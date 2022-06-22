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Almanya gaz için alarm aşamasının eşiğinde

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Die Welt'in konuyla ilgili yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Almanya beş ila 10 gün içinde doğalgaz acil durum planında ikinci aşamaya girmeye hazırlanıyor.
Almanya gaz için alarm aşamasının eşiğinde

Alman Ekonomi Bakanlığı’nın 3 aşamalı planına göre, Almanya’daki alarm aşaması, gaz arzında bir kesinti veya gaz arzı durumunda önemli bir bozulmaya yol açan olağanüstü yüksek düzeyde arz talebi olduğunda tetikleniyor.

Federal Enerji ve Su Endüstrileri Birliği, Die Welt’in acil durum planının bir sonraki adımının yürürlüğe girip girmediği sorusunu cevaplamayı reddetti.

Gaz regülatörü Bundesnetzagentur, yakın zamanda üreticiler arasında gaz tüketimini azaltmayı amaçlayan ve önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek bir açık artırma sisteminin ayrıntılarını açıkladı.

Teşkilatın başkanı, mevcut gaz arzının Almanya’da kış boyunca devam edeceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Aynı zamanda, Almanya’nın en büyük enerji kuruluşunun CEO’su Markus Krebber, kıyamet senaryosunu ima ederek, “Şu anda talep krizi Avrupa düzeyinde… tamamen kesilirse gazı yeniden dağıtmak için bir plan yok” dedi.

Planın uygulanması halinde, önlemler kamu hizmetlerinin gaz maliyetlerini tüketicilere yansıtmasına izin verecek.

Bu fiyat artışlarının ne kadar yüksek olacağı belirsiz olsa da, bir kaynak, ortalama üç kişilik bir hanenin 2 bin euro kadar yüksek bir artışla karşı karşıya kalabileceğini öne sürüyor.

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