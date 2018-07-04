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Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı yeni değil

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Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, alkollü içkilerdeki ÖTV artışını, "Bu yeni değil. Enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok" sözleriyle değerlendirdi.
Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı yeni değil

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, mazbatalarını alan milletvekillerinin Meclisteki kayıt işlemleri devam ediyor. Bülent Tüfenkci, kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönemin ilklerin yaşanacağı bir dönem olacağını söyledi.

Alkollü içkilerdeki ÖTV artışıyla ilgili soruya yanıt veren Tüfenkci, "Bu yeni değil. Önceden enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok" dedi.

Yeni dönemin güvenlik, ekonomi, refah, eğitim, demokrasi ve hukukun daha fazla hissedildiği bir dönem olacağını belirten Tüfenkci, bu seçimlerin net iki sonucu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

'BİZ AK PARTİ'NİN BİR NEFERİYİZ'

"Kazananı Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kaybedeni ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Biz seçimden önce de bunu ifade etmiştik, 'Bu seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu olacak' diye. Gerçekten de öyle oldu. Ben inanıyorum ki onlar da bu sonuçlardan ders çıkartarak, herkes yeni dönemin, yeni Türkiye'nin gerektirdiği şekilde Türkiye'nin birliği, beraberliği ve kalkınması yolunda çaba gösterir. Hedefimiz Türkiye'yi 2023'e kadar en az iki katı büyütmek."

Tüfenkci, "Yeni dönemde görev bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Biz bu davanın, AK Parti'nin bir neferiyiz. Görevimiz milletvekilliği. Genel Başkanımız nerede, hangi görevi verirse biz o görevi icra ederiz. Bizim için makamların, mevkilerin önemi yok. Önemli olan nerede bulunursak bulunalım, bu partiye ve davaya hizmet etmek. Biz de o hizmeti her şekilde yerine getiririz" dedi.

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