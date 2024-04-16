ABD'nin yeni "Rüya Takımı" açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri, 2024 Paris'te mücadele edecek basketbol takımını açıkladı. NBA yıldızlarının yer aldığı kadro, yeni bir rüya takım olarak değerlendirildi.

Olimpiyat oyunlarına geri sayım sürerken, basketbolseverlerin merakla beklediği haber geldi.

Amerika Birleşik Devletleri , 2024 Paris'te mücadele edecek milli takım kadrosunu açıkladı.

Yeni bir rüya takım olarak adlandırılan kadroda NBA yıldızları yer aldı.

Tüm rekorları altüst eden Lebron James, en heyecan verici isim.

39 yaşındaki yıldız, kariyerini bir olimpiyat altını ile sonlandırmak istediğini söylemişti.

Lebron James'in olimpiyat kadrosuna dahil olması için bizzat ikna ettiği Stephen Curry de mesafe tanımayan üçlüklerine Paris'te devam edecek.

NBA'deki en keskin şutörlerden olan Kevin Durant, Devın Booker ve Jayson Tatum da Amerikan milli takımındaki yerini aldı.

Pivot pozisyonunda Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis ve Philadelphia 76ers'ı adeta tek başına taşıyan Joel Embiid yer alacak.

Jrue Holiday, Anthony Edwards, Bam Adebayo ve Tyrese Haliburton de kadrodaki diğer yıldızlar.

Takıma katılacak son isimin de Los angeles Clippers'tan Kawhi Leonard olması bekleniyor.

Steve Kerr yönetimindeki Amerikan Basketbol Milli Takımı, Paris'e art arda beşinci olimpiyat altınını kazanma hedefi ile gidecek.

ABD’nin kadrosunda yer alacak isimler şu şekilde:

Steph Curry

LeBron James

Kevin Durant

Jayson Tatum

Joel Embiid

Devin Booker

Tyrese Haliburton

Anthony Edwards

Jrue Holiday

Bam Adebayo

Anthony Davis