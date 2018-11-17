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Akciğer kanserinden korunmak için 6 altın kural!

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Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Necla Songür, "17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü" nedeniyle, akciğer kanseri ile doğrudan ilişkili olabilecek risk faktörleri ve akciğer kanserinden korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.
Akciğer kanserinden korunmak için 6 altın kural!

Akciğer kanseri her yıl dünyada 1.6 milyon kişinin yaşamını tehdit ediyor. Hem erkek hem de kadınlarda kanserden yaşam kaybının önde gelen nedeni olarak gösterilen hastalık, 45 yaş altında nadiren ortaya çıkarken, 50 yaş üzerinde risk artıyor. Yapılan araştırmalar birçok faktörün akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunduğunu gösteriyor.

GÜNDE BİRKAÇ SİGARA BİLE KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIR

Sigara içmek akciğer kanseri için bir numaralı risk faktörüdür. Pipo ve puro benzeri tütün ürünlerinin kullanılması ve ikinci el sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre 15 ila 30 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanmaktadır. Günde birkaç sigara içilmesi bile akciğer kanseri riskini artırır. Her yaşta sigarayı bırakmak akciğer kanserinden korunmak için en önemli adımdır.

DOĞAL GAZLAR AKCİĞERLERİN DÜŞMANI OLABİLİR

Radon, kayalardan ve kirden gelen, evlerde ve binalarda sıkışıp kalmış doğal bir gazdır. Görülemez, tadılamaz veya kokmaz. Radon her yıl yaklaşık 20.000 akciğer kanseri vakasına neden olmaktadır. Bu da onu akciğer kanserinin ikinci en önemli nedeni haline getirmektedir. Asbest, arsenik, dizel egzoz, bazı silika ve krom solumak da akciğer kanseri riskini artırmakta ve bu riskin özellikle sigara içenlerde daha yüksek olduğu bilinmektedir

BU KİŞİLER DÜZENLİ KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEMELİ

-Yoğun sigara içenler
-Çeşitli kimyasal maddelere mesleki maruziyeti olanlar
-Son 15 yıl içerisinde sigarayı bırakmış olanlar
-55 ila 80 yaş arasında olanlar

AİLE ÖYKÜSÜ VARSA DİKKAT!

Akciğer kanseri olduğu halde hala sigara içen kişilerde, başka bir akciğer kanseri gelişme riski söz konusudur. Ayrıca sigara kullananlarda Beta-Keroten takviyeleri akciğer kanseri riskini artırır. Ailesinde akciğer kanseri olanlarda kanser gelişme riski daha çoktur. Göğüs bölgesine radyasyon uygulaması da akciğer kanserini artıran önemli bir diğer nedendir. Ancak bazı akciğer kanserleri herhangi bir sebep olmaksızın da ortaya çıkabilir.

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT EDİN;
1) Sigarayı bırakın ve sigara içilen ortamlardan uzak durun.
2) Mesleksel ve çevresel etkenleri ortadan kaldırın veya azaltın.
3) Az yağlı gıdaların, sebze ve meyvelerin bol tüketildiği bir beslenme programı uygulayın.
4) Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.
5) Alkol tüketimini sınırlandırın.
6) Özellikle açık havada düzenli egzersiz yapın.

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