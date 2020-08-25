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Almanya, Fransa’nın İki Bölgesini Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti

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Almanya, Fransa’nın İki Bölgesini Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti
Almanya, Fransa’nın İki Bölgesini Kovid-19 Konusunda Riskli İlan Etti

Almanya, Fransa’nın iki bölgesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Fransa'da Kovid-19 vakalarının arttığı Provence-Alpes-Cote d'Azur ve başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgeleri bu listeye dahil edildi.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’daki bazı bölgeler ve İspanya riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya gidenler, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

(AA/AK/HA)

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