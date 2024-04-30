Lefkoşa'da Bahis Evi Çalışanı Müstahdem, Kasiyerlik Yaparken 3,299 TL'yi Çaldı

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BAHİS EVİNDE KASİYER OLARAK ÇALIŞAN ŞAHIS, MÜŞTERİLERDEN TOPLADIĞI 3,299 TL'Yİ ÇALARAK YAKALANDI

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir bahis evinde kasiyer olarak görev yapan İ.K. (E-23), iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli konumuna düştü. 22 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, İ.K.'nin müşterilerden tahsil ettiği toplam 3,299 TL tutarındaki parayı, iş yerine teslim etmek yerine kendi çıkarları için kullanmak amacıyla maçlara bahis yatırdığı ortaya çıktı.

İ.K.'nin bu hileli yöntemi, iş yerinin mali kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi. Durum polisin bilgisine gelmesiyle birlikte, İ.K. isimli şahıs tespit edilerek tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Bahse konu hırsızlık olayı, iş yerlerinde çalışanların güvenilirliği ve mali yönetimine dair önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır.