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Altuğra: Yaralarımızı birlikte saracağız

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye’de yaşanan depremden dolayı zor bir dönemden geçildiğini, yaraların birlikte sarılacağını söyledi.
Altuğra: Yaralarımızı birlikte saracağız

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti, faaliyetlerle ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Önce, Koroner Yoğun Bakım Servisi’ni ziyaret eden Altuğra, depremde Adıyaman’da kızı Ecem Yeniçeri ile birlikte hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri için servis çalışanlara başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından KKTC’ye gelen ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi’nde tedavi gören depremzede ailelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Altuğra, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aynı acıları yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

KKTC’DE DOĞDU

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki gün dünyaya gelen ve “Miraç” adı verilen depremzede ailenin bebeğinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Altuğra, gayretlerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.

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