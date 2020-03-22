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Alman turistleri gezdiren Turizmci'nin durumu nasıl? karantinası bitiyor

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Alman turistleri gezdiren Turizmci'nin durumu nasıl? karantinası bitiyor
Alman turistleri gezdiren Turizmci'nin durumu nasıl? karantinası bitiyor

8 Mart tarihinde Ülkemize gelen ve 10 Mart tarihinde Corona pozitif çıkan Alman turistin bulunduğu grubun taşımacıığını yapan Turizm taşımacısı Hasan Aytaç Eşan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. !2 gündür karantinada olduğunu ve 24 Martta karantina sürecinin biteceğini belirten Eşan herhangi bir sağlık probleminin olomadığını söyledi 

İşte Eşan'ın açıklamasının tamamı:

''Değerli ailem ve arkadaşlarım ben de bu corona virüsü hastalığı ile ilgili bir açıklama yapma gereği gördüm beni tanıyan bilen arkadaşlarım turizim taşımacılığı yaptığmı biliyor 8 mart 2020 pazar günü almanya dan gelen bir gurup turisti ercan havalimanın dan teslim alıp salamis hotele transferlerini gerçekleştirdim 9 mart pazartesi günü yine salamis hotel den hareketli salamis harabeleri st. Baranbas olmak üzere lefkoşa ya tura getirip akşam üzeri geri hotele götürdüm benim otobüsüm deki kadın gece rahatsızlanarak yüksek ateş ve solunum rahatsılığı ile hastahane ye kaldırlmış olup yapılan test sonucu pozitif çıktığı herkes tarafın dan bilinmekte ve ben bu olayı 10 mart salı sabahı tura çıkmak için otele gittiğim zaman öğrendim ve ordaki sağlık görevlileri nin bana 14 gün kuluçka dönemi olduğunu ve bu süreçte de evde beklemem gerektiğini söylendi 10 mart salı gecesi itibari ile bu güne kadar evim de kalıp bu zaman zarfı içinde herhangi bir rahatsızlığım söz konusu olmamıştır çok şükür. Bu süreci izlerken maalesef bazı üzücü olaylar yaşandığını da size aktarmak istedim insanlar doğal olarak panik içerisin de kimse ne yapacağını bilmiyor bunu araştırıp öğrenmek yerine herkes çirkince ve bilinçsizce biribirine saldırıyor önlem almak yerine sosyal medya da guruplar kurulup saçma sapan yazılar yazarak herkesi o kadar daha paniğe kaptırdılar üstelik bunu yapan ateşi körükleyen de malesef cumhurbaşkanımız bu olayın en başın da bakanlar kurulu çıkışın da talihsizce varsayımla bir açıklama yaparak benim terminal de oturduğumu ve eğer onda da bu hastalık var ise allah bilir kimlerle temas etti açıklaması bir cumhurbaşkanı na yakışmaz eğer amacınız önlem almak ise beni bulmak bu kadar zor değildir sn. Cumhurbaşkanı sizin beni bu şekide varsayımla canlı yayın da karalamak ve vatandaşınızı bu şekilde panik olmalarına sebep olmanız çok büyük bir yanlış benim de ailem var benim de bir çocuğum var kendi kendimle şüphe bile yaşadım bu süreçte çok şükür atlattım sağlığım yerin de evimdeyim.'',,,,,,.jpg

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