Amerikan Sağlık Bakanlığı Marlboro’nun ”iqos”una onay vermedi

Marlboro'nun “daha az zararlı” iddialarını destekleyen somut bilimsel bulgular yok

Bir tütün ısıtma cihazı olan iqos, Marlboro sigaralarının da üreticisi olan Philip Morris adlı şirket tarafından icat edilmiştir. Şirketin iddialarına göre bu aletle tütün tüketmek, normal sigaraya göre daha az zararlı. Amerika pazarına girmek isteyen şirket önce FDA onayı almak durumunda. Geçen hafta bu ürün hakkında ilk değerlendirmeyi yapan FDA, şirketin bu ürünü “daha az zararlı” diye pazarlamasını reddetti. Çünkü Marlboro'nun “daha az zararlı” iddialarını destekleyen somut bilimsel bulgular yok.

Şu an dünyada 30 civarında ülkede satılan bu ürün için, dev tütün şirketi Philip Morris 3 milyar dolar harcadı.

FDA önümüzdeki günlerde bu ürünün Amerika’da satılıp satılamayacağına karar verecek.

FDA tarafından “daha az zararlı” diye pazarlanması uygun görülmeyen iqos’un hisse senetleri büyük bir hızla yaklaşık %7 değer kaybetti.

FDA NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı Food and Drug Administration olup, Türkçe "Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi" olarak ifade edilebilir.

IQOS NEDİR?

iqos pille çalışan ve tütünü yakmak yerine ısıtmaya yarayan bir cihazdır. Üzerinde bulunan düğmeye basıp çektiğinizde, duman buhar karışımı bir şey çıkarır. Tadıysa normal sigaradan pek farklı değildir, hatta bazı kişilere göre daha yoğun ve kötü bir tadı vardır.

Sadece Marlboro’nun da üreticisi olan Philip Morris’in ürettiği iqos sigaralarıyla çalışır.

Çok az duman/buhar çıkardığından sigarayı bırakmaya çalışanlar için pek tatmin edici değildir. Birçok kişi iqos’a başladıktan sonra tekrar normal sigaraya dönüyor. Daha az zararlı olduğu iddiası ise bir yalan olan bu ürünün gereksiz bir icat olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Sıvıyla çalışan elektronik sigaraların dünyada hızla yayılmasıyla, etekleri tutuşan dev sigara şirketi Philip Morris tarafından icat edilen iqos “i quit ordinary smoking” in kısaltmasıdır. iqos sanılanın aksine, elektronik sigara değildir.

Sigara şirketleri, pazarlama yöntemleri ve sigaraya kattıkları bağımlılığı artırıcı maddeler yüzünden birçok kez davalık olmuşlardır. Philip Morris de bu şirketlerden biri. 2000’li yılların başında Çek Cumhuriyeti sigaradan rekor miktarda vergi geliri elde edince, Philip Morris(Marlboro) “Halkın sigara içmesinin ekonomiye katkısı çok büyük” gibi skandal bir açıklama yapmıştı.

ELEKTRONİK SİGARA NEDİR?

En basit tanımıyla cihaz duman yerine buhar oluşturur ve kullanıcı içinde nikotin de bulunan bu buharı içine çeker. İsteğe göre içerisinde nikotin bulunmayan sıvılar da kullanılabilir. Buhar dumanın aksine tar ve diğer kanserojen maddeleri içermez. Doktorlara göre elektronik sigara, dumanlı sigarayı bırakmaya yardım edebilir.

İngiltere’de bir devlet kurumu olan Public Health England’ın (Kamu Sağlığı İngiltere) araştırmalarına göre normal sigaradan en az %95 daha az zararlıdır.

Public Health England’ın ardından, Cancer Research UK de (Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Enstitüsü) araştırmalar yapıp, sigara içenleri elektronik sigaraya yönlendirmek için kampanya başlattı.Halkı sigaradan uzak tutmak amacıyla, elektronik sigaraların çok daha az zararlı olduğunu bildiren ilanlarını yüzlerce otobüs durağında yayınlamaya başladı.

İlanlarda "Araştırmalar elektronik sigara kullanımının, sigara içmekten çok daha az zararlı olduğunu gösteriyor" deniyor.

2018 Ocak itibariyle İngiltere’de yaklaşık 3 milyon kişi sigarayı bırakıp, elektronik sigara kullanmaya başladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE ELEKTRONİK SİGARALARI DESTEKLİYOR

2008 yılında The World HealthOrganization (WHO) yani Türkçe ismiyle Dünya Sağlık Örgütü de elektronik sigaraların, sigarayı bırakmak isteyenler için iyi ve etkili bir yöntem olduğunu duyurdu.

Sigara şirketlerin lobicilik faaliyetleri sonucu “elektronik sigaralar daha zararlı” deyen haberlere siz de rastlamışsınızdır. Bu iddiaları destekleyen bilimsel veriler yok, bu tip haberlerin kaynağının tek amaçları kâr olan sigara şirketleri olduğu düşünülüyor.

Public Health England(Kamu Sağlığı İngiltere), Cancer Research UK (Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları Enstitüsü), Dünya Sağlık Örgütü ve FDA’in (Amerikan Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç Dairesi ) dedikleri ortadayken, elektronik sigarayla ilgili bu sahte haberlere rağbet etmemenizi öneriyoruz.

MUCİDİ ÇİNLİ BİR ECZACI HON LİK

Elektronik sigaranın icadı ve piyasaya sürülmesi çok eski yıllara dayanmıyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda icadının 2003 yılında ve 52 yaşındaki HonLik tarafından gerçekleştiği bilinmektedir. 1951 doğumlu olan HonLik, Çin’de bir eczacı olup, 1982 yılında Liaoning Koleji’ninTıp Bölümü'nden mezun olmuştur ve elektronik sigarayı ilk icat eden kişi olarak kayıtlarda yer almaktadır.

Birçok hastalığın ve erken yaşta ölümün sebebi olan sigaradan kurtulmak isteyenlere soruyoruz: silah üreten şirketler kadar şeytani olan sigara üreticilerinin “iqos”una mı güvenilir yoksa tıp fakültesi mezunu Çinli bir eczacının icadına mı? Karar sizin…

Kerem Yolak - Detay Kıbrıs