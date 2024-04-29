Trafik Denetimlerinde 449 Sürücüye Rapor

Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 449 Sürücü Rapor Edildi, 3 Tutuklama Gerçekleşti
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 28 Nisan 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında toplam 2,280 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 449 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, bu operasyonda 3 sürücü tutuklanırken, 23 araç ise trafikten men edildi.
Rapor edilen trafik suçları incelendiğinde, başlıca suçların detayları şu şekilde sıralanabilir:
- 257 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmaktan,
- 55 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan,
- 8 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan,
- 6 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan,
- 6 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan,
- 13 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve
- 118 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
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