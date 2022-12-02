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Alayköy'de trafik kazası biri çocuk iki yaralı!

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Alayköy'de öğle saatlerinde meydana gelen kazada biri çocuk iki kişi yaralandı
Alayköy'de trafik kazası biri çocuk iki yaralı!

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre  saat 12:30 sıralarında, Alayköy'de Kemal Deniz Caddesi üzerinde, kuzey istikametine doğru yönetimindeki EP 121 salon araçla seyreden Zeynep DEMİR (K-25), seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Lefkoşa Güzelyurt Anayolu üzerindeki Alayköy Çemberine geldiğinde o esnada çember içerisinden Güzelyurt  istikametine doğru sol şeritte ilerlemekte olan Mehmet Ali BOZKURT (E-25,) yönetimindeki UC 195 plakalı van aracın önüne doğru dikkatsizce çıkması sonucu çarpışmıştılar

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Kaza sonucu yaralanan EP 121 plakalı araç sürücüsü Zeynep DEMİR ve araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Fatma Nur Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı 

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