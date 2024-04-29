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KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 3 Kişi Tutuklandı

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Ülke Genelinde İkamet İzinsizlik Operasyonu: 3 Tutuklama
KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 3 Kişi Tutuklandı

KKTC'de İkamet İzinsiz Kalma Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde polis tarafından gerçekleştirilen titiz denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kalan 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülke genelinde yaşanan ikamet izinsizlik durumlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar kapsamında, ülkede yasal statüsü olmadığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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