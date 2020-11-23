AKÜN Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Girişimcilik Gününü kutladı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUNKUAM), 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü paneline katılan 3 kadın girişimcinin örnek başarı hikayelerini paylaştı.

Global Girişimcilik Haftası kapsamında kutlanan Kadın Girişimcilik Günü’nde, hayalindeki işi kurarak, kendi ayakları üzerinde durmayı başarmak isteyen kadınlar için örnek girişimcilik öykülerini paylaşan kadın girişimciler, “Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki hayallerimizin peşinden inatla gidelim” mesajını verdiler.

“AKUNKUAM GİRİŞİMCİ KADININ HER ZAMAN YANINDADIR”

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını AKUN İşletme Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Ayşen Berberoğlu yaptı.

Başarı öyküleriyle kadınları onore etmek istediklerini dile getiren Berberoğlu kadınların istedikleri zaman başaramayacakları bir şey olmadığını girişimcilik öyküleri ile gördüklerini söyledi. Dünya Kadın Girişimci Günü’nde de bir araya gelerek öykülerini diğer kadınlara örnek olması için anlatmalarını isteyen Doç.Dr. Ayşen Berberoğlu, “Akdeniz Karpaz Üniversitesinde üç başarılı kadını ağırladık ve girişimcilik hikayelerini dinledik. Her biri çok farklı alanlarda kadının gücünü göstermiş birer girişimci kadın. Her birinin hikayesi ilham verecek kadar güzel ve etkileyici. Bu hikayeler kadınlarımızı cesaretlendirdiği gibi diğer kadınlarımızı da örnek olacak. Üç girişimci güçlü kadın arkadaşımızı tekrar kutluyorum ve yolları açık olsun“ diye konuştu.