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AKP oy kayıplarını engellemek için son bir buçuk ayda neler yaptı?

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Anketler bir yana sadece AKP'nin çabası bile oy oranlarının istendiği gibi olmadığını gösteriyor.
AKP oy kayıplarını engellemek için son bir buçuk ayda neler yaptı?

Anketleri bırakın gerçek şu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına uyan AKP, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde seçim kararını 24 Haziran olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimleri 24 Haziran olarak açıklaması “baskın seçim” yorumlarına neden oldu. Öyle ki 24 Haziran tarihindeki üniversite sınavları dahi alelacele bir hafta sonraya kaydırıldı.

AKP erken seçim kararı almasının ardından, yaptığı anketlerde istediği gibi değildi. Muhalefetin adaylarının açıklanmasının ardından AKP’de erime daha da arttı. Bu durum AKP kulislerinde de tartışmalara neden olmuştu.

Ve AKP bu durumu düzeltmek, kaybettiği oyları geri kazanmak için arka arkaya adım atmaya başladı.

Önce “İmar Barışı” denilerek imar affı çıkarıldı. Milyonlarca kaçak yapının yasallaşmasının önü açıldı.

Yine muhalefetin daha önce ki birçok seçim de dillendirdiği “emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramında bir maaş ikramiye” vaadi, AKP tarafından “kaynak nerede” diye eleştirilirken, bu kez AKP emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında bin TL ikramiye vereceğini açıkladı.

Bununla birlikte AKP yeni bir vergi affı daha getirdi.

Türkiye seçime giderken AKP oylarındaki erimenin önüne geçmek için bununla da yetinmedi.

Türkiye’de bedelli askerlik talep eden milyonlarca genç var. 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde AKP “bedelli çıkacağı” yönünde beyanlar vermiş ancak, referandum sonrasında bedelli askerlik çıkarılmamıştı. Şimdi ise AKP yönetimi yine bedelli askerliği gündeme aldı ve bedelli askerliğin çıkarılacağı yönünde sürekli yeni açıklamalar yapılıyor.

AKP oy kaybının engellemek için bedelli adımını atarken, ittifak yaptığı parti MHP’de oylarındaki düşüşü engellemek için af çağrılarına başladı.

Tabi AKP oy kaybının engellemek için adımlar atmaya devam etti.

Memurların sorunlarını çözeceğini ve ek zam yapılacağı açıklandı, yeni öğretmen alımlarından söz edildi.

Bunların yanında bir de PKK’ya karşı Kandil’e operasyon yapılacağı söylendi ve Kuzey Irak’ta PKK’nın kamplarına operasyonlar düzenlendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Menbiç konusunda görüştü ve PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Menbiç’ten çekileceği açıklandı.

Ekonomik kötü gidiş ve dolardaki artışı engellemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra’ya gitti ve “karşı” olduğunu söylemesine Merkez Bankası’ndan faiz arttırma kararı alındı. Hemen ardından ise bu kez Ekonomiden Sorumlu Bakan Mehmet Şimşek Londra yolu tuttu.

Dolardaki artışla birlikte arka arkaya zam haberleri gelmeye başladı. Benzine sürekli zam yapılınca bu kez çareyi zam yapmak yerine benzine gelen fiyat artışını ÖTV’den düşme yoluna gidildi.

Aynı şekilde benzer birçok adım atıldı ve atılmaya devam ediliyor…

Evet…

Tüm bunlar 16 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP’nin 18 Nisan’da erken seçim kararını aldıktan sonra oldu.

Yani son bir buçuk ayda…

Tüm bu sürece bakıldığında akla gelen soru şu; anketler bir yana sadece AKP'nin çabası bile oy oranlarının istendiği gibi olmadığını gösteriyor.

Odatv.com

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