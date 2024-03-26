Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Gazimağusa'da Tutuklama: Takla Atan Araçta Yaralanan Olmadı

Gazimağusa'da Alkol Etkisiyle Meydana Gelen Trafik Kazası: Gülbahar KOYUN Tutuklandı

26 Mart 2024 tarihinde saat 04:30 sularında Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaşanan trafik kazası büyük endişe yarattı. Gülbahar KOYUN (K-29), 192 miligram alkollü içki etkisi altında VL 280 plakalı aracıyla doğu istikametine seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti. Aracı, orta refüjün bordür taşlarına ve içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı ve tavanı üzerinde durdu. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı.

Ancak, alkollü araç kullanımına bağlı olarak gerçekleşen bu kaza sonucunda Gülbahar KOYUN tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.