Trafik Denetimlerinde 449 Sürücüye Rapor

Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 449 Sürücü Rapor Edildi, 3 Tutuklama Gerçekleşti

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 28 Nisan 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında toplam 2,280 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 449 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, bu operasyonda 3 sürücü tutuklanırken, 23 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları incelendiğinde, başlıca suçların detayları şu şekilde sıralanabilir: