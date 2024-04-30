KKTC’de Polis Denetiminde İkamet İzinsiz 5 Kişi Yakalandı ve Tutuklandı

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET EDEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

30 Nisan 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde polis tarafından gerçekleştirilen titiz denetim ve kontroller neticesinde, ülkede yasal statüsü bulunmayan ancak ikamet izni olmadan yaşadığı tespit edilen toplam 5 birey tutuklanarak yasal süreç başlatıldı.

Söz konusu kişilerin ülkede yasal izinleri olmadan ikamet etmeleri, ülke genelindeki göçmenlik ve yasal ikamet düzenlemeleri çerçevesinde ciddi bir ihlal olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, ülkenin göç ve ikamet politikalarına uyulması gerektiği ve yasalara saygının öneminin altını çizmektedir.