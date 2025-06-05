Ali Karasel Matematik Yarışması'nda Genç Zihinler Yarıştı!

DAÜ 3. ALİ KARASEL ORTAOKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen 3. Ali Karasel Ortaokullar Arası Matematik Yarışması’nın ödül töreni, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 21 okuldan 126 öğrencinin yer aldığı yarışma, bireysel ve ekip olmak üzere iki ana kategoride düzenlendi.

Söz konusu etkinliğe; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, DAÜ Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nidai Şemi, DAÜ Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü Murat Aktuğralı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Akın ve Esra Özberkman, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden merhum Ali Karasel’in eşi Fatoş Karasel, oğlu Kaynak Karasel, annesi Şengül Karasel, babası Kaynak Karasel, kız kardeşleri Seide Karasel ve Nedime Karasel ile 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren merhum Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş, babası Nafi Çetintaş katıldı.

“Matematikle Kalın”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, “Bu yarışma sadece bir bilgi yarışması değil; düşünme, analiz etme ve beceri gerektiren bir mücadeledir. Adını gururla andığımız Ali Karasel hocamızı sevgi, saygı ve matematik ile yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyon Melekleri sevgi ve saygıyla anıyorum. Matematikle kalın.”dedi.

“Hayatını Sayılara, Denklemlere ve Öğrencilerine Adamış Bir Eğitimciydi”

Konuşma gerçekleştiren merhum Ali Karasel’in kardeşi Nedime Karasel duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün, hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz değerli matematik öğretmeni Ali Karasel adına düzenlenen 3. Ali Karasel Matematik Yarışması Ödül Töreni’nde bir aradayız. Ali Karasel, hayatını sayılara, denklemlere ve öğrencilerine adamış bir eğitimciydi. Onun için matematik sadece soyut bir bilim değil; evrenin gizemlerini çözmenin, mantıklı düşünmenin ve analitik bir bakış açısı kazanmanın anahtarıydı. Gözlerindeki öğretme aşkı, öğrencilerini derinden etkilerdi. O, yalnızca ders anlatmaz; öğrencilerinin potansiyelini keşfetmelerine, özgüvenlerini geliştirmelerine ve hayata karşı meraklı bireyler olarak yetişmelerine rehberlik ederdi. Onun derslerinde, hayata dair dersler de vardı.Bugün DAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı yarışmaya katılan her öğrenci, Ali hocanın ektiği tohumların birer meyvesidir. Katılan herkese teşekkür ediyor, Ali Karasel’i sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.”

“Amacımız Matematik Sevgisini Genç Jenerasyonlara Aktarmaktır”

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan gerçekleştirdiği konuşmada, yarışmanın çok önemli amaçları olduğuna değinerek, bu amaçlardan bir tanesinin değerli matematik hocası Ali Karasel’in adını yaşatmak, bir diğerinin ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne adalet arayışlarında küçük de olsa bir katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Yarışmanın bir diğer amacını ise Ali Karasel’in de ülküsü olan matematik sevgisini genç jenerasyonlara aktarmak, bu sevgiyi ve bu ülküyü aşılamak olarak açıklayan Prof. Dr. Özarslan, bu bağlamda bu ülküye sahip çıkan tüm öğretmenlere ve organizasyona katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Ali Karasel ve Şampiyon Melekleri Sevgi ve Özlemle Andı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmada yarışmanın yalnızca bir rekabet ortamı sunmakla kalmayıp, genç zihinlerin potansiyelini ortaya çıkarma, yaratıcı düşünceyi teşvik etme ve bilimsel yaklaşımı yaygınlaştırma amacını taşıdığını vurguladı. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenleri gönülden tebrik eden Prof. Dr. Kılıç, 2023 Kahramanmaraş Depremi’nde kaybedilen Şampiyon Melekler Takımı’ndan Matematik Öğretmeni Merhum Ali Karasel anısına düzenlenen bu anlamlı etkinliğin devamlılığını dileyerek, Merhum Ali Karasel ve Şampiyon Melekleri sevgi ve özlemle andı. Eğitime ve bilime yapılan her katkının, aydınlık bir geleceğin teminatı olduğunu belirterek yarışmanın herkes için ilham verici olmasını temenni etti.

Bireysel kategoride Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Hüsay Şekerli birincilik elde etti. Necat British College Nicosia’dan Nika Massoudi ikinci, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nden İsmail Eren Midem üçüncü, Türk Maarif Koleji’nden Kaan Tekgüç dördüncü, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Bora Kaya ise beşinci sırayı aldı. Bireysel kategoride özel ödüllere layık görülen öğrenciler arasında Türk Maarif Koleji’nden Arhan Artam ve Ali Kemal Erkut “Ali Karasel Özel Ödülü”ne, Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Hyeonbin Song “Osman Çetintaş Özel Ödülü”ne, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Asel Bibikoğlu “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”ne ve yine Türk Maarif Koleji’nden Hasan Zekican “Matematik Bölümü Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Ekip yarışmasında ise büyük bir başarıya imza atan Türk Maarif Koleji, Seral Yükseler ve Semay Soygür yönetiminde; Kaan Tekgüç, Arhan Artam ve Ali Kemal Erkut’tan oluşan takımıyla birinciliğe ulaştı. İkinci sırada, Özlem Özyönüm Hocaoğlu ve Şengül Özeriç’in rehberliğinde yarışan Hüsay Şekerli, Asel Bibikoğlu ve Gizem Işık Emre’den oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji yer aldı. Üçüncülüğü, Mediha Duba ve Pınar Baturay yönetimindeki İskele Evkaf Türk Maarif Koleji; dördüncülüğü, Mehmet Kemal Güven ve Mustafa Soygür yönetimindeki Necat British College Nicosia; beşinciliği ise Özde Onar ve Esin İmralı yönetimindeki TED Kuzey Kıbrıs Koleji kazandı.

Ekip kategorisinde de özel ödüller sahiplerini buldu. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (Kaan Demirkan, Ada Lidya Direkli, Esmira Orazgeldiyeva) ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu (Güneş Zura, Zerya Dinç, Gökmen Özdenak) “Ali Karasel Özel Ödülü”ne; Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji (İsmail Eren Midem, Mustafa Kemal Ata Aydın, Ivan Yarashevich) “Osman Çetintaş Özel Ödülü”ne; Gazimağusa Türk Maarif Koleji (Nisan Aykulu, Doruk Sarıgül, Azra Göksan) “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”ne ve Oğuz Veli Ortaokulu (Hyeonbin Song, Mustafa Eymen Öztekin, Ali Demir) “Matematik Bölümü Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Yarışmanın sonunda düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri ve katılım belgeleri DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, DAÜ Matematik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Doç. Dr. Pembe Sabancıgil Özder tarafından takdim edildi.

Törenin sonunda, ekip yarışmasında üç yıl üst üste birincilik elde eden Türk Maarif Koleji, Ali Karasel Şildi’nin sahibi oldu. Şild, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Karasel Ailesi adına Nedime Karasel tarafından, Türk Maarif Koleji Müdürü Candan Kortay’a takdim edildi.