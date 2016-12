Akıncı'dan Kıbrıslı Hristiyanlara İngilizce mesaj

Cumhur Başkanı Akıncı, adadaki tüm Hristiyanlara mutlu Noeller diledi...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıslı Rumlara seslenerek, "mutlu Noeller diledi".

İngilizce olarak yayınladığı "Kıbrıs Rum topluluğuna ve adadaki bütün Hıristiyanlara Mutlu Noeller dilerim" şeklindeki paylaşımıyla hızlıca beğeni ve yorumları toplayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'taki Hristiyan dinindeki vatandaşlardan tam not aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngilizce paylaşımı:

"I wish a Merry Christmas to the GC community and to all Christians of our island."