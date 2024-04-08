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Alkollü araç kullanana 3 yıl hapis veya 413 Bin TL ceza geliyor

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Alkollü araç kullanana 3 yıl hapis veya 413 Bin TL ceza geliyor
Alkollü araç kullanana 3 yıl hapis veya 413 Bin TL ceza geliyor

Alkollü araç kullanana 3 yıl hapis veya 413 Bin TL ceza geliyor.

Ülkede artan trafik kazalarına karşın hükümetin günlerdir dile getirdiği yasal değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasada 7 yıla kadar hapislik öngören ölümlü kazalarda hapislik cezası 10 yıla yükseliyor. Tasarı meclisten onaylanırsa yürürlükte olacak. Tasarının yürürlüğe girmesi durumunda alkollü araç kullanan sürücüler yandı.

Tasarı alkollü araç kullanan kişilere ceza olarak 15 asgari ücret yani 413 bin 805 TL cezayı öngörüyor.

Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı adı altındaki değişiklik şöyle;

Bir sürücünün 50 promil olan alkol sınırını geçmesi durumunda bir yıl hapis veya 5 asgari ücret yani 137 bin 935 TL ceza ödeyecek, ehliyetine ise 3 ay el konulacak. -Bir sürücünün 100-150 promil alkollü araç kullanması halinde ise iki yıl hapis cezası veya 10 asgari ücret yani 275 bin 870 TL para cezası aynı zamanda ehliyetine üç ay el konulacak.

150 promil ve üstü araç kullanan ise yandı

Tasarı 150 promil alkollü olarak yakalanan sürücüler için üç yıl hapis veya 15 asgari ücret yani 413 bin 805 TL para cezası ayı zamanda 6 ay ehliyetine el konulmasını öngörüyor.

Öte yandan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda ise ölümlü kazalarda hapis cezasının 7 yıldan 10 yıla yükseltilmesi hedefleniyor.

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