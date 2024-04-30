Gazimağusa ve Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa Operasyonu: Sentetik Cannabinoid Bulundu, Bir Tutuklama Gerçekleşti

29 Nisan 2024 tarihinde, Gazimağusa'nın Kaliland bölgesinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin devriye esnasında, şüpheli hareketler sergileyen bir yayadan şüphelenildi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda, şahsın üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet kağıt parçası bulundu. Bahse konu şahıs, R.K. (E-53) isimli birey, tutuklanarak soruşturma devam etmektedir.

Ercan Havalimanı Operasyonu: Hintkeneviri Kalıntıları Tespit Edildi, Bir Tutuklama Gerçekleşti

Aynı günün akşam saatlerinde, 29 Nisan 2024'te, Ercan Havalimanı'nda KKTC'den çıkış yapacak olan K.S.Ç. (E-21) isimli şahsın valizi polis tarafından kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda, valiz içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulundu. Bahse konu şahıs tutuklanarak soruşturma devam etmektedir.

Bu olaylar, KKTC'de uyuşturucu madde tasarrufuna karşı yürütülen mücadele kapsamında gerçekleşen önemli operasyonlar arasında yer almaktadır.