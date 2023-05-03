  • BIST 4.485,97
  • Altın 1267.605
  • Dolar 19.4734
  • Euro 21.5233
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Alzheimer’a karşı müthiş atılım: Yüzde 35 yavaşlatıyor

» »
Bilim insanları, son yılların en sinsi hastalıklarından biri olan Alzheimer'la mücadelede büyük bir adım attı.
Alzheimer’a karşı müthiş atılım: Yüzde 35 yavaşlatıyor

Son yılların en tehlikeli hastalıklarından biri olarak bilinen Alzheimer’a karşı bilim insanları etki oranı yüksek bir ilaç geliştirdi.

ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly and Co. Alzheimer’ın ilerlemesini yüzde 35 oranında yavaşlatmayı başaran bir ilaç geliştirildiğini duyurdu. Şirket, verileri kamuoyu ile paylaşırken son faz araştırmaların da tamamlandığını duyurdu.

Donanemab isimli ilacın öncelikli ve ikincil bütün hedefleri tutturduğu da belirtildi. 1182 kişinin katıldığı araştırmalarda ilacın hastalığın ilerlemesini yüzde 35 ile yüzde 36 arasında yavaşlattığı belirtildi.

Bu açıklamadan sonra Eli Lilly’nin hisseleri yüzde 3 artarken bu ilacın yan etkileri arasında beyinde ödem olduğu da belirtildi.

Araştırmalarda yer alan Dr. Eric Reiman, “Açıkça görülüyor ki birçok faydası var, fakat bazı riskler de bulunuyor” dedi. Lilly Neuroscience’ın CEO’SU Anne White, “İlaçlarda risk vardır fakat bence bu kadar ölümcül bir hastalığa karşı elde edilen sonuçlara bakınca bunun anlamlı bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Astım kontrolü için 10 tavsiye02 Mayıs 2023 Salı 11:57
  • ABD, Covid-19 aşı zorunluluğunu kaldırıyor02 Mayıs 2023 Salı 11:14
  • Bilim insanları, kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını buldu01 Mayıs 2023 Pazartesi 21:48
  • “Bu devri kitaplarından okuyan torunlardan bize sadece bir ‘Yuh’ çıkacak”01 Mayıs 2023 Pazartesi 19:14
  • Çocuklarda karaciğer yağlanmasına dikkat01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:53
  • Bilim insanları vejetaryen ve vegan diyetleri için uyardı01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:59
  • İnsan dışkısından üretilen bir hap kullanım için onay aldı30 Nisan 2023 Pazar 23:30
  • Covid-19 ile ilgili endişe yaratan araştırma30 Nisan 2023 Pazar 14:43
  • Obezite tarihe mi karışıyor: Kilo verenlerin görüntüleri heyecan yarattı29 Nisan 2023 Cumartesi 22:53
  • İyileşmeyen dudak ve ağız yaraları kanser olabilir29 Nisan 2023 Cumartesi 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti