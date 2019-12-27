Alman basını: “Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Osmanlı'nın güç politikalarını devam ettiriyor”

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat ve asker gönderme kararı ile ilgili haberler Alman basınında yer almaya devam ediyor. Alman Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinde yer alan bir haberde, "Erdoğan, Osmanlı'nın güç politikalarını devam ettiriyor" denildi.

"Türkiye, Libya'ya asker gönderme kararıyla, bölgede belirleyici aktörlerden biri olmaya talip olduğunu gösterdi" diyen alman Neue Osnabrücker Zeitung, ülkedeki duruma müdahale edecek konumda olmayan Avrupa Birliği'nin uzun vadede Ankara ve diğer devletlerin müdahalesinden gelecek sığınmacı akını yoluyla etkileneceğine dikkat çekilerek şu yorumda bulundu:

"Diktatör Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin üzerinden sekiz yıl geçmişken, Avrupa Birliği buradaki kaosu kontrol altına almak için oldukça dağınık bir durumda ve bununla başa çıkabilecek bir konumda değil. Rusya ve ABD'nin yanı sıra Trablus'taki İslamcı hükümeti devirmek isteyen Mısır ve Suudi Arabistan da bölgedeki duruma müdahale ediyor. Türkiye ise tam da bunun önüne geçmek istiyor. Ankara bu yüzden birliklerini (bölgeye) gönderiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzyıllarca Doğu Akdeniz'de hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun güç politikalarını bu şekilde devam ettirmiş oluyor. Bu oyunda ise -dengeleri etkileyebilecek- çok fazla etken var. Bu, Almanya için de geçerli. Zira, Afrika'dan gelecek sığınmacı akınının büyüklüğü Libya'nın istikrarından da büyük ölçüde etkilenecek."

Süddeutsche Zeitung da giderek AB'den uzaklaşan Türkiye'nin "macera arayışlarının" bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulunarak, Ocak ayında Ankara'ya gitmeyi planlayan Almanya Başbakanı Merkel'e diyalog çağrısı yaptı:

"Avrupa Birliği'ne sığınmacı akınını kontrol altına almak Türkiye'nin elinde. Ancak mütemadiyen yerlerinden edilenlerin akın ettikleri güney sınırında desteğe ihtiyacı var. Türkiye, bölgesel bir güç gibi hareket ederek Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri sonuçlarını düşünmeksizin yerlerinden ediyor. Ancak diğer yandan da Rusya ve Suriye'deki diktatör Esed, İdlib'de sorumsuzca hareket ettiklerinde bunun sonuçlarından da yine Türkiye etkileniyor. Ankara, AB karşıtı söylemlerinin dozunu giderek artırıyor, ancak ona ihtiyacı da var. Libya'ya doğrudan bir askeri müdahale ile Erdoğan muhtemelen yeni bir maceraya atılmış oldu. Diğerleri de onu izlerse, bölgede halihazırda kaotik olan durum çığrından çıkabilir. Merkel'in bu konuyu (Erdoğan'la) konuşması gerekecek. Başka ne olabilir ki?"