilde çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Siber saldırıların hangi ülkeden veya gruplar tarafından yapıldığı konusunda ise Goldstein herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ABD'de yaklaşık iki hafta önce muhtelif üniversite, hastane ve eyalet düzeyindeki resmi dairelere siber saldırılar düzenlenmişti.

Rusça konuşan ve CLOP olarak bilinen bir hacker grubunun Minnesota ve Illinois'teki eyalet kurumları ile petrol devi Shell'e yönelik bazı saldırıları üstlendiği kaydedilmişti.

Siber güvenlik uzmanları, Rusça konuşan hacker grubunun yazılımlardaki zayıflığı istismar eden ilk grup olabileceğine ancak fidye amacıyla diğer grupların da aynı yolu izleyebileceğine dikkati çekmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD enflasyon rakamları açıklandı14 Haziran 2023 Çarşamba 09:14
  • Beyaz Saray’da kriz: Biden’la poz verdi sonra üstünü çıkardı13 Haziran 2023 Salı 16:19
  • ABD’den Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO açıklaması13 Haziran 2023 Salı 12:56
  • Beyaz Saray’dan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama13 Haziran 2023 Salı 10:17
  • Beyaz Saray: Biden'ın sağlık durumu iyi13 Haziran 2023 Salı 08:04
  • Trump: ABD’yi savunacak silahımız kalmadı12 Haziran 2023 Pazartesi 20:15
  • ABD’li yetkili: Çin yıllardır Küba’da bir istihbarat tesisi işletiyor11 Haziran 2023 Pazar 17:29
  • Fotoğraflar yayınlandı: Trump, nükleer sırları evinin banyosunda saklamış10 Haziran 2023 Cumartesi 16:59
  • ABD’li vekillerden Uygur Türkleri için tasarı10 Haziran 2023 Cumartesi 13:23
  • Avrupa ülkesine bomba ihbarı yağıyor09 Haziran 2023 Cuma 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti