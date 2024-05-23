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ABD'de kuş gribi ikinci kez inekten insana sıçradı

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ABD sağlık otoriteleri, salgınının süt inekleri arasında geniş çapta yayılmasının ardından bir insanda ikinci kez kuş gribi vakasının bulunduğunu duyurdu. İkinci vaka ilk vakadan birkaç hafta sonra geldi.
ABD'de kuş gribi ikinci kez inekten insana sıçradı

Yetkililere göre, H5N1 adı verilen virüsle enfekte olan her iki kişi de (birincisi Teksas'ta, ikincisi Michigan'da) yalnızca küçük semptomlar gösteren ve iyileşen süt çiftliği işçileriydi.

İkinci enfeksiyona rağmen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), halk için risk değerlendirmesinin "düşük" kaldığını ancak daha fazla vaka beklediğini öne sürdü.

CDC, "Enfekte ineklerden alınan çiğ sütteki yüksek virüs seviyeleri ve bu virüsün süt ineklerindeki yayılma boyutu göz önüne alındığında, benzer ek insan vakalarının tespit edilebileceğini" söyledi.

ABD’de geçen aylarda süt ineklerinde kuş gribi tespit edilmiş, bir çiftlikteki kedilerin çiğ süt içmesi sonucu kedilerin öldüğü belirtilmiş ve çiftlikte çalışan bir kişiyi bulaştığı bildirilmişti.

Avustralya'da da görülmüştü

Geçtiğimiz hafta da Avustralya’nın Victoria eyaletinde sağlık yetkilileri, ilk defa bir kişide kuş gribi (H5N1) tespit edildiğini ve söz konusu çocuğun iyileştiğini duyurdu.

Victoria eyaleti sağlık yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, kuş gribine yakalanan çocuğun Mart ayında Hindistan’dan evine geldiğini ve iyi hissetmediğini belirtti.

Yapılan ileri testlerde çocuğun, kuş gribi (H5N1) olduğu teşhis edildi ve tedavi sonrasında tamamen iyileştiği vurgulandı.

Virüsün başkalarına bulaşmadığını belirten yetkililer, kuş gribinin birçok farklı alt türü olduğunu ve çoğunun insanlara bulaşmadığını kaydetti.

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