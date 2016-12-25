 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALibya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi!

Akıncı'dan Kıbrıslı Hristiyanlara İngilizce mesaj

» »
Akıncı'dan Kıbrıslı Hristiyanlara İngilizce mesaj
Cumhur Başkanı Akıncı, adadaki tüm Hristiyanlara mutlu Noeller diledi...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıslı Rumlara seslenerek, "mutlu Noeller diledi".

İngilizce olarak yayınladığı "Kıbrıs Rum topluluğuna ve adadaki bütün Hıristiyanlara Mutlu Noeller dilerim" şeklindeki paylaşımıyla hızlıca beğeni ve yorumları toplayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'taki Hristiyan dinindeki vatandaşlardan tam not aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngilizce paylaşımı:

"I wish a Merry Christmas to the GC community and to all Christians of our island."

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu25 Aralık 2016 Pazar 12:30
  • Dikkat! Toprak kayması yaşanıyor!25 Aralık 2016 Pazar 12:15
  • “BRTK SOS veriyor!"25 Aralık 2016 Pazar 12:12
  • Girne'nin 93 noktasında su baskını!25 Aralık 2016 Pazar 11:49
  • Şiddetli yağmur o töreni erteledi25 Aralık 2016 Pazar 11:46
  • Cereyana okkalı zam geldi!24 Aralık 2016 Cumartesi 18:20
  • İşte DP'nin yeni Parti Meclisi24 Aralık 2016 Cumartesi 18:00
  • Ayşe Mitru’dan iyi haber geldi24 Aralık 2016 Cumartesi 17:10
  • DP-UG'nin ismi değişti24 Aralık 2016 Cumartesi 16:52
  • Bakanlar Kurulu'ndan yeni karar: "Plakalar beyaz olacak"24 Aralık 2016 Cumartesi 16:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti