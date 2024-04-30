Kalkanlı'da Şiddetli Olay: Eski Kız Arkadaşının Evine Giren Şahıs Tutuklandı

KALKANLI'DA ŞİDDETLİ OLAY: ESKİ KIZ ARKADAŞININ EVİNE TECAVÜZ EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

29 Nisan 2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında Kalkanlı bölgesinde meydana gelen trajik olayda, T.A.O. (E-28) isimli birey, eski kız arkadaşının kaldığı ikametgaha izinsiz olarak girmiş ve mülküne tecavüz etmiştir. Bu üzücü olayda, şahıs, kız arkadaşının elinde bulunan cep telefonunu zorla alarak çalmış ve ayrıca kız arkadaşının parmaklarındaki jel tırnakları kasten kırarak şiddet uygulamıştır.

Olayın polise bildirilmesiyle birlikte, T.A.O. isimli şahıs tespit edilerek tutuklanmış ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Yetkililer, bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için gerekli adımları atmaya devam etmektedirler.